Tata Sierra च्या ‘या’ व्हेरिएंटला 55 टक्के ग्राहकांनी खरेदी केले! नेमकं यामागील कारण काय? जाणून घ्या

भारतीय मार्केटमध्ये टाटा सिएरा आली आणि थेट पहिल्याच दिवशी या कारला 70 हजारांपेक्षा जास्त बुकींग मिळाली. नुकतेच या कारच्या एका व्हेरिएंटला 55 टक्के ग्राहकांनी खरेदी केले आहे.

Updated On: Jan 08, 2026 | 10:15 PM
फोटो सौजन्य: Pinterest

  • Tata Sierra ही एसयूव्ही सेगमेंटमधील दमदार कार
  • डिझेल व्हेरिएंटला 55 टक्के ग्राहकांनी केले खरेदी
  • एवढा काय स्पेशल आहे डिझेल व्हेरिएंटमध्ये? जाणून घ्या
भारतात SUV सेगमेंटच्या वाहनांना नेहमीच ग्राहक चांगला प्रतिसाद देत आले आहेत. याच सेगमेंटमध्ये काही महिन्यांपूर्वी Tata Motors ने त्यांची क्लासिक एसयूव्ही Tata Sierra ला एका नव्या रूपात ग्राहकांसमोर सादर केले. या एसयूव्हीचा लूक आणि डिझाइन इतका आकर्षित करणारा होता की जेव्हा बुकिंग सुरु झाली तेव्हा चक्क पहिल्याच दिवशी या कारला 70000 हून अधिक ग्राहकांनी बुक केले. एवढेच नव्हे तर या कारने 12 तासात 29.9 kmpl चा मायलेज देत स्वतःचे नाव इंडियन बुक ऑफ रेकॉर्ड्समध्ये समाविष्ट करून घेतले.

टाटा सिएरा विविध व्हेरिएंटमध्ये सादर करण्यात आली आहे. मात्र, सर्वाधिक मागणी डिझेल व्हेरिएंटला मिळली आहे. चला याबद्दल अधिक माहिती जाणून घेऊयात.

सगळ्या कंपन्या ‘या’ Two Wheeler कंपनीसमोर नतमस्तक! तब्बल 1 कोटी दुचाक्यांचे उत्पादन पूर्ण, रचला नवा इतिहास

सिएराची बुकिंग सुरू होऊन जवळजवळ एक महिना झाला आहे. सुरुवातीच्या ट्रेंडमधून काही मनोरंजक निकाल समोर येत आहेत. डीलर सूत्रांनुसार, आतापर्यंत मिळालेल्या बुकिंगपैकी सुमारे 55% ग्राहकांनी डिझेल व्हेरिएंटला निवडले आहेत. यावरून स्पष्ट होते की मध्यम आकाराच्या एसयूव्ही सेगमेंटमध्ये डिझेलला मोठी मागणी आहे. दरम्यान, नवीन टर्बो-पेट्रोल सिएराला अंदाजे 20% बुकिंग मिळाले आहेत, तर उर्वरित 25% नेचरली एस्पिरेटेड पेट्रोल व्हेरिएंट निवडत आहेत.

सिएराचा डिझेल मार्केट शेअर तिच्या थेट प्रतिस्पर्धी हुंडई क्रेटा आणि किआ सेल्टोसपेक्षा जास्त आहे. ऑटोकार इंडियाच्या मते, क्रेटाच्या विक्रीत डिझेलचा वाटा अंदाजे 44% आहे, तर सेल्टोसचा आकडा आणखी कमी आहे. याचे सर्वात मोठे कारण असे मानले जाते की टाटाने सिएरात डिझेल इंजिनला संपूर्ण व्हेरिएंट रेंजमध्ये उपलब्ध करून दिले आहेत. सिएरा डिझेल व्हेरिएंटच्या किमती 12.99 लाखांपासून सुरू होतात आणि 21.29 लाख (एक्स-शोरूम) पर्यंत जातात.

राजकीय नेत्यांची आवडती SUV महागली! नवीन वर्षात किंमत 74000 रुपयांनी वाढली

13 डिझेल व्हेरिएंट

टाटा सिएरा एकूण 25 व्हेरिएंटमध्ये उपलब्ध आहे, त्यापैकी फक्त 13 डिझेल आहेत. डिझेल व्हेरिएंट मॅन्युअल आणि ऑटोमॅटिक गिअरबॉक्स पर्यायांसह उपलब्ध आहे, ज्यामुळे ते अधिक व्यावहारिक बनते. त्या तुलनेत, क्रेटा आणि सेल्टोसमध्ये पेट्रोल व्हेरिएंटची संख्या जास्त आहे. विशेषतः, सेल्टोसमधील डिझेल इंजिन मध्यम आणि टॉप-स्पेक ट्रिम्सपुरते मर्यादित आहे. म्हणूनच सिएराचे डिझेल व्हर्जन अधिक ग्राहकांना आकर्षित करत आहे.

पॉवरट्रेन

हा ट्रेंड हे देखील सिद्ध करतो की पेट्रोल कार बाजारात अधिक लोकप्रिय झाल्या असल्या तरी, एसयूव्ही विभागात डिझेल इंजिनची मजबूत उपस्थिती आजही कायम आहे. कारच्या हाय टॉर्क आणि चांगल्या हायवे ड्रायव्हिंग कामगिरीमुळे, डिझेल एसयूव्ही ग्राहकांमध्ये अधिक लोकप्रिय आहेत. सिएरा तीन इंजिन पर्याय देते: 1.5 -लिटर एनए पेट्रोल, 1.5 -लिटर डिझेल आणि 1.5 -लिटर टर्बो पेट्रोल.

 

Published On: Jan 08, 2026 | 10:15 PM

