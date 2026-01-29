वेळ आलीये! Tesla ‘या’ 2 मॉडेल कायमचे बंद करण्याच्या तयारीत, जाणून घ्या कारण

भारतासह जगभरात वाहनांचे प्रदूषण कमी करण्यासाठी इलेक्ट्रिक कारचा वापर केला जात आहे. टेस्ला ही एक प्रमुख इलेक्ट्रिक वाहन उत्पादक कंपनी आहे जी अनेक देशांमध्ये अनेक सेगमेंटमध्ये कार ऑफर करते. माहितीनुसार, Elon Musk ची टेस्ला लवकरच त्यांच्या दोन कार बंद करण्याची तयारी करत आहे. या कोणत्या कार आहेत आणि त्या बंद करण्याची कारणे काय आहेत? त्याबद्दल जाणून घेऊयात.
वृत्तानुसार, एलोन मस्कची मालकीची टेस्ला त्यांच्या दोन कार बंद करण्याची तयारी करत आहे. कंपनीने सोशल मीडियावर देखील याची अधिकृत घोषणा केली आहे. यानंतर, दोन्ही कार लवकरच बंद केल्या जातील अशी अपेक्षा आहे.
माहितीनुसार, Tesla Model S आणि Model X बंद करण्याची तयारी करत आहे. या दोन्ही इलेक्ट्रिक कार अनेक वर्षे जुन्या आहेत आणि आता टेस्ला सेल्फ-ड्रायव्हिंग आणि AI तंत्रज्ञानासह कार देण्याची तयारी करत आहे. यामुळे, या जुन्या कारचे उत्पादन बंद केले जाऊ शकते.
एलोन मस्कने देखील ही माहिती सोशल मीडियावर शेअर केली. मस्कने त्यांच्या पोस्टमध्ये लिहिले आहे की टेस्ला मॉडेल एस आणि मॉडेल एक्स उत्तम कार आहेत. त्या उपलब्ध असतानाच त्या खरेदी करा!
एलोन मस्कच्या टेस्लाने पोस्ट केलेल्या ट्विटवर कमेंट दिली. टेस्लाने त्यांच्या पोस्टमध्ये लिहिले आहे की आपण ऑटोनॉमस भविष्याकडे वाटचाल करत असताना, मॉडेल एस आणि एक्सचे उत्पादन पुढील तिमाहीत बंद होईल. जर तुम्हाला यापैकी एक कार खरेदी करायची असेल, तर ऑर्डर देण्याची ही चांगली वेळ आहे.