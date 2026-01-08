Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

सगळ्या कंपन्या ‘या’ Two Wheeler कंपनीसमोर नतमस्तक! तब्बल 1 कोटी दुचाक्यांचे उत्पादन पूर्ण, रचला नवा इतिहास

मार्केटमध्ये दुचाक्यांना मिळणाऱ्या मागणीत मोठी वाढ होत आहे. अशातच एका दुचाकी उत्पादक कंपनीने तब्बल 1 कोटी दुचाक्यांचे उत्पादन करत नवीन इतिहास रचला आहे.

Updated On: Jan 08, 2026 | 09:38 PM
फोटो सौजन्य: Gemini

  • जगभरात दुचाक्यांना मागणी
  • Suzuki Motorcycle India ने इतिहास रचला
  • तब्बल 1 कोटी वाहनांचे उत्पादन पूर्ण
भारतीय ऑटो बाजारात अनेक उत्तम दुचाकी उत्पादक कंपन्या आहेत, ज्या ग्राहकांच्या मागणीनुसार दमदार बाईक आणि स्कूटर ऑफर करत असतात. अशीच एक लोकप्रिय दुचाकी उत्पादक कंपनी म्हणजे Suzuki Motorcycle India.

भारतीय Two Wheeler बाजारपेठेतील आघाडीची कंपनी असलेल्या सुझुकी मोटरसायकल इंडिया प्रायव्हेट लिमिटेडने एक महत्त्वाचा आणि मोठा टप्पा गाठला आहे. कंपनीने त्यांच्या भारतीय प्लांटमधून 1 कोटी वाहनांच्या उत्पादनाचा टप्पा ओलांडला आहे. ही कामगिरी सुझुकीच्या भारतातील 20 व्या वर्धापनदिनानिमित्त झाली आहे, ज्यामुळे हा टप्पा आणखी खास बनला आहे. चला याबद्दल अधिक माहिती घेऊया.

2006 पासून सुरुवात

सुझुकी मोटरसायकल इंडियाने 2006 मध्ये हरियाणातील गुरुग्राम येथील एका उत्पादन प्रकल्पातून भारतीय कामकाज सुरू केले. तेव्हापासून, हा प्रकल्प देशांतर्गत आणि निर्यात बाजारपेठेसाठी स्कूटर आणि बाईक्सचे उत्पादन करत आहे.

झी टीव्हीच्या आयडियाबाज स्टार्टअप रिॲलिटी शोमध्ये Oben Electric ची यशोगाथा सादर

14 वर्षांत 50 लाख वाहनांचे उत्पादन

सुझुकीला पहिल्या 50 लाख वाहनांचे उत्पादन करण्यासाठी 14 वर्षे (2006-2020) लागली. मात्र, त्यानंतर कंपनीचा विकास दर लक्षणीयरीत्या वाढला. 2026 च्या सुरुवातीला पुढील 50 लाख युनिटचा टप्पा गाठण्यात आला, ज्यामुळे सुझुकीची मागणी आणि उत्पादन क्षमता दोन्हीमध्ये लक्षणीय वाढ दिसून आली.

सुझुकी ॲक्सेस ठरली खास

या ऐतिहासिक टप्प्यातील खास बाब म्हणजे Suzuki Access Ride Connect Edition हे कंपनीचे 1 कोटीवे वाहन ठरले. यावरून भारतातील 125cc स्कूटर सेगमेंटमध्ये Suzuki Access 125 ची लोकप्रियता किती भक्कम आहे, हे स्पष्टपणे दिसून येते.

60 पेक्षा अधिक देशांत Suzuki ची दमदार उपस्थिती

Suzuki Motorcycle India चे उत्पादन केवळ भारतापुरते मर्यादित नाही. कंपनी आपल्या दुचाकींची निर्यात 60 पेक्षा अधिक देशांमध्ये करते. त्यामुळे गुरुग्राम येथील प्रॉडक्शन प्लांटचे योगदान Suzuki च्या जागतिक नेटवर्कमध्ये अत्यंत महत्त्वाचे मानले जाते.

राजकीय नेत्यांची आवडती SUV महागली! नवीन वर्षात किंमत 74000 रुपयांनी वाढली

ग्राहकांसाठी कंपनीची खास ऑफर

1 कोटी युनिट्सचा टप्पा साजरा करण्यासाठी, सुझुकीने ग्राहकांसाठी मर्यादित कालावधीच्या ऑफर सादर केल्या आहेत, ज्यामध्ये झीरो-प्रोसेसिंग फीवर फायनान्स, मागील ईएमआय माफ करणे, मोफत 10-पॉइंट वाहन तपासणी, कामगार शुल्कावर 10% सूट आणि अस्सल ॲक्सेसरीजवर सूट यांचा समावेश आहे. या ऑफर नवीन आणि विद्यमान दोन्ही ग्राहकांना लागू आहेत.

Published On: Jan 08, 2026 | 09:37 PM

