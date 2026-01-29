Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

Ajit Pawar Plane Crash :- रनवे दिसला नाही, म्हणून पायलटने….तांत्रिक बिघाड नव्हता – कंपनीचा खुलासा

Ajit Pawar Plane Crash news : अजित पवार हे महाराष्ट्रातील राजकारणात दीर्घकाळ सक्रिय आहेत आणि अर्थमंत्री, मंत्री तसेच विविध महत्त्वाच्या पदांवर कार्यरत राहिले आहेत.

Updated On: Jan 29, 2026 | 04:58 PM
  • विमान अपघाताचा थेट संबंध पायलटच्या निर्णयाशी असल्याची प्राथमिक माहिती
  • रनवे स्पष्ट न दिसल्यामुळे पायलटने मिस्ड अप्रोच घेतल्याचा अंदाज
  • प्रथम रनवे 29, त्यानंतर रनवे 11 वरून लँडिंगचा प्रयत्न
  • विमानात कोणताही तांत्रिक बिघाड नव्हता, देखभाल उत्तम असल्याचा दावा
  • कॅप्टनकडे 16,000 तासांहून अधिक उड्डाण अनुभव
  • को-पायलटकडे सुमारे 1,500 तासांचा उड्डाण अनुभव
  • 2023 मधील मुंबईतील घटना वेगळी; सध्याच्या अपघाताशी थेट तुलना अयोग्य
  • अपघात तपास DGCA कडून सुरू
  • मृत पायलटांच्या कुटुंबीयांच्या दुःखात कंपनी सहभागी
Ajit Pawar Plane Crash :- अजित पवारांच्या दुर्दैवी विमान अपघाताबाबत कंपनीकडून प्राथमिक माहिती देण्यात आली आहे. या घटनेत पायलटचा निर्णय निर्णायक ठरला, असे कंपनीच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी स्पष्ट केले की, “या घटनेवेळी ना तुम्ही होतात, ना मी. हा पूर्णपणे पायलटचा निर्णय होता. पायलटने प्रथम रनवे 29 वरून लँडिंगचा प्रयत्न केला. मात्र परिस्थिती अनुकूल नसल्याने त्याने मिस्ड अप्रोच घेतली. त्यानंतर पुन्हा रनवे 11 वरून लँडिंगचा प्रयत्न करण्यात आला.”प्राथमिक माहितीनुसार, रनवे स्पष्ट दिसत नसल्यामुळे पायलटने मिस्ड अप्रोच घेतला असावा, असा अंदाज व्यक्त करण्यात आला आहे. मात्र, याबाबत फ्लाइट डेटा रेकॉर्डरच्या तपासणीनंतरच निश्चित निष्कर्ष काढता येईल, असेही त्यांनी सांगितले.

Maharashtra Politics: अजित पवारांच्या निधनाने बदलणार राजकीय समीकरणे..’ NCPचे दोन्ही गट एकत्र येणार की महायुतीत फूट पडणार?

विमान पूर्णपणे सुरक्षित; कोणताही तांत्रिक बिघाड नाही– अधिकाऱ्यांनी ठामपणे सांगितले की,“विमानाची देखभाल अत्यंत उत्तम होती. विमानात कोणताही तांत्रिक दोष नव्हता. ही माहिती आम्हाला प्राथमिक तपासातून मिळाली आहे.”अपघातग्रस्त विमानातील पायलट अत्यंत अनुभवी होते.कॅप्टनकडे १६,००० तासांहून अधिक उड्डाणाचा अनुभव होताको-पायलटदेखील सुमारे १,५०० तासांचा अनुभव असलेले होते. कॅप्टन हे प्रशिक्षक आणि परीक्षक म्हणूनही कार्यरत होते

2023 च्या घटनेशी तुलना अयोग्य– 2023 मधील एका घटनेचा संदर्भ दिला जात असला, तरी तो अपघात मुंबई विमानतळावर, मुसळधार पावसात आणि कमी दृश्यांमुळे झाला होता. त्या वेळी लँडिंगनंतर विमान रनवेवरून घसरले होते.“सध्याची घटना वेगळी आहे. त्याची थेट तुलना करता येणार नाही,” असे अधिकार्‍यांनी स्पष्ट केले.DGCA कडून तपास सुरू – या प्रकरणाचा तपास DGCA (नागरी विमान वाहतूक महा संचालनालय) करत आहे.“तपासा संदर्भात माहिती देण्याचा अधिकार DGCA कडे आहे. आम्ही सध्या काहीही सांगू शकत नाही,” असे कंपनीकडून सांगण्यात आले.

Ajit Pawar Funeral : दादांनी ड्रायव्हरच्या मुलाला “नेता” केलं; कार्यकर्त्यांची भावूक प्रतिक्रिया

कुटुंबियांच्या दु:खात सहभागी – अपघातात मृत्युमुखी पडलेल्या पायलट बद्दल बोलताना अधिकारी भावूक झाले.“कॅप्टन सुमित कपूर माझे अत्यंत जवळचे मित्र होते. ते मला भावासारखे होते. त्यांचा मुलगाही आमच्याकडे पायलट आहे.दुसरे पायलट कॅप्टन शांभवी पाठक माझ्यासाठी मुलीसारखी होती. दोघेही अत्यंत उत्कृष्ट पायलट आणि चांगली माणसे होती.विमान ग्राउंड करण्याचा निर्णय नाही – कंपनीकडे असलेल्या सात Learjet 45 विमानांबाबत विचारले असता,
“सर्व विमाने पूर्णपणे सुरक्षित आहेत. त्यामुळे सध्या कोणतेही विमान ग्राउंड करण्याचा प्रश्न नाही,” असेही स्पष्ट करण्यात आले.

घटनेचा कालावधी – ही घटना अंदाजे सकाळी 8 ते 8.45 दरम्यान घडली.“जेव्हा मला कॉल आला, तेव्हा विमान क्रॅश लँड झाल्याची माहिती देण्यात आली. त्यानंतर संपर्कासाठी कोणीही उपलब्ध नव्हते,” असे त्यांनी सांगितले.

💡

Frequently Asked Questions

  • Que: अजित पवारांच्या विमानात तांत्रिक बिघाड होता का?

    Ans: नाही. कंपनीच्या माहितीनुसार विमान पूर्णपणे सुरक्षित होते आणि कोणताही तांत्रिक दोष नव्हता.

  • Que: पायलट अनुभवहीन होते का?

    Ans: अजिबात नाही. कॅप्टनकडे 16,000 तासांपेक्षा अधिक तर को-पायलटकडे 1,500 तासांचा उड्डाण अनुभव

  • Que: अजित पवार विमान अपघात नेमका कशामुळे झाला?

    Ans: प्राथमिक माहितीनुसार, रनवे स्पष्ट न दिसल्यामुळे पायलटने मिस्ड अप्रोच घेतला. अंतिम कारण DGCA तपासानंतर स्पष्ट होईल.

Published On: Jan 29, 2026 | 04:58 PM

