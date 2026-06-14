टोयोटाची नवीन 7 सीटर SUV लवकरच येतेय मार्केटमध्ये! AWD आणि हायब्रीड पावरट्रेन सह येणाऱ्या ‘टोयोटा हायरायडर’ बद्दल जाणून घ्या

भारतीय एसयूव्ही मार्केटमध्ये टोयोटा हायरायडरने अगदी कमी वेळेतच आपली वेगळी ओळख निर्माण केली आहे. मारुती सुझुकी ग्रँड विटारासोबत प्लॅटफॉर्म आणि पॉवरट्रेन सामायिक करूनही हायरायडरने स्वतःचे स्वतंत्र स्थान निर्माण केले आहे. आता टोयोटा, या लोकप्रिय मिडसाईज एसयूव्हीची 7-सीटर आवृत्ती आणण्याच्या तयारीत असून तिला अनेकवेळा चाचणी दरम्यान पाहण्यात आले आहे. ही नवीन तीन-रांगांची एसयूव्ही 2026 च्या अखेरीस किंवा 2027 च्या सुरुवातीला भारतीय बाजारात दाखल होण्याची शक्यता आहे.
नवीन 7-सीटर हायरायडरच्या डिझाइनमध्ये सध्याच्या 5-सीटर मॉडेलशी साम्य असणार असले तरी काही महत्त्वाचे बदल पाहायला मिळतील. या एसयूव्हीमध्ये नव्याने डिझाइन केलेली फ्रंट ग्रिल, सुधारित बंपर, आकर्षक एअरडॅम्स, नवीन अलॉय व्हील्स आणि अधिक स्टायलिश एलईडी टेललॅम्प्स दिले जाऊ शकतात. अतिरिक्त सीट्ससाठी वाहनाची लांबी वाढवण्यात येणार असून त्यामुळे केबिनमध्ये अधिक जागा उपलब्ध होईल.
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इंटिरिअरबाबत कंपनीने अद्याप अधिकृत माहिती दिलेली नसली तरी सध्याच्या मॉडेलपेक्षा अधिक प्रीमियम फीचर्स मिळण्याची अपेक्षा आहे. मोठा टचस्क्रीन इन्फोटेनमेंट डिस्प्ले, डिजिटल ड्रायव्हर डिस्प्ले, पॅनोरॅमिक सनरूफ, वायरलेस फोन चार्जर, मल्टी-कलर अँबियंट लाइटिंग, 8-वे पॉवर अॅडजस्टेबल ड्रायव्हर सीट, व्हेंटिलेटेड फ्रंट सीट्स आणि हेड-अप डिस्प्ले (HUD) यांसारख्या सुविधा दिल्या जाऊ शकतात.
सुरक्षेच्या दृष्टीनेही ही एसयूव्ही अधिक सक्षम असण्याची शक्यता आहे. सहा एअरबॅग्स, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम, 360-डिग्री कॅमेरा, इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक विथ ऑटो होल्ड आणि प्रगत ADAS (Advanced Driver Assistance Systems) तंत्रज्ञान यांचा समावेश असू शकतो.
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पॉवरट्रेनच्या बाबतीत 5-सीटर हायरायडरमधील इंजिन पर्याय कायम ठेवले जाण्याची शक्यता आहे. 1.5-लिटर नैसर्गिकरित्या एअर-अॅस्पिरेटेड पेट्रोल माइल्ड-हायब्रिड इंजिन 103 पीएस शक्ती आणि 137 एनएम टॉर्क निर्माण करेल, तर 1.5-लिटर स्ट्राँग-हायब्रिड प्रणाली 116 पीएस शक्ती आणि 141 एनएम टॉर्क देईल.
फ्रंट-व्हील ड्राइव्ह (FWD) स्टँडर्ड असेल, तर ऑल-व्हील ड्राइव्ह (AWD) पर्याय माइल्ड-हायब्रिड व्हर्जनमध्ये उपलब्ध होऊ शकतो. याशिवाय 1.5-लिटर पेट्रोल-सीएनजी पर्यायही मिळण्याची शक्यता असून तो 88 पीएस शक्ती आणि 121.5 एनएम टॉर्क निर्माण करेल. ट्रान्समिशनसाठी 5-स्पीड मॅन्युअल, 6-स्पीड ऑटोमॅटिक आणि स्ट्राँग-हायब्रिडसाठी ई-सीव्हीटी गिअरबॉक्सचा पर्याय उपलब्ध असण्याची शक्यता आहे.