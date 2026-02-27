Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
इंग्लंडने लाज राखली, T20 World Cup च्या सेमीफायनलमध्ये पोहचू शकतो ‘पाकिस्तान’, अशी आहे पूर्ण स्थिती

इंग्लंडने न्यूझीलंडचा चार विकेट्सने पराभव करून पाकिस्तानच्या सेमीफायनलच्या आशा जिवंत ठेवल्या. नेट रन रेटच्या आधारे सेमीफायनलमध्ये पोहोचण्यासाठी पाकिस्तानला शेवटच्या सामन्यात श्रीलंकेला हरवावे लागेल.

Updated On: Feb 27, 2026 | 11:43 PM
  • इंग्लंडने न्यूझीलंडला नमवले 
  • पाकिस्तानच्या आशा झाल्या पल्लवित 
  • काय आहे नेमके गणित?
२०२६ च्या टी२० विश्वचषकातील एका रोमांचक सामन्यात, इंग्लंडने न्यूझीलंडचा ४ विकेट्सने पराभव करून सुपर ८ मध्ये आपले वर्चस्व कायम ठेवले. इंग्लंडच्या विजयाने स्पर्धेचे स्वरूप पूर्णपणे बदलले आणि पाकिस्तानला सर्वाधिक फायदा झाला. एकदा बाहेर पडण्याच्या उंबरठ्यावर असतानाही, पाकिस्तानची उपांत्य फेरीत पोहोचण्याची शक्यता कायम आहे.

इंग्लंडचा विजय, पाकिस्तानचा श्वास पुन्हा जिवंत झाला

न्यूझीलंडच्या लक्ष्याचा पाठलाग करताना, इंग्लंडची सुरुवात निराशाजनक झाली, त्यांनी सॉल्ट आणि बटलरला फक्त २ धावांवर गमावले. तथापि, हॅरी ब्रूकच्या प्रतिआक्रमणाने आणि विल जॅक्स आणि रेहान अहमद यांच्यातील शानदार भागीदारीने अखेर परिस्थिती बदलली. मॅट हेन्रीचा चेंडू विल जॅक्सच्या हेल्मेटला लागला आणि सीमा ओलांडून इंग्लंडचा विजय निश्चित झाला. इंग्लंडच्या विजयासह, न्यूझीलंड २ गुणांवर अडकला आहे, ज्यामुळे पाकिस्तानला जीवनरेखा मिळाली आहे.

पाकिस्तानसाठी आता उपांत्य फेरीचे समीकरण काय आहे?

पाकिस्तान सध्या सुपर ८ च्या गट २ मध्ये संघर्ष करत आहे, परंतु २८ फेब्रुवारी रोजी होणारा सामना निर्णायक ठरेल. पाकिस्तानच्या सेमीफायनलमध्ये पोहोचण्याचे गणित आता अगदी सोपे आहे. पाकिस्तानला श्रीलंकेविरुद्धच्या त्यांच्या शेवटच्या सुपर ८ सामन्यात यजमान संघाला पराभूत करावे लागेल. जर पाकिस्तान जिंकला तर त्यांचेही ३ गुण होतील. न्यूझीलंडचेही ३ गुण असल्याने, नेट रन रेट (NRR) वर अवलंबून असेल.

इंग्लंडविरुद्धच्या पराभवानंतर न्यूझीलंडचा नेट रन रेट कमी झाला आहे. त्यांचा नेट रन रेट आता +१.३९० आहे. पाकिस्तानला केवळ श्रीलंकेविरुद्ध विजय मिळवावा लागणार नाही, तर नेट रन रेटमध्ये न्यूझीलंडला मागे टाकण्यासाठी आणि ग्रुप २ मधून दुसऱ्या क्रमांकाचा संघ म्हणून सेमीफायनलमध्ये पात्र होण्यासाठी सन्मानजनक फरकाने विजय मिळवावा लागेल. न्यूझीलंडच्या पुढे सेमीफायनलमध्ये जाण्यासाठी, पाकिस्तानला एकतर ६५ धावांनी विजय मिळवावा लागेल किंवा १३.१ षटकांच्या आत लक्ष्याचा पाठलाग करावा लागेल.

न्यूझीलंडचे हृदय धडधडत आहे, उद्याच्या सामन्यावर लक्ष आहे

न्यूझीलंडला हा सामना जिंकण्याची चांगली संधी होती. इंग्लंडला शेवटच्या तीन षटकांत ४३ धावांची आवश्यकता होती, पण डावाच्या १८व्या आणि १९व्या षटकांनी सामन्याचा मार्ग पूर्णपणे बदलून टाकला. इंग्लंडकडून पराभव झाल्यानंतर, किवीज आता पूर्णपणे नशिबावर अवलंबून आहेत. उद्या श्रीलंकेने पाकिस्तानला हरवावे किंवा सामना पावसामुळे रद्द व्हावा अशी त्यांची प्रार्थना असेल. जर पाकिस्तान हरला तर न्यूझीलंड थेट उपांत्य फेरीत पोहोचेल. पण जर सलमान अली आघाच्या संघाने श्रीलंकेला मोठ्या फरकाने हरवले तर न्यूझीलंडचा प्रवास संपुष्टात येऊ शकतो.

Published On: Feb 27, 2026 | 11:43 PM

