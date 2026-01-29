Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

In Trends:

वेळ आलीये! Tesla ‘या’ 2 मॉडेल कायमचे बंद करण्याच्या तयारीत, जाणून घ्या कारण

इलेक्ट्रिक वाहन उत्पादक कंपनी टेस्ला ही जगभरात त्यांच्या दमदार कार्समुळे लोकप्रिय आहे. सध्या कंपनी त्यांचे दोन लोकप्रिय मॉडेल बंद करण्याच्या तयारीत आहे. चला याबद्दल अधिक माहिती जाणून घेऊयात.

Updated On: Jan 29, 2026 | 04:08 PM
फोटो सौजन्य: iStock

फोटो सौजन्य: iStock

Follow Us:
Follow Us:
  • टेस्ला त्यांच्या दोन बंद करण्याच्या तयारीत
  • कंपनीचे मॉडल एस आणि मॉडल एक्स बंद करण्याच्या तयारीत
  • जाणून घ्या कारण
ग्लोबल ऑटो मार्केटमध्ये अनेक उत्तम ऑटो कंपन्या आहेत, ज्या त्यांच्या बेस्ट आणि हाय परफॉर्मन्स देणाऱ्या कार्ससाठी ओळखल्या जातात. अशीच,एक कंपनी म्हणजे Tesla. जुलै 2025 मध्ये टेस्लाने भारतीय ऑटो बाजारात देखील त्यांची मॉडेल Y कार लाँच केली होती. मात्र, आता जागतिक पातळीवर कंपनी त्यांच्या दोन कार बंद करण्याच्या तयारीत आहेत.

भारतासह जगभरात वाहनांचे प्रदूषण कमी करण्यासाठी इलेक्ट्रिक कारचा वापर केला जात आहे. टेस्ला ही एक प्रमुख इलेक्ट्रिक वाहन उत्पादक कंपनी आहे जी अनेक देशांमध्ये अनेक सेगमेंटमध्ये कार ऑफर करते. माहितीनुसार, Elon Musk ची टेस्ला लवकरच त्यांच्या दोन कार बंद करण्याची तयारी करत आहे. या कोणत्या कार आहेत आणि त्या बंद करण्याची कारणे काय आहेत? त्याबद्दल जाणून घेऊयात.

दोन टेस्ला कार बंद होणार!

वृत्तानुसार, एलोन मस्कची मालकीची टेस्ला त्यांच्या दोन कार बंद करण्याची तयारी करत आहे. कंपनीने सोशल मीडियावर देखील याची अधिकृत घोषणा केली आहे. यानंतर, दोन्ही कार लवकरच बंद केल्या जातील अशी अपेक्षा आहे.

Ajit Pawar Death: काय तो रुबाब, काय तो राजेशाही थाट! अजित पवारांच्या ताफ्यात होती एकापेक्षा एक भन्नाट कार, किंमत…

कोणती कार बंद होतेय?

माहितीनुसार, Tesla Model S आणि Model X बंद करण्याची तयारी करत आहे. या दोन्ही इलेक्ट्रिक कार अनेक वर्षे जुन्या आहेत आणि आता टेस्ला सेल्फ-ड्रायव्हिंग आणि AI तंत्रज्ञानासह कार देण्याची तयारी करत आहे. यामुळे, या जुन्या कारचे उत्पादन बंद केले जाऊ शकते.

एलोन मस्कने देखील माहिती दिली

एलोन मस्कने देखील ही माहिती सोशल मीडियावर शेअर केली. मस्कने त्यांच्या पोस्टमध्ये लिहिले आहे की टेस्ला मॉडेल एस आणि मॉडेल एक्स उत्तम कार आहेत. त्या उपलब्ध असतानाच त्या खरेदी करा!

Maruti Grand Vitara vs Toyota Hyryder: मध्यम वर्गीय व्यक्तीसाठी कोणती SUV एकदम परफेक्ट?

टेस्लाने देखील माहिती दिली

एलोन मस्कच्या टेस्लाने पोस्ट केलेल्या ट्विटवर कमेंट दिली. टेस्लाने त्यांच्या पोस्टमध्ये लिहिले आहे की आपण ऑटोनॉमस भविष्याकडे वाटचाल करत असताना, मॉडेल एस आणि एक्सचे उत्पादन पुढील तिमाहीत बंद होईल. जर तुम्हाला यापैकी एक कार खरेदी करायची असेल, तर ऑर्डर देण्याची ही चांगली वेळ आहे.

Web Title: Tesla model s and model x will be discontinued know the reason

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jan 29, 2026 | 04:08 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

नवीन Renault Duster बुक करण्यासाठी किती रुपये द्यावे लागतील? जाणून घ्या संपूर्ण माहिती
1

नवीन Renault Duster बुक करण्यासाठी किती रुपये द्यावे लागतील? जाणून घ्या संपूर्ण माहिती

Maruti Grand Vitara vs Toyota Hyryder: मध्यम वर्गीय व्यक्तीसाठी कोणती SUV एकदम परफेक्ट?
2

Maruti Grand Vitara vs Toyota Hyryder: मध्यम वर्गीय व्यक्तीसाठी कोणती SUV एकदम परफेक्ट?

मायलेजच्या बाबतीत ‘ही’ बाईक एकदम खतरनाक! फुल टॅंकवर चालते 800 किमी आणि किंमत 1 लाखांपेक्षा कमी
3

मायलेजच्या बाबतीत ‘ही’ बाईक एकदम खतरनाक! फुल टॅंकवर चालते 800 किमी आणि किंमत 1 लाखांपेक्षा कमी

Mahindra BE6 ला कशामुळे लागली आग? अखेर कंपनीने दिले ‘हे’ स्पष्टीकरण
4

Mahindra BE6 ला कशामुळे लागली आग? अखेर कंपनीने दिले ‘हे’ स्पष्टीकरण

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
वेळ आलीये! Tesla ‘या’ 2 मॉडेल कायमचे बंद करण्याच्या तयारीत, जाणून घ्या कारण

वेळ आलीये! Tesla ‘या’ 2 मॉडेल कायमचे बंद करण्याच्या तयारीत, जाणून घ्या कारण

Jan 29, 2026 | 04:08 PM
Parliament Budget Session 2026 : ही भारताच्या प्रगतीचे नवे युग; संसदेच्या आवारात PM मोदींचे महत्त्वपूर्ण भाष्य

Parliament Budget Session 2026 : ही भारताच्या प्रगतीचे नवे युग; संसदेच्या आवारात PM मोदींचे महत्त्वपूर्ण भाष्य

Jan 29, 2026 | 04:07 PM
अजित पवार यांच्या अंत्यसंस्कारादरम्यान रितेश देशमुख भावुक, जय आणि पार्थच्या प्रार्थनेत सामील होऊन जोडले हात

अजित पवार यांच्या अंत्यसंस्कारादरम्यान रितेश देशमुख भावुक, जय आणि पार्थच्या प्रार्थनेत सामील होऊन जोडले हात

Jan 29, 2026 | 04:00 PM
Bank employees’ Strike: बँक कर्मचाऱ्यांचा एल्गार! पाच दिवसांच्या आठवड्यासाठी बँका ठप्प; ६०० कोटींचे व्यवहार रखडले

Bank employees’ Strike: बँक कर्मचाऱ्यांचा एल्गार! पाच दिवसांच्या आठवड्यासाठी बँका ठप्प; ६०० कोटींचे व्यवहार रखडले

Jan 29, 2026 | 03:52 PM
Republic Day: दिल्लीच्या कर्तव्यपथावर महाराष्ट्राचा डंका! ‘गणेशोत्सव’ चित्ररथाला प्रथम क्रमांकाचे पारितोषिक

Republic Day: दिल्लीच्या कर्तव्यपथावर महाराष्ट्राचा डंका! ‘गणेशोत्सव’ चित्ररथाला प्रथम क्रमांकाचे पारितोषिक

Jan 29, 2026 | 03:49 PM
दिवे गराडेमध्ये भाजपच्या उमेदवारांचा जोरदार प्रचार; नागरिकांकडून जल्लोषात स्वागत

दिवे गराडेमध्ये भाजपच्या उमेदवारांचा जोरदार प्रचार; नागरिकांकडून जल्लोषात स्वागत

Jan 29, 2026 | 03:48 PM
ISRO : जेव्हा रात्र भयाण झाली आणि नभ रक्तवर्णी; लडाखमध्ये जे घडलं ते पाहून शास्त्रज्ञही हादरले, ‘AdityaL1’ ठरले सुरक्षाकवच

ISRO : जेव्हा रात्र भयाण झाली आणि नभ रक्तवर्णी; लडाखमध्ये जे घडलं ते पाहून शास्त्रज्ञही हादरले, ‘AdityaL1’ ठरले सुरक्षाकवच

Jan 29, 2026 | 03:46 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Karjat : निवडणूक प्रचारादरम्यान नेरळमध्ये एकावर चाकू हल्ला

Karjat : निवडणूक प्रचारादरम्यान नेरळमध्ये एकावर चाकू हल्ला

Jan 29, 2026 | 02:59 PM
अजितदादा पवार यांच्या निधनाने महाड शोकमय, स्वयंस्फूर्तीने बंद पाळत श्रद्धांजली

अजितदादा पवार यांच्या निधनाने महाड शोकमय, स्वयंस्फूर्तीने बंद पाळत श्रद्धांजली

Jan 29, 2026 | 02:54 PM
Sanjay Raut on Ajit pawar plane crash : अजित पवारांशिवाय महाराष्ट्राचे राजकारण बेचव -संजय राऊत

Sanjay Raut on Ajit pawar plane crash : अजित पवारांशिवाय महाराष्ट्राचे राजकारण बेचव -संजय राऊत

Jan 28, 2026 | 02:11 PM
Ajit Pawar Passed Away : ‘विश्वास बसत नाही’ अजितदादांच्या निधनाने मनोज जरांगे भावूक

Ajit Pawar Passed Away : ‘विश्वास बसत नाही’ अजितदादांच्या निधनाने मनोज जरांगे भावूक

Jan 28, 2026 | 02:06 PM
Ajit Pawar Death in Plane Accident : आमचा कुटुंबप्रमुख गेला । प्रकाश सोळंके बारामतीच्या दिशेने रवाना

Ajit Pawar Death in Plane Accident : आमचा कुटुंबप्रमुख गेला । प्रकाश सोळंके बारामतीच्या दिशेने रवाना

Jan 28, 2026 | 01:14 PM
Ratnagiri : अजित दादांच्या मृत्यूने महाराष्ट्राचे मोठे नुकसान -आ. भास्कर जाधव

Ratnagiri : अजित दादांच्या मृत्यूने महाराष्ट्राचे मोठे नुकसान -आ. भास्कर जाधव

Jan 28, 2026 | 01:10 PM
Eknath Shinde On Ajit Pawar DEATH : “मोठा भाऊ हरपल्याची भावना माझ्या मनात”, पहिली प्रतिक्रिया

Eknath Shinde On Ajit Pawar DEATH : “मोठा भाऊ हरपल्याची भावना माझ्या मनात”, पहिली प्रतिक्रिया

Jan 28, 2026 | 01:05 PM