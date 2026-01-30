Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

In Trends:
  • Sports »
  • The Uae Squad For The T20 World Cup 2026 Has Been Announced Under The Captaincy Of Mohammad Waseem

T20 World Cup 2026 साठी यूएईचा संघ जाहीर! मोहम्मद वसीमच्या खाद्यावर नेतृत्वाची धुरा; ‘या’ खेळाडूंची लागली लॉटरी 

टी-२० विश्वचषक २०२६ च्या स्पर्धेला ७ फेब्रुवारीपासून सुरु होणार आहे. दरम्यान, टी-२० विश्वचषकसाठी यूएई संघ जाहीर करण्यात आला आहे. मोहम्मद वसीम हा यूएई संघाचे नेतृत्व करणार आहे.

Updated On: Jan 30, 2026 | 08:52 PM
UAE's squad for the T20 World Cup 2026 announced! Mohammad Waseem to lead the team; 'These' players have struck it lucky.

T20 World Cup 2026 साठी यूएईचा संघ जाहीर(फोटो-सोशल मीडिया)

Follow Us:
Follow Us:

UAE squad announced for the T20 World Cup : टी-२० विश्वचषक २०२६ च्या स्पर्धेला ७ फेब्रुवारीपासून सुरुवात होणार आहे. या स्पर्धेला काही दिवसच शिल्लक असताना जवळजवळ सर्व देशांनी आपापले संघ जाहीर केले आहेत. दरम्यान यूएई संघाची घोषणा करण्यात आली आहे. यूएईचा स्टार फलंदाज मोहम्मद वसीम २०२६ च्या आयसीसी पुरुष टी-२० विश्वचषकात संघाची धुरा वाहताना दिसणार आहे. ही स्पर्धा ७ फेब्रुवारीपासून भारत आणि श्रीलंका यांच्या संयुक्त यजमानपदाखाली खेळवण्यात येणार आहे.

हेही वाचा : Australian Open 2026 : कार्लोस अल्काराझचा झंझावात! झ्वेरेव्हला पराभूत करत पहिल्यांदाच ऑस्ट्रेलियन ओपनच्या अंतिम फेरीत एंट्री

यूएई संघात २०२२ च्या टी-२० विश्वचषकातील तीन खेळाडूंना संघात स्थान देण्यात आले आहे. त्यापैकी मोहम्मद वसीमची कर्णधार म्हणून नियुक्ती केली गेली आहे. त्याने ६६ आंतरराष्ट्रीय सामन्यांमध्ये संघाचे नेतृत्व केले आहे. तर अलिशान शराफू आणि जुनैद सिद्दीकी हे देखील २०२२ च्या विश्वचषक संघाचा भाग राहिले होते.

या भारतीय खेळाडूवर महत्वाची जबाबदारी

माजी भारतीय खेळाडू लालचंद राजपूत हे संघाचे मुख्य प्रशिक्षक असणार आहेत. ज्याचे नेतृत्व सपोर्ट स्टाफ करतो, ज्यामध्ये पाकिस्तानचा माजी वेगवान गोलंदाज यासिर अराफत हा जलद गोलंदाजी प्रशिक्षक म्हणून काम पाहणार आहेत. आयर्लंड मालिका आणि त्यानंतरच्या टी-२० विश्वचषकादरम्यान ते यूएई संघासोबत असणार आहेत. झिम्बाब्वेचे स्टॅनली चिओझा क्षेत्ररक्षण प्रशिक्षकाची जबाबदारी बघणार सांभळताना दिसणार आहे.

यूएई संघ विश्वचषकासाठी कसा ठरला पात्रता?

मागील वर्षी ओमानमध्ये झालेल्या आशिया आणि पूर्व आशिया-पॅसिफिक पात्रता फेरीच्या सुपर सिक्स टप्प्यात जपानला पराभूत करत यूएईने स्पर्धेत आपले स्थान निश्चित केले होते. संघाचा हा तिसरा टी-२० विश्वचषक सामना असणार आहे. यापूर्वी, यूएई २०१४ आणि २०२२ मध्ये स्पर्धेत खेळला होता, परंतु गट टप्प्याच्या पुढे जाण्यास मात्र संघाला अपयश आले होते.

यूएईचा गट डी मध्ये सामावेश

२०२६ च्या टी-२० विश्वचषकासाठी यूएईला गट डी मध्ये समावेश करण्यात आला आहे. संघ आपला पहिला सामना १० फेब्रुवारी रोजी न्यूझीलंडविरुद्ध खेळणार आहे. त्यानंतर कॅनडा (१३ फेब्रुवारी), अफगाणिस्तान (१६ फेब्रुवारी) आणि दक्षिण आफ्रिका (१८ फेब्रुवारी) विरुद्ध नवी दिल्लीतील अरुण जेटली स्टेडियमवर सामने होणार आहेत.

हेही वाचा : T20 World Cup 2026 : टी२० विश्वचषकापूर्वी न्यूझीलंडचा मोठा डाव! ‘या’ वेगवान गोलंदाजाला दिली ताफ्यात जागा

विश्वचषकापूर्वी, यूएई संघ आयर्लंडविरुद्ध दोन सामन्यांची टी२० मालिका खेळणार आहे. त्यानंतर संघाचे ३ आणि ६ फेब्रुवारी रोजी चेन्नईतील एमए चिदंबरम स्टेडियमवर नेपाळ आणि इटलीविरुद्ध सराव सामने होणार आहेत.

टी२० विश्वचषकासाठी यूएई संघ खालीलप्रमाणे

मोहम्मद वसीम (कर्णधार), अलिशान शराफू, आर्यनश शर्मा (यष्टीरक्षक), ध्रुव पराशर, हैदर अली, हर्षित कौशिक, जुनैद सिद्दीकी, मयंक कुमार, मोहम्मद अरफान, मोहम्मद फारूक, मोहम्मद जवादुल्लाह, मोहम्मद जोहैब, रोहिद खान, सोहैब खान आणि सिमरनजीत सिंग.

Web Title: The uae squad for the t20 world cup 2026 has been announced under the captaincy of mohammad waseem

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jan 30, 2026 | 08:52 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

T20 World Cup 2026 : टी२० विश्वचषकापूर्वी न्यूझीलंडचा मोठा डाव! ‘या’ वेगवान गोलंदाजाला दिली ताफ्यात जागा 
1

T20 World Cup 2026 : टी२० विश्वचषकापूर्वी न्यूझीलंडचा मोठा डाव! ‘या’ वेगवान गोलंदाजाला दिली ताफ्यात जागा 

माजी क्रिकेटपटूच्या विधानाने खळबळ, T20 World Cup 2026 मध्ये भारत विरुद्ध पाकिस्तान सामना होणार नाही?
2

माजी क्रिकेटपटूच्या विधानाने खळबळ, T20 World Cup 2026 मध्ये भारत विरुद्ध पाकिस्तान सामना होणार नाही?

T20 World Cup 2026 पूर्वी टीम इंडियासाठी मोठी बातमी, दोन मॅचविनर्स लवकरच परतणार!
3

T20 World Cup 2026 पूर्वी टीम इंडियासाठी मोठी बातमी, दोन मॅचविनर्स लवकरच परतणार!

T20 World Cup 2026 स्थळ वादावर श्रीलंकेने सोडले मौन! भारत, पाकिस्तान आणि बांगलादेशला सांगितले…
4

T20 World Cup 2026 स्थळ वादावर श्रीलंकेने सोडले मौन! भारत, पाकिस्तान आणि बांगलादेशला सांगितले…

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
T20 World Cup 2026 साठी यूएईचा संघ जाहीर! मोहम्मद वसीमच्या खाद्यावर नेतृत्वाची धुरा; ‘या’ खेळाडूंची लागली लॉटरी 

T20 World Cup 2026 साठी यूएईचा संघ जाहीर! मोहम्मद वसीमच्या खाद्यावर नेतृत्वाची धुरा; ‘या’ खेळाडूंची लागली लॉटरी 

Jan 30, 2026 | 08:52 PM
Maharashtra Politics: सुनेत्रा पवार उपमुख्यमंत्री होणार? मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले, “त्यांच्या निर्णयाला…”

Maharashtra Politics: सुनेत्रा पवार उपमुख्यमंत्री होणार? मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले, “त्यांच्या निर्णयाला…”

Jan 30, 2026 | 08:43 PM
Budget 2026: बजेटनंतर इंधनाचे दर कोसळणार? पेट्रोल आणि डिझेल ‘GST’ अंतर्गत येण्याची शक्यता; सर्वसामान्यांना मिळणार दिलासा

Budget 2026: बजेटनंतर इंधनाचे दर कोसळणार? पेट्रोल आणि डिझेल ‘GST’ अंतर्गत येण्याची शक्यता; सर्वसामान्यांना मिळणार दिलासा

Jan 30, 2026 | 08:42 PM
Budgate 2026 : सर्वाधिक वेळा बजेट सादर करणारे दिग्गज कोण? सीतारामन यांच्या नावे नवा विक्रम

Budgate 2026 : सर्वाधिक वेळा बजेट सादर करणारे दिग्गज कोण? सीतारामन यांच्या नावे नवा विक्रम

Jan 30, 2026 | 08:39 PM
मन धावतंया… राधिका भिडे झळकणार मराठी मालिकेत! चाहत्यांना उत्सुकता, ‘या’ तारखेला एपिसोड होणार प्रदर्शित

मन धावतंया… राधिका भिडे झळकणार मराठी मालिकेत! चाहत्यांना उत्सुकता, ‘या’ तारखेला एपिसोड होणार प्रदर्शित

Jan 30, 2026 | 08:38 PM
Educonclave 3.0 : पुण्यातील विद्यार्थ्यांनी ‘शेतीसुरक्षा’ वर नवकल्पनांचे सादरीकरण! शाळेमधील विद्यार्थांनी संशोधनातून शोधले उपाय

Educonclave 3.0 : पुण्यातील विद्यार्थ्यांनी ‘शेतीसुरक्षा’ वर नवकल्पनांचे सादरीकरण! शाळेमधील विद्यार्थांनी संशोधनातून शोधले उपाय

Jan 30, 2026 | 08:18 PM
शिंक-खोकला येताच लघवी का होते? डॉक्टरांनी सांगितले यामागचे कारण, 99% लोकांना ठाऊकच नाही!

शिंक-खोकला येताच लघवी का होते? डॉक्टरांनी सांगितले यामागचे कारण, 99% लोकांना ठाऊकच नाही!

Jan 30, 2026 | 08:15 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
नेरूरमध्ये महायुतीला ग्रामविकास आघाडीचे आव्हान, शिवसेनेचा नेरुर पंचक्रोशी ग्रामविकास आघाडीला पाठिंबा

नेरूरमध्ये महायुतीला ग्रामविकास आघाडीचे आव्हान, शिवसेनेचा नेरुर पंचक्रोशी ग्रामविकास आघाडीला पाठिंबा

Jan 30, 2026 | 04:46 PM
Gondia : गोंदियात चोरांची टोळी सीसीटीव्हीत कैद, 1.86 लाखांचा ऐवज लंपास

Gondia : गोंदियात चोरांची टोळी सीसीटीव्हीत कैद, 1.86 लाखांचा ऐवज लंपास

Jan 30, 2026 | 04:38 PM
Khalapur : आत्करगाव जिल्हा परिषद गटात राष्ट्रवादीचा साधेपणाने प्रचार

Khalapur : आत्करगाव जिल्हा परिषद गटात राष्ट्रवादीचा साधेपणाने प्रचार

Jan 30, 2026 | 04:31 PM
उल्हासनगर महापालिका महापौर पदासाठी शिवसेना शिंदे गटाची अश्विनी निकम यांची उमेदवारी

उल्हासनगर महापालिका महापौर पदासाठी शिवसेना शिंदे गटाची अश्विनी निकम यांची उमेदवारी

Jan 30, 2026 | 04:11 PM
Mira Bhayandar : मिरा-भाईंदर महापालिकेत भाजपाची महापौर-उपमहापौर पदांसाठी नावे जाहीर

Mira Bhayandar : मिरा-भाईंदर महापालिकेत भाजपाची महापौर-उपमहापौर पदांसाठी नावे जाहीर

Jan 30, 2026 | 03:52 PM
Smita Patil : अजित दादा गेले अन्…आर.आर. आबांच्या कन्येचा कंठ दाटून आला..!

Smita Patil : अजित दादा गेले अन्…आर.आर. आबांच्या कन्येचा कंठ दाटून आला..!

Jan 30, 2026 | 03:46 PM
Ajit Pawar Last Rites : दादा परत या ना हो..! कार्यकर्त्याचा बारामतीत आक्रोश!

Ajit Pawar Last Rites : दादा परत या ना हो..! कार्यकर्त्याचा बारामतीत आक्रोश!

Jan 29, 2026 | 07:59 PM