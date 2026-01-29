Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

In Trends:
  • Sports »
  • Ind Vs Nz 4th T20i Abhishek Sharma Registers An Embarrassing Record In The Fourth T20 Match

IND vs NZ 4th T20I : अभिषेक शर्माच्या नावे लाजिरवाणा विक्रम! चौथ्या टी-20 सामन्यात केली ‘ही’ कामगिरी 

भारत आणि न्यूझीलंड यांच्यात पाच सामन्यांच्या टी-२० मालिकेतील चौथ्या सामन्यात भारताला न्यूझीलंडकडून ५० धावांनी पराभव पत्करावा लागला. या सामन्यात भारताचा सलामीवीर फलंदाज अभिषेक शर्माने नकोसा विक्रम रचला आहे.

Updated On: Jan 29, 2026 | 05:02 PM
IND vs NZ 4th T20I: Abhishek Sharma registers an embarrassing record! He achieved 'this' feat in the fourth T20 match.

अभिषेक शर्माच्या नावे लाजिरवाणा विक्रम(फोटो-सोशल मीडिया)

Follow Us:
Follow Us:

Abhishek Sharma’s unwanted record : भारत आणि न्यूझीलंड यांच्यात पाच सामन्यांची टी-२० मालिका सुरू आहे. या मालिकेतील चौथा सामना काल बुधवारी विशाखापट्टणम येथील ACA-VDCA क्रिकेट स्टेडियमवर खेळला गेला. या सामन्यातन्यूझीलंड संघाने प्रथम फलंदाजी करत भारतासमोर २१६ धावांचे लक्ष्य दिले होते. परंतु, भारतीय संघ १८.४ षटकात १६५ धावाच करू शकला आणि परिणामी भारताला ५० धावांनी पराभव पत्करावा लागला. या सामन्यात भारताचा सलामीवीर अभिषेक शर्मा आपली छाप पाडू शकला नाही. या दरम्यान, त्याच्या नावे एक लाजिरवाणा विक्रम नोंदवला गेला.

भारताचा अनुभवी फलंदाज अभिषेक शर्मा चौथ्या T20 सामन्यात गोल्डन डकवर माघारी गेला. अभिषेक शर्मा त्याच्या बॅटने विरोधकांमध्ये खळबळ उडवून देतो. मात्र त्याच्या नावे एक नको असलेला विक्रम नोंदवल गेला आहे. अभिषेक शर्मा एका T20 मालिकेत दोन गोल्डन डकचा विक्रम करणारा पहिला भारतीय सलामीवीर ठरला आहे. या T20 मालिकेतील दुसऱ्या सामन्यात, अभिषेक शर्माला जेकब डफीने गोल्डन डकवर बाद केले होते. तर काल झालेल्या चौथ्या T20 सामन्यात, अभिषेक शर्माला मॅट हेन्रीने सीमारेषेवर गोल्डन डकवर माघारी पाठवले.

हेही वाचा : IND vs NZ 4th T20I : न्यूझीलंडविरुद्ध भारताच्या पराभवाला कारणीभूत कोण? ‘या’ खेळाडूंची नावे आघाडीवर

भारतीय संघाचा न्यूझीलंडकडून ५० धावांनी पराभव

बुधवारी विशाखापट्टणम येथील ACA-VDCA क्रिकेट स्टेडियमवर खेळवण्यात आलेल्या  चौथ्या T20 आंतरराष्ट्रीय सामन्यात न्यूझीलंडने भारताचा ५० धावांनी पराभव केला. पाहिल्या तीन सामन्यात पराभव पत्करावा लागलेल्या न्यूझीलंडने १८.४ षटकांत ७ बाद २१५ धावा केल्या आणि त्यानंतर भारताचा डाव  १६५ धावांत गुंडाळला. भारताकडून शिवम दुबेने २३ चेंडूत ६५ धावा केल्या, तर रिंकू सिंगने ३० चेंडूत ३९ धावांचे योगदान दिले परंतु, ते भारताला विजय मिळवून देण्यात अपयशी ठरले. न्यूझीलंडकडून मिचेल सँटनरने तीन बळी घेतले, तर जेकब डफी आणि ईश सोधीने प्रत्येकी दोन बळी घेतले.

हेही वाचा : Australian Open 2026 : “त्यांना प्राणीसंग्रहालयातील प्राण्यांसारखी…”,खेळाडूंना मिळणाऱ्या वागणुकीवर इगा स्विएटेकचे खळबळजक विधान

शिवम दुबेची स्फोटक खेळी

भारताच्या  शिवम दुबेने भारतासाठी शानदार फलंदाजी करत एकाकी झुंज देत, संघाला सावरण्याचा प्रयत्न केला. दुबेने २३ चेंडूत ६५ धावांची तुफानी खेळी केली, यामध्ये त्याने सात षटकार आणि तीन चौकार मारले. परंतु, टो आपल्या संघाला विजय मिळवून देऊ शकला नाही.

Web Title: Ind vs nz 4th t20i abhishek sharma registers an embarrassing record in the fourth t20 match

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jan 29, 2026 | 05:02 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

IND vs NZ 4th T20I : न्यूझीलंडविरुद्ध भारताच्या पराभवाला कारणीभूत कोण? ‘या’ खेळाडूंची नावे आघाडीवर
1

IND vs NZ 4th T20I : न्यूझीलंडविरुद्ध भारताच्या पराभवाला कारणीभूत कोण? ‘या’ खेळाडूंची नावे आघाडीवर

IND vs NZ : कर्णधार सूर्यकुमार यादवने इशान किशनच्या दुखापतीबद्दल खोटं सांगितलं का? सामन्याच्या मध्यभागी सत्य झालं उघड
2

IND vs NZ : कर्णधार सूर्यकुमार यादवने इशान किशनच्या दुखापतीबद्दल खोटं सांगितलं का? सामन्याच्या मध्यभागी सत्य झालं उघड

IND vs NZ : खराब नशीब…मी पुढच्या प्रत्येक सामन्यात थोडा चांगला आणि हुशार होण्याचा प्रयत्न करतो : शिवम दुबे
3

IND vs NZ : खराब नशीब…मी पुढच्या प्रत्येक सामन्यात थोडा चांगला आणि हुशार होण्याचा प्रयत्न करतो : शिवम दुबे

IND vs NZ : पराभवानंतर कर्णधार सूर्यकुमार यादवने केले मोठे विधान, सांगितले कोणत्या टप्प्यावर सामना हातातून निसटला?
4

IND vs NZ : पराभवानंतर कर्णधार सूर्यकुमार यादवने केले मोठे विधान, सांगितले कोणत्या टप्प्यावर सामना हातातून निसटला?

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
IND vs NZ 4th T20I : अभिषेक शर्माच्या नावे लाजिरवाणा विक्रम! चौथ्या टी-20 सामन्यात केली ‘ही’ कामगिरी 

IND vs NZ 4th T20I : अभिषेक शर्माच्या नावे लाजिरवाणा विक्रम! चौथ्या टी-20 सामन्यात केली ‘ही’ कामगिरी 

Jan 29, 2026 | 05:02 PM
‘त्याच्या लघवीतून रक्त आले…’, मुलाच्या केमोथेरपी आणि शस्त्रक्रियेने उद्ध्वस्त झालं आयुष्य; इमरान हाश्मीने सांगितलला ‘तो’ प्रसंग

‘त्याच्या लघवीतून रक्त आले…’, मुलाच्या केमोथेरपी आणि शस्त्रक्रियेने उद्ध्वस्त झालं आयुष्य; इमरान हाश्मीने सांगितलला ‘तो’ प्रसंग

Jan 29, 2026 | 05:00 PM
Ajit Pawar Death : चाकणमध्ये श्रद्धांजली पदयात्रा अन् शोकसभा; हजारोंच्या उपस्थितीत अजित पवारांना आदरांजली

Ajit Pawar Death : चाकणमध्ये श्रद्धांजली पदयात्रा अन् शोकसभा; हजारोंच्या उपस्थितीत अजित पवारांना आदरांजली

Jan 29, 2026 | 05:00 PM
Ajit Pawar Plane Crash :- रनवे दिसला नाही, म्हणून पायलटने….तांत्रिक बिघाड नव्हता – कंपनीचा खुलासा

Ajit Pawar Plane Crash :- रनवे दिसला नाही, म्हणून पायलटने….तांत्रिक बिघाड नव्हता – कंपनीचा खुलासा

Jan 29, 2026 | 04:58 PM
Bangladesh Elections : ‘ही तर लोकशाहीची हत्या…’ ; शेख हसीना कडाडल्या; बांगलादेश निवडणुकीपूर्वी युनूस सरकारवर गंभीर आरोप

Bangladesh Elections : ‘ही तर लोकशाहीची हत्या…’ ; शेख हसीना कडाडल्या; बांगलादेश निवडणुकीपूर्वी युनूस सरकारवर गंभीर आरोप

Jan 29, 2026 | 04:53 PM
Ajit Pawar Funeral : दादांनी ड्रायव्हरच्या मुलाला “नेता” केलं; कार्यकर्त्यांची भावूक प्रतिक्रिया

Ajit Pawar Funeral : दादांनी ड्रायव्हरच्या मुलाला “नेता” केलं; कार्यकर्त्यांची भावूक प्रतिक्रिया

Jan 29, 2026 | 04:53 PM
Maharashtra Politics: अजित पवारांच्या निधनाने बदलणार राजकीय समीकरणे..’ NCPचे दोन्ही गट एकत्र येणार की महायुतीत फूट पडणार?

Maharashtra Politics: अजित पवारांच्या निधनाने बदलणार राजकीय समीकरणे..’ NCPचे दोन्ही गट एकत्र येणार की महायुतीत फूट पडणार?

Jan 29, 2026 | 04:48 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Karjat : निवडणूक प्रचारादरम्यान नेरळमध्ये एकावर चाकू हल्ला

Karjat : निवडणूक प्रचारादरम्यान नेरळमध्ये एकावर चाकू हल्ला

Jan 29, 2026 | 02:59 PM
अजितदादा पवार यांच्या निधनाने महाड शोकमय, स्वयंस्फूर्तीने बंद पाळत श्रद्धांजली

अजितदादा पवार यांच्या निधनाने महाड शोकमय, स्वयंस्फूर्तीने बंद पाळत श्रद्धांजली

Jan 29, 2026 | 02:54 PM
Sanjay Raut on Ajit pawar plane crash : अजित पवारांशिवाय महाराष्ट्राचे राजकारण बेचव -संजय राऊत

Sanjay Raut on Ajit pawar plane crash : अजित पवारांशिवाय महाराष्ट्राचे राजकारण बेचव -संजय राऊत

Jan 28, 2026 | 02:11 PM
Ajit Pawar Passed Away : ‘विश्वास बसत नाही’ अजितदादांच्या निधनाने मनोज जरांगे भावूक

Ajit Pawar Passed Away : ‘विश्वास बसत नाही’ अजितदादांच्या निधनाने मनोज जरांगे भावूक

Jan 28, 2026 | 02:06 PM
Ajit Pawar Death in Plane Accident : आमचा कुटुंबप्रमुख गेला । प्रकाश सोळंके बारामतीच्या दिशेने रवाना

Ajit Pawar Death in Plane Accident : आमचा कुटुंबप्रमुख गेला । प्रकाश सोळंके बारामतीच्या दिशेने रवाना

Jan 28, 2026 | 01:14 PM
Ratnagiri : अजित दादांच्या मृत्यूने महाराष्ट्राचे मोठे नुकसान -आ. भास्कर जाधव

Ratnagiri : अजित दादांच्या मृत्यूने महाराष्ट्राचे मोठे नुकसान -आ. भास्कर जाधव

Jan 28, 2026 | 01:10 PM
Eknath Shinde On Ajit Pawar DEATH : “मोठा भाऊ हरपल्याची भावना माझ्या मनात”, पहिली प्रतिक्रिया

Eknath Shinde On Ajit Pawar DEATH : “मोठा भाऊ हरपल्याची भावना माझ्या मनात”, पहिली प्रतिक्रिया

Jan 28, 2026 | 01:05 PM