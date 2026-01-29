Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

Karjat : निवडणूक प्रचारादरम्यान नेरळमध्ये एकावर चाकू हल्ला

कर्जत तालुक्यात जिल्हा परिषद निवडणुकीच्या प्रचाराला सुरुवात होताच नेरळ येथे हिंसाचाराची गंभीर घटना घडली आहे. नेरळ गावातील ममदापूर नाक्यावर मध्यरात्री एका तरुणावर टोळक्याने चाकू हल्ला केला.

Updated On: Jan 29, 2026 | 02:59 PM

कर्जत तालुक्यात जिल्हा परिषद निवडणुकीच्या प्रचाराला सुरुवात होताच नेरळ येथे हिंसाचाराची गंभीर घटना घडली आहे. नेरळ गावातील ममदापूर नाक्यावर मध्यरात्री एका तरुणावर टोळक्याने चाकू हल्ला केला. या घटनेमुळे संपूर्ण परिसरात तणावाचे वातावरण निर्माण झाले आहे. नेरळ जिल्हा परिषद गटाच्या प्रचारादरम्यान शाब्दिक वादातून ही घटना घडल्याचे प्राथमिक तपासात समोर आले आहे. चाकू हल्ल्यात जखमी झालेल्या तरुणाला तातडीने रायगड रुग्णालयात दाखल करण्यात आले असून त्याच्यावर उपचार सुरू आहेत. घटनेनंतर नेरळ पोलिसांनी तत्काळ कारवाई करत दोघांना अटक केली असून इतर संशयितांचा शोध सुरू आहे.

Web Title: Karjat a man was attacked with a knife in neral during the election campaign

Published On: Jan 29, 2026 | 02:59 PM

