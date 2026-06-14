Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात

टोयोटाची नवीन 7 सीटर SUV लवकरच येतेय मार्केटमध्ये! AWD आणि हायब्रीड पावरट्रेन सह येणाऱ्या ‘टोयोटा हायरायडर’ बद्दल जाणून घ्या

Updated On: Jun 14, 2026 | 02:35 PM IST
जाहिरात
सारांश

भारतीय एसयूव्ही मार्केटमध्ये टोयोटा हायरायडरने अगदी कमी वेळेतच आपली वेगळी ओळख निर्माण केली आहे. मारुती सुझुकी ग्रँड विटारासोबत प्लॅटफॉर्म आणि पॉवरट्रेन सामायिक करूनही हायरायडरने स्वतःचे स्वतंत्र स्थान निर्माण केले आहे. आता टोयोटा, या लोकप्रिय मिडसाईज एसयूव्हीची 7-सीटर आवृत्ती आणण्याच्या तयारीत आहे.

टोयोटाची नवीन 7 सीटर SUV लवकरच येतेय मार्केटमध्ये! AWD आणि हायब्रीड पावरट्रेन सह येणाऱ्या ‘टोयोटा हायरायडर’ बद्दल जाणून घ्या
Follow Us:
Follow Us:
विस्तार

भारतीय एसयूव्ही मार्केटमध्ये टोयोटा हायरायडरने अगदी कमी वेळेतच आपली वेगळी ओळख निर्माण केली आहे. मारुती सुझुकी ग्रँड विटारासोबत प्लॅटफॉर्म आणि पॉवरट्रेन सामायिक करूनही हायरायडरने स्वतःचे स्वतंत्र स्थान निर्माण केले आहे. आता टोयोटा, या लोकप्रिय मिडसाईज एसयूव्हीची 7-सीटर आवृत्ती आणण्याच्या तयारीत असून तिला अनेकवेळा चाचणी दरम्यान पाहण्यात आले आहे. ही नवीन तीन-रांगांची एसयूव्ही 2026 च्या अखेरीस किंवा 2027 च्या सुरुवातीला भारतीय बाजारात दाखल होण्याची शक्यता आहे.

नवीन 7-सीटर हायरायडरच्या डिझाइनमध्ये सध्याच्या 5-सीटर मॉडेलशी साम्य असणार असले तरी काही महत्त्वाचे बदल पाहायला मिळतील. या एसयूव्हीमध्ये नव्याने डिझाइन केलेली फ्रंट ग्रिल, सुधारित बंपर, आकर्षक एअरडॅम्स, नवीन अलॉय व्हील्स आणि अधिक स्टायलिश एलईडी टेललॅम्प्स दिले जाऊ शकतात. अतिरिक्त सीट्ससाठी वाहनाची लांबी वाढवण्यात येणार असून त्यामुळे केबिनमध्ये अधिक जागा उपलब्ध होईल.

SUV प्रेमी भारतीयांमध्ये अजूनही का आहे Maruti Suzuki Dzire इतकी लोकप्रिय?

इंटिरिअरबाबत कंपनीने अद्याप अधिकृत माहिती दिलेली नसली तरी सध्याच्या मॉडेलपेक्षा अधिक प्रीमियम फीचर्स मिळण्याची अपेक्षा आहे. मोठा टचस्क्रीन इन्फोटेनमेंट डिस्प्ले, डिजिटल ड्रायव्हर डिस्प्ले, पॅनोरॅमिक सनरूफ, वायरलेस फोन चार्जर, मल्टी-कलर अँबियंट लाइटिंग, 8-वे पॉवर अॅडजस्टेबल ड्रायव्हर सीट, व्हेंटिलेटेड फ्रंट सीट्स आणि हेड-अप डिस्प्ले (HUD) यांसारख्या सुविधा दिल्या जाऊ शकतात.

सुरक्षेच्या दृष्टीनेही ही एसयूव्ही अधिक सक्षम असण्याची शक्यता आहे. सहा एअरबॅग्स, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम, 360-डिग्री कॅमेरा, इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक विथ ऑटो होल्ड आणि प्रगत ADAS (Advanced Driver Assistance Systems) तंत्रज्ञान यांचा समावेश असू शकतो.

टोयोटा टेक्निकल एज्युकेशन प्रोग्रामचे उद्घाटन!ऑटोमोबाईल क्षेत्रात करिअर घडवू इच्छिणाऱ्या तरुणांसाठी नवी संधी!

पॉवरट्रेनच्या बाबतीत 5-सीटर हायरायडरमधील इंजिन पर्याय कायम ठेवले जाण्याची शक्यता आहे. 1.5-लिटर नैसर्गिकरित्या एअर-अॅस्पिरेटेड पेट्रोल माइल्ड-हायब्रिड इंजिन 103 पीएस शक्ती आणि 137 एनएम टॉर्क निर्माण करेल, तर 1.5-लिटर स्ट्राँग-हायब्रिड प्रणाली 116 पीएस शक्ती आणि 141 एनएम टॉर्क देईल.

फ्रंट-व्हील ड्राइव्ह (FWD) स्टँडर्ड असेल, तर ऑल-व्हील ड्राइव्ह (AWD) पर्याय माइल्ड-हायब्रिड व्हर्जनमध्ये उपलब्ध होऊ शकतो. याशिवाय 1.5-लिटर पेट्रोल-सीएनजी पर्यायही मिळण्याची शक्यता असून तो 88 पीएस शक्ती आणि 121.5 एनएम टॉर्क निर्माण करेल. ट्रान्समिशनसाठी 5-स्पीड मॅन्युअल, 6-स्पीड ऑटोमॅटिक आणि स्ट्राँग-हायब्रिडसाठी ई-सीव्हीटी गिअरबॉक्सचा पर्याय उपलब्ध असण्याची शक्यता आहे.

 

 

Web Title: Toyota hyryder 7 seater electric suv launch auto sector

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jun 14, 2026 | 02:35 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Safe Driving Habits: सुरक्षित ड्रायव्हिंगसाठी या 10 महत्त्वाच्या सवयी आजच अंगी बांधा!
1

Safe Driving Habits: सुरक्षित ड्रायव्हिंगसाठी या 10 महत्त्वाच्या सवयी आजच अंगी बांधा!

टाटा मोटर्सच्या ईव्ही आणि एसयूव्हीच्या किमतीत १ जुलै २०२६ पासून वाढ
2

टाटा मोटर्सच्या ईव्ही आणि एसयूव्हीच्या किमतीत १ जुलै २०२६ पासून वाढ

टोयोटा टेक्निकल एज्युकेशन प्रोग्रामचे उद्घाटन!ऑटोमोबाईल क्षेत्रात करिअर घडवू इच्छिणाऱ्या तरुणांसाठी नवी संधी!
3

टोयोटा टेक्निकल एज्युकेशन प्रोग्रामचे उद्घाटन!ऑटोमोबाईल क्षेत्रात करिअर घडवू इच्छिणाऱ्या तरुणांसाठी नवी संधी!

महिंद्राच्या ‘या’ मार्केटिंग कँपेनने बदलला होता भारतीय ईव्ही मार्केटचा चेहरा! महिंद्राची ‘अनलिमिट भारत’ मोहीम
4

महिंद्राच्या ‘या’ मार्केटिंग कँपेनने बदलला होता भारतीय ईव्ही मार्केटचा चेहरा! महिंद्राची ‘अनलिमिट भारत’ मोहीम

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
टोयोटाची नवीन 7 सीटर SUV लवकरच येतेय मार्केटमध्ये! AWD आणि हायब्रीड पावरट्रेन सह येणाऱ्या ‘टोयोटा हायरायडर’ बद्दल जाणून घ्या

टोयोटाची नवीन 7 सीटर SUV लवकरच येतेय मार्केटमध्ये! AWD आणि हायब्रीड पावरट्रेन सह येणाऱ्या ‘टोयोटा हायरायडर’ बद्दल जाणून घ्या

Jun 14, 2026 | 02:35 PM
Pimpri Chinchwad : पावसाळ्यात पाणी साचल्यास अधिकाऱ्यांची खैर नाही! महापालिका आयुक्त डॉ. विजय सूर्यवंशी आक्रमक

Pimpri Chinchwad : पावसाळ्यात पाणी साचल्यास अधिकाऱ्यांची खैर नाही! महापालिका आयुक्त डॉ. विजय सूर्यवंशी आक्रमक

Jun 14, 2026 | 02:30 PM
MT Celestial : पाण्याच्या थंड बाटल्या अन मृतदेह! युद्धाच्या आगीत ओमान बंदरातील ‘त्या’ जहाजावरील थरकाप उडवणारी भीषण वास्तवता

MT Celestial : पाण्याच्या थंड बाटल्या अन मृतदेह! युद्धाच्या आगीत ओमान बंदरातील ‘त्या’ जहाजावरील थरकाप उडवणारी भीषण वास्तवता

Jun 14, 2026 | 02:30 PM
It’s a Girl! ‘नागिन’ फेम सुरभी ज्योती ३८व्या वर्षी झाली आई; अभिनेत्रीच्या घरी चिमुकल्या परीचे आगमन

It’s a Girl! ‘नागिन’ फेम सुरभी ज्योती ३८व्या वर्षी झाली आई; अभिनेत्रीच्या घरी चिमुकल्या परीचे आगमन

Jun 14, 2026 | 02:30 PM
Chhatrapati Sambhajinagar Crime: फॉर्च्युनरची काच फोडून 20 लाखांची रोकड लंपास; चोरटे CCTV मध्ये कैद

Chhatrapati Sambhajinagar Crime: फॉर्च्युनरची काच फोडून 20 लाखांची रोकड लंपास; चोरटे CCTV मध्ये कैद

Jun 14, 2026 | 02:28 PM
संपूर्ण जगाचं आज अमेरिका-इराण कराराकडे लक्ष, Hormuz मार्ग खुला झाला तर कोणत्या देशांना लागणार लॉटरी?

संपूर्ण जगाचं आज अमेरिका-इराण कराराकडे लक्ष, Hormuz मार्ग खुला झाला तर कोणत्या देशांना लागणार लॉटरी?

Jun 14, 2026 | 02:15 PM
Ebola Outbreak : आफ्रिकेत इबोला विषाणूचा झपाट्याने प्रसार; मृतांचा आकडा १०० पार, WHO कडून गंभीर इशारा

Ebola Outbreak : आफ्रिकेत इबोला विषाणूचा झपाट्याने प्रसार; मृतांचा आकडा १०० पार, WHO कडून गंभीर इशारा

Jun 14, 2026 | 02:15 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Shambhuraj Desai : ‘येऊ नको तर कोणत्या गाडीत बसू’ शंभूराज देसाईंचा महायुतीला घरचा आहेर

Shambhuraj Desai : ‘येऊ नको तर कोणत्या गाडीत बसू’ शंभूराज देसाईंचा महायुतीला घरचा आहेर

Jun 13, 2026 | 03:47 PM
Pimpri Cyber Cell: दुबई ते बँकॉक सायबर रॅकेटचा मास्टरमाइंड जेरबंद! पिंपरी सायबर पोलिसांची मोठी कारवाई

Pimpri Cyber Cell: दुबई ते बँकॉक सायबर रॅकेटचा मास्टरमाइंड जेरबंद! पिंपरी सायबर पोलिसांची मोठी कारवाई

Jun 13, 2026 | 02:53 PM
Mahad : स्थानिक भूमिपुत्रांसाठी मनसे आक्रमक, रोजगार, किमान वेतन आणि प्रदूषणाच्या मुद्द्यावर आंदोलन

Mahad : स्थानिक भूमिपुत्रांसाठी मनसे आक्रमक, रोजगार, किमान वेतन आणि प्रदूषणाच्या मुद्द्यावर आंदोलन

Jun 11, 2026 | 03:20 PM
Ahilyanagar : खरवंडी कासार परिसरात भीतीचे सावट, सलग दोन घरांवर दरोडा

Ahilyanagar : खरवंडी कासार परिसरात भीतीचे सावट, सलग दोन घरांवर दरोडा

Jun 11, 2026 | 03:16 PM
Sangli News : सांगलीत कृष्णा नदीचा काठ बनतोय ‘ब्लॅक स्पॉट’!

Sangli News : सांगलीत कृष्णा नदीचा काठ बनतोय ‘ब्लॅक स्पॉट’!

Jun 10, 2026 | 04:19 PM
PALGHAR: डहाणूतील प्रकरणात मोठी घडामोड; आरोपीवर बलात्कार आणि पॉक्सो अंतर्गत गुन्हा दाखल

PALGHAR: डहाणूतील प्रकरणात मोठी घडामोड; आरोपीवर बलात्कार आणि पॉक्सो अंतर्गत गुन्हा दाखल

Jun 10, 2026 | 04:16 PM
Shaktipeeth: “रक्ताचा सडा पडला तरी चालेल, शक्तीपीठ रद्दच करा!” कोल्हापुरात महिला शेतकरी आक्रमक

Shaktipeeth: “रक्ताचा सडा पडला तरी चालेल, शक्तीपीठ रद्दच करा!” कोल्हापुरात महिला शेतकरी आक्रमक

Jun 09, 2026 | 03:36 PM
अ‍ॅपमध्ये वाचा