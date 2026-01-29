Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

In Trends:

Ajit Pawar Death: काय तो रुबाब, काय तो राजेशाही थाट! अजित पवारांच्या ताफ्यात होती एकापेक्षा एक भन्नाट कार, किंमत…

आज म्हणजेच 28 जानेवारी 2026 रोजी महाराष्ट्राचे उपमुख्यमंत्री अजित पवारांचे बारामतीत विमान अपघातात निधन झाले. त्यांच्या निधनाने महाराष्ट्रातील राजकारणात एक मोठी पोकळी निर्माण झाली आहे.

Updated On: Jan 29, 2026 | 06:30 AM
फोटो सौजन्य: Pinterest

फोटो सौजन्य: Pinterest

Follow Us:
Follow Us:
  • अजित पवारांचा अकाली मृत्यू
  • बारामतीत विमान अपघातात झाले निधन
  • जाणून घ्या दादांचे कार कलेक्शन
महाराष्ट्राचे लाडके दादा म्हणजेच अजित पवार यांचे 28 जानेवारी 2026 रोजी सकाळच्या सुमारास विमान अपघातात निधन झाले. त्यांच्या अचानक जाण्याने महाराष्ट्राच्या राजकारणात कधीही न भरली जाणारी पोकळी निर्माण झाली आहे.

28 जानेवारी रोजी सकाळच्या सुमारास 9 ते 9.15 वाजता हा विमान अपघात झाला असल्याचे समोर आले आहे. बारामतीमध्ये लॅंडिंगदरम्यान अजित पवार यांच्या विमानाचा अपघात झाला आहे. विमानामध्ये अजित पवार यांच्यासोबतच त्यांचे सुरक्षारक्षक देखील उपस्थित होते. या अपघातात अजित पवार यांच्यासह पाच जणांचा दुर्देवी मृत्यू झाला आहे. अजित दादा यांच्यावर उद्या (दि.29) अंत्यसंस्कार होणार आहेत.

कार्सवर विशेष प्रेम

दादांचे जसे त्यांच्या कार्यकर्त्यांवर प्रेम होते अगदी तसेच प्रेम त्यांचे विविध कार्सवर देखील होते. ते नेहमीच विविध कारमधून प्रवास करीत असत. अजित दादांच्या ताफ्यात लाखांपासून ते कोटींपर्यंतच्या कार पाह्यला मिळतात. चला, त्यांच्या कार कलेक्शनबद्दल जाणून घेऊयात.

 

View this post on Instagram

 

A post shared by NavaRashtra (@navarashtra)

Ajit Pawar funeral : अजित पवार यांच्यावर उद्या होणार अंत्यसंस्कार; बारामतीमध्ये लोटला जनसमुदाय

लेक्सस एलक्स 570 (Lexus LX 570)

अजित पवारांच्या ताफ्यात अनेक कार्स पाहायला मिळतात. Lexus LX 570 ही त्यातीलच एक कार, जिची किंमत तब्बल अडीच कोटी रुपये आहे. Lexus LX 570 ही एक प्रीमियम फुल–साइज लक्झरी SUV आहे जी आपल्या दमदार क्षमता, आलिशान आराम आणि विश्वासार्हतेसाठी जगभर प्रसिद्ध आहे.

टोयोटा लँड क्रुझर

दुसरी कार म्हणजे टोयोटा लँड क्रुझर, जिची किंमत देखील 1 कोटींपेक्षा जास्त आहे. ही जगातील एक अत्यंत प्रतिष्ठित आणि विश्वासार्ह फुल–साइज SUV आहे, जी कठीण रस्त्यांवरही समाधानकारक कार्यक्षमता देते.

Ajit Pawar Plane Crash : प्रमोद महाजन, गोपीनाथ मुंडे ते अजित पवार: महाराष्ट्राच्या राजकारणातील अकाली गमावलेले दिग्गज नेते…

टोयोटा कॅमरी

भारतात टोयोटा कॅमरी देखील एक लोकप्रिय कार आहे. जी अजित पवारांच्या ताफ्यात पाहायला मिळाली होती. या कारची किंमत 48 लाख रुपये आहे. माहितीनुसार, होंडा एकॉर्ड आणि होंडा CR V देखील अजित पवारांच्या कार कलेक्शनमध्ये समाविष्ट होत्या. होंडा एकॉर्ड आणि होंडा CR-V ही दोन लोकप्रिय आणि विश्वासार्ह वाहनं आहेत जी Honda च्या नावाखाली विश्‍वासार्हतेसाठी ओळखली जातात. होंडा एकॉर्ड ही एक स्टायलिश आणि परफॉर्मंट सेडान आहे, ज्यात स्मूद इंजिन, उत्तम राइड क्वालिटी आणि प्रगत फीचर्स मिळतात.

महत्वाची सुचना: सदर माहिती काही वेबसाईट आणि व्हिडिओच्या माध्यमातून घेण्यात आली आहे. या माहितीशी नवराष्ट्र सहमत असेल असे नाही.

Web Title: Ajit pawar death news know about ajit pawar car collection lexus lx 570

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jan 29, 2026 | 06:30 AM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Ajit Pawar Plane Crash: पायलटची चूक की तांत्रिक बिघाड? अजित पवारांच्या विमान अपघातावरून छगन भुजबळ संभ्रमात; म्हणाले…
1

Ajit Pawar Plane Crash: पायलटची चूक की तांत्रिक बिघाड? अजित पवारांच्या विमान अपघातावरून छगन भुजबळ संभ्रमात; म्हणाले…

“अजित पवारांचे विमान अचानक एका बाजूला झुकलं अन् काही क्षणात…”, काळजाचा ठोका चुकवणारा नवा Video समोर
2

“अजित पवारांचे विमान अचानक एका बाजूला झुकलं अन् काही क्षणात…”, काळजाचा ठोका चुकवणारा नवा Video समोर

Ajit Pawar Plane Crash: “अजितदादांच्या निधनावर राजकारण करू नका…”, ममता बॅनर्जींच्या विधानावर देवेंद्र फडणवीस संतापले
3

Ajit Pawar Plane Crash: “अजितदादांच्या निधनावर राजकारण करू नका…”, ममता बॅनर्जींच्या विधानावर देवेंद्र फडणवीस संतापले

Ajit Pawar Death News: राज्यात 3 दिवसांचा दुखवटा जाहीर! ‘या’ तारखेपर्यंत राज्यातील सर्व शाळा राहतील बंद
4

Ajit Pawar Death News: राज्यात 3 दिवसांचा दुखवटा जाहीर! ‘या’ तारखेपर्यंत राज्यातील सर्व शाळा राहतील बंद

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Ajit Pawar Death: काय तो रुबाब, काय तो राजेशाही थाट! अजित पवारांच्या ताफ्यात होती एकापेक्षा एक भन्नाट कार, किंमत…

Ajit Pawar Death: काय तो रुबाब, काय तो राजेशाही थाट! अजित पवारांच्या ताफ्यात होती एकापेक्षा एक भन्नाट कार, किंमत…

Jan 29, 2026 | 06:30 AM
टॉयलेटमध्ये वापरताय स्मार्ट फोन! Smart बना आणि ‘हे’ करा, वेळीच बदल सवय

टॉयलेटमध्ये वापरताय स्मार्ट फोन! Smart बना आणि ‘हे’ करा, वेळीच बदल सवय

Jan 29, 2026 | 01:30 AM
केंद्र पुरस्कृत योजनांमध्ये जबाबदारी निश्चित करण्याची गरज; अनेक योजना अकार्यक्षम

केंद्र पुरस्कृत योजनांमध्ये जबाबदारी निश्चित करण्याची गरज; अनेक योजना अकार्यक्षम

Jan 29, 2026 | 01:05 AM
धक्कादायक! जगातील सर्वात श्रीमंत देश भिकेला लागला? स्वतःच्याच नागरिकांसमोर पसरला हात

धक्कादायक! जगातील सर्वात श्रीमंत देश भिकेला लागला? स्वतःच्याच नागरिकांसमोर पसरला हात

Jan 28, 2026 | 11:20 PM
IND vs NZ 4th T20I : विषाखापट्टणममध्ये न्यूझीलंडचे जोरदार पुनरागमन! किवींकडून भारताचा 50 धावांनी पराभव 

IND vs NZ 4th T20I : विषाखापट्टणममध्ये न्यूझीलंडचे जोरदार पुनरागमन! किवींकडून भारताचा 50 धावांनी पराभव 

Jan 28, 2026 | 10:45 PM
नवीन Renault Duster बुक करण्यासाठी किती रुपये द्यावे लागतील? जाणून घ्या संपूर्ण माहिती

नवीन Renault Duster बुक करण्यासाठी किती रुपये द्यावे लागतील? जाणून घ्या संपूर्ण माहिती

Jan 28, 2026 | 10:37 PM
Maruti Grand Vitara vs Toyota Hyryder: मध्यम वर्गीय व्यक्तीसाठी कोणती SUV एकदम परफेक्ट?

Maruti Grand Vitara vs Toyota Hyryder: मध्यम वर्गीय व्यक्तीसाठी कोणती SUV एकदम परफेक्ट?

Jan 28, 2026 | 10:25 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Sanjay Raut on Ajit pawar plane crash : अजित पवारांशिवाय महाराष्ट्राचे राजकारण बेचव -संजय राऊत

Sanjay Raut on Ajit pawar plane crash : अजित पवारांशिवाय महाराष्ट्राचे राजकारण बेचव -संजय राऊत

Jan 28, 2026 | 02:11 PM
Ajit Pawar Passed Away : ‘विश्वास बसत नाही’ अजितदादांच्या निधनाने मनोज जरांगे भावूक

Ajit Pawar Passed Away : ‘विश्वास बसत नाही’ अजितदादांच्या निधनाने मनोज जरांगे भावूक

Jan 28, 2026 | 02:06 PM
Ajit Pawar Death in Plane Accident : आमचा कुटुंबप्रमुख गेला । प्रकाश सोळंके बारामतीच्या दिशेने रवाना

Ajit Pawar Death in Plane Accident : आमचा कुटुंबप्रमुख गेला । प्रकाश सोळंके बारामतीच्या दिशेने रवाना

Jan 28, 2026 | 01:14 PM
Ratnagiri : अजित दादांच्या मृत्यूने महाराष्ट्राचे मोठे नुकसान -आ. भास्कर जाधव

Ratnagiri : अजित दादांच्या मृत्यूने महाराष्ट्राचे मोठे नुकसान -आ. भास्कर जाधव

Jan 28, 2026 | 01:10 PM
Eknath Shinde On Ajit Pawar DEATH : “मोठा भाऊ हरपल्याची भावना माझ्या मनात”, पहिली प्रतिक्रिया

Eknath Shinde On Ajit Pawar DEATH : “मोठा भाऊ हरपल्याची भावना माझ्या मनात”, पहिली प्रतिक्रिया

Jan 28, 2026 | 01:05 PM
Mumbai News : अंजली भारतीच्या अडचणीत वाढ; मीरा भाईंदर पोलीस ठाण्यात तक्रार दाखल

Mumbai News : अंजली भारतीच्या अडचणीत वाढ; मीरा भाईंदर पोलीस ठाण्यात तक्रार दाखल

Jan 27, 2026 | 06:57 PM
Latur News : लातूर जिल्हा परिषदेसाठी काँग्रेस वंचितची युती तुटली,दोन्ही पक्ष आमने-सामने

Latur News : लातूर जिल्हा परिषदेसाठी काँग्रेस वंचितची युती तुटली,दोन्ही पक्ष आमने-सामने

Jan 27, 2026 | 06:47 PM