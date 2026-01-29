Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

In Trends:

तयारी सुरू झाली! टेस्टिंगदरम्यान पहिल्यांदाच दिसली Hyundai Creta ची नवी जनरेशन

भारतीय मार्केटमध्ये अनेक एसयूव्ही लोकप्रिय आहेत. अशीच एक लोकप्रिय एसयूव्ही म्हणजे ह्युंदाय क्रेटा. आता लवकरच या कारचे नवीन जनरेशन मार्केटमध्ये येणार आहे.

Updated On: Jan 29, 2026 | 05:04 PM
फोटो सौजन्य: Pinterest

फोटो सौजन्य: Pinterest

Follow Us:
Follow Us:
  • एसयूव्ही वाहनांना देशात चांगली मागणी
  • ह्युंदाई क्रेटा ही एक लोकप्रिय एसयूव्ही
  • लवकरच या एसयूव्हीचा अपडेटेड मॉडेल येणार
भारतीय ऑटो बाजारात SUV सेगमेंटमधील वाहनांना ग्राहकांनी नेहमीच भरभरून प्रतिसाद दिला आहे. हीच मागणी लक्षात घेत अनेक ऑटो कंपन्या मार्केटमध्ये दमदार एसयूव्ही ऑफर करत असतात. अशीच एक लोकप्रिय आणि ग्राहकांची आवडती एसयूव्ही म्हणजे Hyundai Creta.

मीडिया रिपोर्ट्सनुसार, निर्माता कंपनी या एसयूव्हीची नवी जेनरेशन लाँच करण्याच्या तयारीत आहे. त्यापूर्वीच ही कार पहिल्यांदाच टेस्टिंगदरम्यान दिसून आली आहे. याबाबत कोणती माहिती समोर आली आहे, त्याबद्दल आपण जाणून घेऊयात.

वेळ आलीये! Tesla ‘या’ 2 मॉडेल कायमचे बंद करण्याच्या तयारीत, जाणून घ्या कारण

Hyundai Creta ची नवी जेनरेशन येणार

मीडिया रिपोर्ट्सनुसार Hyundai कडून Creta च्या नव्या जेनरेशनवर काम सुरू झाले आहे. कंपनीकडून याबाबत अद्याप कोणतीही अधिकृत घोषणा करण्यात आलेली नाही. मात्र, ही एसयूव्ही पहिल्यांदाच टेस्टिंगदरम्यान पाहायला मिळाली आहे. सोशल मीडियावर Shorts Car हँडलवर या एसयूव्हीचे फोटो शेअर करण्यात आले असून त्यानंतर ही माहिती समोर आली आहे.

पहिल्यांदाच दिसली एसयूव्ही

रिपोर्ट्सनुसार, ही एसयूव्ही दक्षिण कोरिया येथे टेस्टिंगदरम्यान पहिल्यांदाच स्पॉट करण्यात आली आहे. यावरून पुढील काही वर्षांत या एसयूव्हीची 3rd जनरेशन बाजारात आणली जाऊ शकते, असा अंदाज व्यक्त केला जात आहे.

कोणती माहिती मिळाली?

मिळालेल्या माहितीनुसार, टेस्टिंगदरम्यान दिसलेली युनिट पूर्णपणे कव्हर केलेली होती. मात्र, सध्याच्या जेनरेशनच्या तुलनेत नव्या जेनरेशनमध्ये अनेक बदल होण्याची शक्यता आहे. यामध्ये एसयूव्हीची लांबी आणि रुंदी वाढवली जाऊ शकते. तसेच नवीन डिझाइनच्या LED लाईट्स, अपडेटेड बंपर देण्यात येऊ शकतात. ही कार SX3 कोडनेमसह टेस्ट करण्यात येत आहे.

Ajit Pawar Death: काय तो रुबाब, काय तो राजेशाही थाट! अजित पवारांच्या ताफ्यात होती एकापेक्षा एक भन्नाट कार, किंमत…

किती दमदार इंजिन?

कंपनी भारतात ही एसयूव्ही लाँच करताना सध्याच्या इंजिन पर्यायांसोबत हायब्रिड टेक्नॉलॉजीचाही समावेश करू शकते. सध्याच्या जेनरेशनमध्ये 1.5 लीटर पेट्रोल, टर्बो पेट्रोल आणि डिझेल इंजिनचे पर्याय उपलब्ध आहेत.

कधी होऊ शकते लाँच?

Hyundai कडून नव्या जेनरेशन Creta बाबत अद्याप कोणतीही अधिकृत माहिती देण्यात आलेली नाही. मात्र, अंदाजानुसार ही एसयूव्ही 2027 पर्यंत ग्लोबल बाजारासह भारतातही सादर केली जाऊ शकते.

Web Title: New generation of hyundai creta spotted know launch date

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jan 29, 2026 | 05:04 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

वेळ आलीये! Tesla ‘या’ 2 मॉडेल कायमचे बंद करण्याच्या तयारीत, जाणून घ्या कारण
1

वेळ आलीये! Tesla ‘या’ 2 मॉडेल कायमचे बंद करण्याच्या तयारीत, जाणून घ्या कारण

नवीन Renault Duster बुक करण्यासाठी किती रुपये द्यावे लागतील? जाणून घ्या संपूर्ण माहिती
2

नवीन Renault Duster बुक करण्यासाठी किती रुपये द्यावे लागतील? जाणून घ्या संपूर्ण माहिती

Maruti Grand Vitara vs Toyota Hyryder: मध्यम वर्गीय व्यक्तीसाठी कोणती SUV एकदम परफेक्ट?
3

Maruti Grand Vitara vs Toyota Hyryder: मध्यम वर्गीय व्यक्तीसाठी कोणती SUV एकदम परफेक्ट?

मायलेजच्या बाबतीत ‘ही’ बाईक एकदम खतरनाक! फुल टॅंकवर चालते 800 किमी आणि किंमत 1 लाखांपेक्षा कमी
4

मायलेजच्या बाबतीत ‘ही’ बाईक एकदम खतरनाक! फुल टॅंकवर चालते 800 किमी आणि किंमत 1 लाखांपेक्षा कमी

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
तयारी सुरू झाली! टेस्टिंगदरम्यान पहिल्यांदाच दिसली Hyundai Creta ची नवी जनरेशन

तयारी सुरू झाली! टेस्टिंगदरम्यान पहिल्यांदाच दिसली Hyundai Creta ची नवी जनरेशन

Jan 29, 2026 | 05:04 PM
IND vs NZ 4th T20I : अभिषेक शर्माच्या नावे लाजिरवाणा विक्रम! चौथ्या टी-20 सामन्यात केली ‘ही’ कामगिरी 

IND vs NZ 4th T20I : अभिषेक शर्माच्या नावे लाजिरवाणा विक्रम! चौथ्या टी-20 सामन्यात केली ‘ही’ कामगिरी 

Jan 29, 2026 | 05:02 PM
‘त्याच्या लघवीतून रक्त आले…’, मुलाच्या केमोथेरपी आणि शस्त्रक्रियेने उद्ध्वस्त झालं आयुष्य; इमरान हाश्मीने सांगितलला ‘तो’ प्रसंग

‘त्याच्या लघवीतून रक्त आले…’, मुलाच्या केमोथेरपी आणि शस्त्रक्रियेने उद्ध्वस्त झालं आयुष्य; इमरान हाश्मीने सांगितलला ‘तो’ प्रसंग

Jan 29, 2026 | 05:00 PM
Ajit Pawar Death : चाकणमध्ये श्रद्धांजली पदयात्रा अन् शोकसभा; हजारोंच्या उपस्थितीत अजित पवारांना आदरांजली

Ajit Pawar Death : चाकणमध्ये श्रद्धांजली पदयात्रा अन् शोकसभा; हजारोंच्या उपस्थितीत अजित पवारांना आदरांजली

Jan 29, 2026 | 05:00 PM
Ajit Pawar Plane Crash :- रनवे दिसला नाही, म्हणून पायलटने….तांत्रिक बिघाड नव्हता – कंपनीचा खुलासा

Ajit Pawar Plane Crash :- रनवे दिसला नाही, म्हणून पायलटने….तांत्रिक बिघाड नव्हता – कंपनीचा खुलासा

Jan 29, 2026 | 04:58 PM
Bangladesh Elections : ‘ही तर लोकशाहीची हत्या…’ ; शेख हसीना कडाडल्या; बांगलादेश निवडणुकीपूर्वी युनूस सरकारवर गंभीर आरोप

Bangladesh Elections : ‘ही तर लोकशाहीची हत्या…’ ; शेख हसीना कडाडल्या; बांगलादेश निवडणुकीपूर्वी युनूस सरकारवर गंभीर आरोप

Jan 29, 2026 | 04:53 PM
Ajit Pawar Funeral : दादांनी ड्रायव्हरच्या मुलाला “नेता” केलं; कार्यकर्त्यांची भावूक प्रतिक्रिया

Ajit Pawar Funeral : दादांनी ड्रायव्हरच्या मुलाला “नेता” केलं; कार्यकर्त्यांची भावूक प्रतिक्रिया

Jan 29, 2026 | 04:53 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Karjat : निवडणूक प्रचारादरम्यान नेरळमध्ये एकावर चाकू हल्ला

Karjat : निवडणूक प्रचारादरम्यान नेरळमध्ये एकावर चाकू हल्ला

Jan 29, 2026 | 02:59 PM
अजितदादा पवार यांच्या निधनाने महाड शोकमय, स्वयंस्फूर्तीने बंद पाळत श्रद्धांजली

अजितदादा पवार यांच्या निधनाने महाड शोकमय, स्वयंस्फूर्तीने बंद पाळत श्रद्धांजली

Jan 29, 2026 | 02:54 PM
Sanjay Raut on Ajit pawar plane crash : अजित पवारांशिवाय महाराष्ट्राचे राजकारण बेचव -संजय राऊत

Sanjay Raut on Ajit pawar plane crash : अजित पवारांशिवाय महाराष्ट्राचे राजकारण बेचव -संजय राऊत

Jan 28, 2026 | 02:11 PM
Ajit Pawar Passed Away : ‘विश्वास बसत नाही’ अजितदादांच्या निधनाने मनोज जरांगे भावूक

Ajit Pawar Passed Away : ‘विश्वास बसत नाही’ अजितदादांच्या निधनाने मनोज जरांगे भावूक

Jan 28, 2026 | 02:06 PM
Ajit Pawar Death in Plane Accident : आमचा कुटुंबप्रमुख गेला । प्रकाश सोळंके बारामतीच्या दिशेने रवाना

Ajit Pawar Death in Plane Accident : आमचा कुटुंबप्रमुख गेला । प्रकाश सोळंके बारामतीच्या दिशेने रवाना

Jan 28, 2026 | 01:14 PM
Ratnagiri : अजित दादांच्या मृत्यूने महाराष्ट्राचे मोठे नुकसान -आ. भास्कर जाधव

Ratnagiri : अजित दादांच्या मृत्यूने महाराष्ट्राचे मोठे नुकसान -आ. भास्कर जाधव

Jan 28, 2026 | 01:10 PM
Eknath Shinde On Ajit Pawar DEATH : “मोठा भाऊ हरपल्याची भावना माझ्या मनात”, पहिली प्रतिक्रिया

Eknath Shinde On Ajit Pawar DEATH : “मोठा भाऊ हरपल्याची भावना माझ्या मनात”, पहिली प्रतिक्रिया

Jan 28, 2026 | 01:05 PM