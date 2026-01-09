Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

2.5 लाखांची सूट देऊन सुद्धा Kawasaki Ninja च्या ‘या’ Bike ची किंमत तब्बल 18.29 लाख रुपये!

Kawasaki India ने त्यांच्या लोकप्रिय Ninja वर जानेवारी 2026 मध्ये धमाकेदार ऑफर्सची घोषणा केली आहे. चला याबद्दल अधिक माहिती जाणून घेऊयात.

Updated On: Jan 09, 2026 | 09:52 PM
फोटो सौजन्य: Pinterest

फोटो सौजन्य: Pinterest

  • Kawasaki Ninja बाईक्सना भारतात दमदार मागणी
  • Ninja ZX-10R वर 2.5 लाखांची सूट तरी देखील किंमत 18.29 लाख रुपये
  • जाणून घ्या कोणत्या बाईकवर मिळतेय जबरदस्त डिस्काउंट
भारतात Sport Bike बद्दल नेहमीच बाईक प्रेमींच्या मनात कुतुहूल असतात. एखादी स्पोर्ट बाईक रस्त्यावरून जाताना दिसली की आजही अनेकांची नजर त्यावर रोखली जाते. या बाईक्सचा लूक आकर्षक असतोच. मात्र, त्याशिवाय त्या परफॉर्मन्समध्ये सुद्धा धमाकेदार असतात.

भारतात अनेक वर्षांपासून Kawasaki दमदार स्पोर्ट बाईक ऑफर करत आली आहे. कंपनीच्या Ninja सिरीज तर मार्केटमध्ये खूप लोकप्रिय आहेत. नुकतेच, कावासाकी इंडियाने त्यांच्या लोकप्रिय निन्जा बाईक्सवर आकर्षक ऑफर्स जाहीर केल्या आहेत. ही माहिती कंपनीच्या अधिकृत सोशल मीडिया चॅनेल्सद्वारे देण्यात आली आहे. ही ऑफर जानेवारी 2026 च्या अखेरपर्यंत वैध आहे आणि देशभरात लागू आहे.

जर तुम्ही बऱ्याच काळापासून कावासाकी निन्जा खरेदी करण्याचा विचार करत असाल, तर ही संधी तुमच्यासाठी फायदेशीर ठरू शकते. या ऑफरमध्ये फ्लॅगशिप सुपरबाईक्सपासून ते एंट्री-लेव्हल निन्जापर्यंत सर्व काही समाविष्ट आहे.

सगळ्या कंपन्या ‘या’ Two Wheeler कंपनीसमोर नतमस्तक! तब्बल 1 कोटी दुचाक्यांचे उत्पादन पूर्ण, रचला नवा इतिहास

Ninja ZX-10R वर सर्वात मोठी सूट

या ऑफरचा सर्वात मोठा फायदा कावासाकी निन्जा झेडएक्स-10आर ला मिळत आहे. या बाईकवर थेट 2.5 लाखांपर्यंतची सूट मिळत आहे. तरी देखील या बाईकची किंमत 18.29 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) आहे.

Ninja 1100 SX वर देखील मोठी सूट

स्पोर्ट्स-टूरर सेगमेंटमधील निन्जा 1100 एसएक्स वर 1.43 लाखांपर्यंतची सूट मिळत आहे. या बाईकची एक्स-शोरूम किंमत 12.99 लाख रुपये आहे.

ZX-6R सोबत मोफत अ‍ॅक्सेसरी

मिडलवेट सुपरस्पोर्ट Ninja ZX-6R वर कोणताही कॅश डिस्काउंट दिला जात नसला, तरी ही बाईक खरेदी केल्यास 83,000 रुपये किमतीचा Ohlins steering damper पूर्णपणे मोफत मिळत आहे. परफॉर्मन्स आणि स्टॅबिलिटीच्या दृष्टीने हा एक मोठा फायदा मानला जातो.

Tata Sierra च्या ‘या’ व्हेरिएंटला 55 टक्के ग्राहकांनी खरेदी केले! नेमकं यामागील कारण काय? जाणून घ्या

या Ninja मॉडेल्सवरही ऑफर

  • Ninja 650 वर 27,000 रुपयांपर्यंत सूट मिळत आहे. याची नवीन एक्स-शोरूम किंमत 7.64 लाख रुपये आहे.
  • Ninja 500 वर 17,000 रुपयांपर्यंत डिस्काउंट दिला जात आहे. याची नवीन एक्स-शोरूम किंमत 5.49 लाख रुपये आहे.
  • Ninja 300 वरही 28,000 रुपयांपर्यंत सूट उपलब्ध असून, याची नवीन किंमत 2.89 लाख रुपये आहे.

खरेदीपूर्वी हे नक्की लक्षात ठेवा

Kawasaki India नुसार ही ऑफर संपूर्ण भारतभर लागू आहे. मात्र, स्टॉकची उपलब्धता आणि डीलर-लेव्हल ऑफर्स वेगवेगळ्या ठिकाणी बदलू शकतात. त्यामुळे खरेदी करण्यापूर्वी आपल्या जवळच्या Kawasaki डीलरशिपकडून माहिती कन्फर्म करणे अधिक योग्य ठरेल.

Published On: Jan 09, 2026 | 09:52 PM

