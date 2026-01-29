Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

In Trends:
  • Videos »
  • Mahad Is Grief Stricken By The Death Of Ajitdada Pawar A Spontaneous Bandh Shutdown Was Observed As A Tribute

अजितदादा पवार यांच्या निधनाने महाड शोकमय, स्वयंस्फूर्तीने बंद पाळत श्रद्धांजली

महाराष्ट्र राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजितदादा पवार यांच्या विमान दुर्घटनेतील अकाली निधनाने संपूर्ण महाराष्ट्र हळहळला आहे. रायगड जिल्ह्यातील महाड शहरात गुरुवारी नागरिकांनी स्वयंस्फूर्तीने बंद पाळत भावपूर्ण श्रद्धांजली वाहिली

Updated On: Jan 29, 2026 | 02:54 PM

Follow Us:

 

महाराष्ट्र राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजितदादा पवार यांच्या विमान दुर्घटनेतील अकाली निधनाने संपूर्ण महाराष्ट्र हळहळला आहे. या दुःखद घटनेनंतर रायगड जिल्ह्यातील महाड शहरात गुरुवारी नागरिकांनी स्वयंस्फूर्तीने बंद पाळत अजितदादांना भावपूर्ण श्रद्धांजली वाहिली.

Follow Us:

 

महाराष्ट्र राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजितदादा पवार यांच्या विमान दुर्घटनेतील अकाली निधनाने संपूर्ण महाराष्ट्र हळहळला आहे. या दुःखद घटनेनंतर रायगड जिल्ह्यातील महाड शहरात गुरुवारी नागरिकांनी स्वयंस्फूर्तीने बंद पाळत अजितदादांना भावपूर्ण श्रद्धांजली वाहिली.

Web Title: Mahad is grief stricken by the death of ajitdada pawar a spontaneous bandh shutdown was observed as a tribute

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jan 29, 2026 | 02:54 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Baramati Accident : फ्लाइट अटेंडंट पिंकी माळीचे पार्थिव निवासस्थानी दाखल! अडीच वर्षांचा संसार मोडला
1

Baramati Accident : फ्लाइट अटेंडंट पिंकी माळीचे पार्थिव निवासस्थानी दाखल! अडीच वर्षांचा संसार मोडला

Ajit Pawar Plane Crash: “…पान भर जाहिराती दिल्याने काय होणार?”; राऊतांचा भाजपवर निशाणा
2

Ajit Pawar Plane Crash: “…पान भर जाहिराती दिल्याने काय होणार?”; राऊतांचा भाजपवर निशाणा

Ajit Pawar Plane Crash: अजित पवार विमान अपघात: पुणे पोलिसांकडून ‘एडीआर’ दाखल, तपास सीआयडीकडे
3

Ajit Pawar Plane Crash: अजित पवार विमान अपघात: पुणे पोलिसांकडून ‘एडीआर’ दाखल, तपास सीआयडीकडे

कोकणच्या मदतीला धावणारे कार्यक्षम नेतृत्व हरपले; अजितदादा पवार यांना भावपूर्ण श्रद्धांजली अर्पण
4

कोकणच्या मदतीला धावणारे कार्यक्षम नेतृत्व हरपले; अजितदादा पवार यांना भावपूर्ण श्रद्धांजली अर्पण

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
अजितदादा पवार यांच्या निधनाने महाड शोकमय, स्वयंस्फूर्तीने बंद पाळत श्रद्धांजली

अजितदादा पवार यांच्या निधनाने महाड शोकमय, स्वयंस्फूर्तीने बंद पाळत श्रद्धांजली

Jan 29, 2026 | 02:54 PM
Nagpur महापालिकेला मिळणार ८२ कोटी रुपयांचे अनुदान; तब्बल 4 वर्षांनी…

Nagpur महापालिकेला मिळणार ८२ कोटी रुपयांचे अनुदान; तब्बल 4 वर्षांनी…

Jan 29, 2026 | 02:48 PM
Chhatrapati Sambhajinagar Crime: सिल्लोडमध्ये कत्तलखान्यावर छापा; दीड लाखांचे गोमांस जप्त, रक्ताचा सडा पाहून पोलीसही चक्रावले!

Chhatrapati Sambhajinagar Crime: सिल्लोडमध्ये कत्तलखान्यावर छापा; दीड लाखांचे गोमांस जप्त, रक्ताचा सडा पाहून पोलीसही चक्रावले!

Jan 29, 2026 | 02:47 PM
Solapur Crime: बापच ठरला भक्षक! पोटच्या अल्पवयीन लेकीवर अत्याचार; न्यायालयाचा कडक दणका

Solapur Crime: बापच ठरला भक्षक! पोटच्या अल्पवयीन लेकीवर अत्याचार; न्यायालयाचा कडक दणका

Jan 29, 2026 | 02:46 PM
IND vs NZ : कर्णधार सूर्यकुमार यादवने इशान किशनच्या दुखापतीबद्दल खोटं सांगितलं का? सामन्याच्या मध्यभागी सत्य झालं उघड

IND vs NZ : कर्णधार सूर्यकुमार यादवने इशान किशनच्या दुखापतीबद्दल खोटं सांगितलं का? सामन्याच्या मध्यभागी सत्य झालं उघड

Jan 29, 2026 | 02:43 PM
‘Kohrra 2’ trailer: ३ वर्षांनंतर पुन्हा उलगडणार सत्य… मोना सिंग आणि बरुण सोबती घेणार सत्याचा शोध

‘Kohrra 2’ trailer: ३ वर्षांनंतर पुन्हा उलगडणार सत्य… मोना सिंग आणि बरुण सोबती घेणार सत्याचा शोध

Jan 29, 2026 | 02:41 PM
रस्त्यावर कायदा चिरडला! कार चालकाने ट्राफिक पोलिसाला बॉनेटवर 500 मीटरपर्यंत फरफटत नेलं; ग्रेटर नोएडातील Video Viral

रस्त्यावर कायदा चिरडला! कार चालकाने ट्राफिक पोलिसाला बॉनेटवर 500 मीटरपर्यंत फरफटत नेलं; ग्रेटर नोएडातील Video Viral

Jan 29, 2026 | 02:41 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Sanjay Raut on Ajit pawar plane crash : अजित पवारांशिवाय महाराष्ट्राचे राजकारण बेचव -संजय राऊत

Sanjay Raut on Ajit pawar plane crash : अजित पवारांशिवाय महाराष्ट्राचे राजकारण बेचव -संजय राऊत

Jan 28, 2026 | 02:11 PM
Ajit Pawar Passed Away : ‘विश्वास बसत नाही’ अजितदादांच्या निधनाने मनोज जरांगे भावूक

Ajit Pawar Passed Away : ‘विश्वास बसत नाही’ अजितदादांच्या निधनाने मनोज जरांगे भावूक

Jan 28, 2026 | 02:06 PM
Ajit Pawar Death in Plane Accident : आमचा कुटुंबप्रमुख गेला । प्रकाश सोळंके बारामतीच्या दिशेने रवाना

Ajit Pawar Death in Plane Accident : आमचा कुटुंबप्रमुख गेला । प्रकाश सोळंके बारामतीच्या दिशेने रवाना

Jan 28, 2026 | 01:14 PM
Ratnagiri : अजित दादांच्या मृत्यूने महाराष्ट्राचे मोठे नुकसान -आ. भास्कर जाधव

Ratnagiri : अजित दादांच्या मृत्यूने महाराष्ट्राचे मोठे नुकसान -आ. भास्कर जाधव

Jan 28, 2026 | 01:10 PM
Eknath Shinde On Ajit Pawar DEATH : “मोठा भाऊ हरपल्याची भावना माझ्या मनात”, पहिली प्रतिक्रिया

Eknath Shinde On Ajit Pawar DEATH : “मोठा भाऊ हरपल्याची भावना माझ्या मनात”, पहिली प्रतिक्रिया

Jan 28, 2026 | 01:05 PM
Mumbai News : अंजली भारतीच्या अडचणीत वाढ; मीरा भाईंदर पोलीस ठाण्यात तक्रार दाखल

Mumbai News : अंजली भारतीच्या अडचणीत वाढ; मीरा भाईंदर पोलीस ठाण्यात तक्रार दाखल

Jan 27, 2026 | 06:57 PM
Latur News : लातूर जिल्हा परिषदेसाठी काँग्रेस वंचितची युती तुटली,दोन्ही पक्ष आमने-सामने

Latur News : लातूर जिल्हा परिषदेसाठी काँग्रेस वंचितची युती तुटली,दोन्ही पक्ष आमने-सामने

Jan 27, 2026 | 06:47 PM