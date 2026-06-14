मारुती सुझुकीची नवी 7-सीटर इलेक्ट्रिक एमपीव्ही येणार मार्केटमध्ये; दमदार रेंज, प्रीमियम फीचर्स आणि SUV-सारखा लूक!

भारतातील सर्वात मोठी कार उत्पादक कंपनी मारुती सुझुकी आपल्या पहिल्या इलेक्ट्रिक SUV e Vitara नंतर आता दुसऱ्या इलेक्ट्रिक वाहनावर काम करत आहे. कंपनीची आगामी 7-सीटर इलेक्ट्रिक एमपीव्ही ‘YMC’ या कोडनेमखाली विकसित केली जात असून ती 2027 च्या मध्यापर्यंत बाजारात दाखल होण्याची शक्यता आहे.
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विस्तार
भारतातील सर्वात मोठी कार उत्पादक कंपनी मारुती सुझुकी आपल्या पहिल्या इलेक्ट्रिक SUV e Vitara नंतर आता दुसऱ्या इलेक्ट्रिक वाहनावर काम करत आहे. कंपनीची आगामी 7-सीटर इलेक्ट्रिक एमपीव्ही ‘YMC’ या कोडनेमखाली विकसित केली जात असून ती 2027 च्या मध्यापर्यंत बाजारात दाखल होण्याची शक्यता आहे. या गाडीचा थेट मुकाबला किया कॅरेन्स क्लॅव्हिस इलेक्ट्रिकशी होणार आहे.
मोठ्या कुटुंबांच्या गरजा लक्षात घेऊन तयार करण्यात येणारी ही इलेक्ट्रिक एमपीव्ही प्रशस्त केबिन, आरामदायी प्रवास आणि आधुनिक तंत्रज्ञानाचा संगम असेल. अलीकडेच या वाहनाची सार्वजनिक रस्त्यांवर चाचणी सुरू असल्याचे दिसून आले असून त्यातून अनेक डिझाइन तपशील समोर आले आहेत.
नवीन YMC मध्ये पारंपरिक एमपीव्हीपेक्षा अधिक SUV-सदृश रूप पाहायला मिळणार आहे. उंच फ्रंट प्रोफाइल, सरळ बेल्टलाइन आणि आकर्षक व्हील आर्चेस यामुळे तिचा लूक अधिक दमदार दिसेल. डिझाइनमध्ये e Vitara ची झलकही पाहायला मिळते. यामध्ये एरोडायनॅमिक डिझाइनचे 18-इंच अलॉय व्हील्स, आकर्षक हेडलॅम्प्स आणि एर्टिगा-XL6 प्रेरित L-आकाराचे टेललॅम्प्स असण्याची शक्यता आहे.
इंटेरिअरमध्ये 10-वे पॉवर ड्रायव्हर सीट, व्हेंटिलेटेड फ्रंट सीट्स, 10.25-इंच डिजिटल इन्स्ट्रुमेंट क्लस्टर, 10.1-इंच टचस्क्रीन इन्फोटेनमेंट सिस्टम, पॅनोरॅमिक सनरूफ, वायरलेस फोन चार्जर आणि लेव्हल-2 ADAS सारखी प्रगत सुरक्षा प्रणाली मिळू शकते.
पॉवरट्रेनच्या बाबतीत, या इलेक्ट्रिक एमपीव्हीचे दोन व्हेरिएंट उपलब्ध होण्याची शक्यता आहे. बेस मॉडेलमध्ये 142 hp पॉवर आणि 193 Nm टॉर्क देणारी मोटर तसेच 49 kWh LFP बॅटरी मिळू शकते, जी सुमारे 400 किमी रेंज देईल. तर टॉप व्हेरिएंटमध्ये 172 hp पॉवरसह 61 kWh LFP बॅटरी दिली जाऊ शकते, ज्यामुळे एका चार्जमध्ये जवळपास 500 किमी अंतर पार करता येईल. त्यामुळे ही गाडी भारतीय कुटुंबांसाठी एक आकर्षक इलेक्ट्रिक पर्याय ठरू शकते.
Web Title: Maruti suzuki 7 seater mpv to be launch in india auto market