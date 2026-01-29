Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

In Trends:

Ajit Pawar Death : चाकणमध्ये श्रद्धांजली पदयात्रा अन् शोकसभा; हजारोंच्या उपस्थितीत अजित पवारांना आदरांजली

महाराष्ट्र राज्याचे उपमुख्यमंत्री तथा पुणे जिल्ह्याचे पालकमंत्री अजित पवार यांच्या अचानक झालेल्या निधनामुळे संपूर्ण महाराष्ट्रासह पुणे जिल्ह्यात शोककळा पसरली आहे.

Updated On: Jan 29, 2026 | 05:01 PM
चाकणमध्ये श्रद्धांजली पदयात्रा अन् शोकसभा; हजारोंच्या उपस्थितीत अजित पवारांना आदरांजली

सौजन्य - नवराष्ट्र टीम

Follow Us:
Follow Us:
  • चाकणमध्ये श्रद्धांजली पदयात्रा अन् शोकसभा
  • हजारोंच्या उपस्थितीत अजित पवारांना आदरांजली
  • चाकण शहर पूर्णपणे बंद
चाकण/अतिश मेटे : महाराष्ट्र राज्याचे उपमुख्यमंत्री तथा पुणे जिल्ह्याचे पालकमंत्री अजित पवार यांच्या अचानक झालेल्या निधनामुळे संपूर्ण महाराष्ट्रासह पुणे जिल्ह्यात शोककळा पसरली आहे. विशेषतः खेड तालुका आणि चाकण शहरासाठी हा मोठा धक्का असून, जनतेने आपला जिव्हाळ्याचा नेता गमावल्याची भावना व्यक्त केली जात आहे. या पार्श्वभूमीवर चाकण शहरवासीयांच्या वतीने महात्मा फुले मार्केट यार्ड येथून श्रद्धांजली पदयात्रेचे आयोजन करण्यात आले, तसेच आदरांजली म्हणून चाकण शहर बंद ठेवण्यात आले.

 

ही पदयात्रा शहरातील प्रमुख मार्गांवरून मार्गक्रमण करत बसस्थानक परिसरात पोहोचली. तेथे शोकसभेचे आयोजन करण्यात आले होते. शोकसभेत अजित पवार यांना श्रद्धांजली अर्पण करत नागरिकांनी आपल्या दुःखद भावना व्यक्त केल्या. शोकसभेत बोलताना विविध राजकीय पक्षांचे पदाधिकारी, सामाजिक कार्यकर्ते, व्यापारी, उद्योजक तसेच नागरिकांनी अजित पवार यांचे खेड तालुक्यावर असलेले विशेष प्रेम आणि त्यांचे विकासात्मक योगदान अधोरेखित केले. खेड तालुक्यातील औद्योगिक विकास, चाकण औद्योगिक वसाहतीचा विस्तार, रोजगारनिर्मिती, पाणीपुरवठा योजना, कचरा व्यवस्थापन, रस्ते, आरोग्य व शिक्षण सुविधा यासाठी त्यांनी सातत्याने पाठपुरावा केल्याचे मान्यवरांनी सांगितले.

चाकण शहरातील सध्या सुरू असलेल्या तीव्र वाहतूक कोंडीच्या प्रश्नाकडे अजित पवार यांनी अत्यंत गांभीर्याने लक्ष दिले होते. काही दिवसांपूर्वी त्यांनी पहाटेच प्रत्यक्ष पाहणी करून रस्ता रुंदीकरणासाठी कोट्यवधी रुपयांचा निधी मंजूर केला होता. अजित पवार हे पक्षभेद न करता सर्वसामान्य कार्यकर्ते, नागरिक, शेतकरी व उद्योजकांच्या समस्या ऐकून घेणारे नेतृत्व होते. कोणत्याही पक्षातील कार्यकर्ता असो, त्यांच्या प्रश्नाला ते त्वरित प्रतिसाद देत असल्याचे अनेकांनी आवर्जून नमूद केले. त्यामुळेच “चाकण गावचे पालकत्व हरपले” अशी भावना शोकसभेत वारंवार व्यक्त होत होती.

शोकसभेनंतर अजित पवार यांना अखेरची आदरांजली वाहण्यासाठी मोठ्या प्रमाणावर जनसमुदाय एकत्र आला होता. परिसरात शोकाकुल वातावरण होते. तर अजितदादा अमर रहें” अशा भावना व्यक्त केल्या जात होत्या. अजित पवार यांच्या निधनाने एक धडाडीचे, निर्णयक्षम व विकासाभिमुख नेतृत्व हरपल्याची भावना चाकण शहरासह संपूर्ण खेड तालुक्यात व्यक्त होत असून, त्यांच्या कार्याची आठवण जनतेच्या मनात कायम राहील, असे मत उपस्थितांनी व्यक्त केले.

हे सुद्धा वाचा : छोट्या कार्यकर्त्यालाही मोठेपणाने वागवणारे नेतृत्व हरपले; शरद बुट्टे पाटील यांची अजित पवारांना भावपूर्ण श्रद्धांजली

Web Title: Chakan city has been closed after the death of deputy chief minister ajit pawar

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jan 29, 2026 | 05:00 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

शरद पवारांचा आधार गेला…! अजित पवारांची या वेळी मात्र वेळ चुकली
1

शरद पवारांचा आधार गेला…! अजित पवारांची या वेळी मात्र वेळ चुकली

Ajit Pawar Plane Crash :- रनवे दिसला नाही, म्हणून पायलटने….तांत्रिक बिघाड नव्हता – कंपनीचा खुलासा
2

Ajit Pawar Plane Crash :- रनवे दिसला नाही, म्हणून पायलटने….तांत्रिक बिघाड नव्हता – कंपनीचा खुलासा

Maharashtra Politics: अजित पवारांच्या निधनाने बदलणार राजकीय समीकरणे..’ NCPचे दोन्ही गट एकत्र येणार की महायुतीत फूट पडणार?
3

Maharashtra Politics: अजित पवारांच्या निधनाने बदलणार राजकीय समीकरणे..’ NCPचे दोन्ही गट एकत्र येणार की महायुतीत फूट पडणार?

Maharashtra Politics : कोण होणार बारामतीचा नवा ‘दादा’? राष्ट्रवादीमधून या नावाची चर्चा
4

Maharashtra Politics : कोण होणार बारामतीचा नवा ‘दादा’? राष्ट्रवादीमधून या नावाची चर्चा

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
राजकारणी होण्यासाठी शिक्षित असणे किती महत्त्वाचे? खरंच शिक्षण गरजेचं आहे का? जाणून घ्या

राजकारणी होण्यासाठी शिक्षित असणे किती महत्त्वाचे? खरंच शिक्षण गरजेचं आहे का? जाणून घ्या

Jan 29, 2026 | 05:05 PM
तयारी सुरू झाली! टेस्टिंगदरम्यान पहिल्यांदाच दिसली Hyundai Creta ची नवी जनरेशन

तयारी सुरू झाली! टेस्टिंगदरम्यान पहिल्यांदाच दिसली Hyundai Creta ची नवी जनरेशन

Jan 29, 2026 | 05:04 PM
IND vs NZ 4th T20I : अभिषेक शर्माच्या नावे लाजिरवाणा विक्रम! चौथ्या टी-20 सामन्यात केली ‘ही’ कामगिरी 

IND vs NZ 4th T20I : अभिषेक शर्माच्या नावे लाजिरवाणा विक्रम! चौथ्या टी-20 सामन्यात केली ‘ही’ कामगिरी 

Jan 29, 2026 | 05:02 PM
‘त्याच्या लघवीतून रक्त आले…’, मुलाच्या केमोथेरपी आणि शस्त्रक्रियेने उद्ध्वस्त झालं आयुष्य; इमरान हाश्मीने सांगितलला ‘तो’ प्रसंग

‘त्याच्या लघवीतून रक्त आले…’, मुलाच्या केमोथेरपी आणि शस्त्रक्रियेने उद्ध्वस्त झालं आयुष्य; इमरान हाश्मीने सांगितलला ‘तो’ प्रसंग

Jan 29, 2026 | 05:00 PM
Ajit Pawar Death : चाकणमध्ये श्रद्धांजली पदयात्रा अन् शोकसभा; हजारोंच्या उपस्थितीत अजित पवारांना आदरांजली

Ajit Pawar Death : चाकणमध्ये श्रद्धांजली पदयात्रा अन् शोकसभा; हजारोंच्या उपस्थितीत अजित पवारांना आदरांजली

Jan 29, 2026 | 05:00 PM
Bangladesh Elections : ‘ही तर लोकशाहीची हत्या…’ ; शेख हसीना कडाडल्या; बांगलादेश निवडणुकीपूर्वी युनूस सरकारवर गंभीर आरोप

Bangladesh Elections : ‘ही तर लोकशाहीची हत्या…’ ; शेख हसीना कडाडल्या; बांगलादेश निवडणुकीपूर्वी युनूस सरकारवर गंभीर आरोप

Jan 29, 2026 | 04:53 PM
Ajit Pawar Funeral : दादांनी ड्रायव्हरच्या मुलाला “नेता” केलं; कार्यकर्त्यांची भावूक प्रतिक्रिया

Ajit Pawar Funeral : दादांनी ड्रायव्हरच्या मुलाला “नेता” केलं; कार्यकर्त्यांची भावूक प्रतिक्रिया

Jan 29, 2026 | 04:53 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Karjat : निवडणूक प्रचारादरम्यान नेरळमध्ये एकावर चाकू हल्ला

Karjat : निवडणूक प्रचारादरम्यान नेरळमध्ये एकावर चाकू हल्ला

Jan 29, 2026 | 02:59 PM
अजितदादा पवार यांच्या निधनाने महाड शोकमय, स्वयंस्फूर्तीने बंद पाळत श्रद्धांजली

अजितदादा पवार यांच्या निधनाने महाड शोकमय, स्वयंस्फूर्तीने बंद पाळत श्रद्धांजली

Jan 29, 2026 | 02:54 PM
Sanjay Raut on Ajit pawar plane crash : अजित पवारांशिवाय महाराष्ट्राचे राजकारण बेचव -संजय राऊत

Sanjay Raut on Ajit pawar plane crash : अजित पवारांशिवाय महाराष्ट्राचे राजकारण बेचव -संजय राऊत

Jan 28, 2026 | 02:11 PM
Ajit Pawar Passed Away : ‘विश्वास बसत नाही’ अजितदादांच्या निधनाने मनोज जरांगे भावूक

Ajit Pawar Passed Away : ‘विश्वास बसत नाही’ अजितदादांच्या निधनाने मनोज जरांगे भावूक

Jan 28, 2026 | 02:06 PM
Ajit Pawar Death in Plane Accident : आमचा कुटुंबप्रमुख गेला । प्रकाश सोळंके बारामतीच्या दिशेने रवाना

Ajit Pawar Death in Plane Accident : आमचा कुटुंबप्रमुख गेला । प्रकाश सोळंके बारामतीच्या दिशेने रवाना

Jan 28, 2026 | 01:14 PM
Ratnagiri : अजित दादांच्या मृत्यूने महाराष्ट्राचे मोठे नुकसान -आ. भास्कर जाधव

Ratnagiri : अजित दादांच्या मृत्यूने महाराष्ट्राचे मोठे नुकसान -आ. भास्कर जाधव

Jan 28, 2026 | 01:10 PM
Eknath Shinde On Ajit Pawar DEATH : “मोठा भाऊ हरपल्याची भावना माझ्या मनात”, पहिली प्रतिक्रिया

Eknath Shinde On Ajit Pawar DEATH : “मोठा भाऊ हरपल्याची भावना माझ्या मनात”, पहिली प्रतिक्रिया

Jan 28, 2026 | 01:05 PM