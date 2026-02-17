Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
नव्या लुकमध्ये, नव्या ताकदीसह! Royal Enfield ची अपकमिंग बाईक चर्चेत, कधी होणार लाँच?

Royal Enfield आपल्या लोकप्रिय मॉडेल्सना नव्या अंदाजात सादर करण्याच्या तयारीत आहे. Continental GT 650 ला मिड-लाइफ अपडेट देत नवीन रंग, सुधारित सस्पेंशन आणि आधुनिक फीचर्स जोडले जाणार आहेत.

Updated On: Feb 17, 2026 | 03:19 PM
Royal Enfield
  • Royal Enfield Continental GT 650 नवीन लुक आणि अपडेट्स
  • दैनंदिन वापरासाठी उपयुक्त फीचर्स
  • भारतीय रस्त्यांसाठी विशेष डिझाइन
Royal Enfield Hunter 350 2026 :रॉयल एनफील्डच्या बाईक्सचा भारतात बराच मोठा चाहतावर्ग आहे. आता त्याच चाहत्यांसाठी खुशखबर आहे. रॉयल एनफील्ड त्यांची नवीन लोकप्रिय कॅफे-रेसर बाईक ग्राहकांसाठी घेऊन येत आहे. कंपनीने कॉन्टिनेंटल जीटी 650 ला मिड सायकल अपडेट लूक देणार आहे. ही बाईक विशेषतः राइडर्ससाठी तयार करण्यात आली असून ज्यात आरामदायकतेचा आणि विश्वासार्हतेचा विचार करण्यात आला आहे.

नवीन अंदाजात बाजारात

नव्या कॉन्टिनेंटल GT650 बाईकच्या लुकमध्ये वेगळा अंदाज पाहायला मिळणार आहे. कंपनी काही नवीन रंगांचे पर्याय उपलब्ध करुन देणार आहे. ज्यामुळे बाईकच्या लूक हटके आणि स्टायलिश दिसेल. शिवाय सस्पेंशन सेटअपमध्येही सुधारणा केली जाऊ शकते. समोरील टेलिस्कोपिक फोर्क्स आणि मागील बाजूला असलेल्या ड्युअल शॉक अॅब्झॉर्बर्सला अधिक प्रीमियम सस्पेंशन युनिटमध्ये बदलण्यात येणार आहे. त्यासोबतच बाजुला ट्विन-डिस्क ब्रेक सेटअपही बाईकला वेगळा लूक देऊ शकतात.

रोजच्या जीवनावर आधारित SUPER फीचर्स

या मॉडेलमधील फीचर्स देखाव्यासाठी नाही तर बाईकला सपोर्टीव काम करतात. डिजिटल एनालॉग इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर महत्त्वाची माहिती साफ दाखवते. स्विचगियर आणि सुधारित लाइटिंग रात्रीच्या राइटला सोयीस्कर बनवते. फीचर्सची संख्या देखील वाढवण्यात आली आहे.

शहरांच्या रस्त्यांसाठी आरामदायक सेटअप डिझाईन

शहरातील गर्दीतून प्रवास करण्यासाठी किंवा सहज राईडसाठी, Hunter 350 प्रत्येक प्रवासासाठी बेस्ट आहे. Hunter350 ची सीट उंच आणि सरळ राइडिंग पोजिशन असल्याने ट्रैफिकमध्ये आत्मविश्वास देते. सस्पेंशनला भारतातील रस्त्यांच्या हिशोबानी तयार केलं आहे. ज्यामुळे खड्डे आणि खराब रस्ते यांच्यामुळे लागणारे झटक्यांची तिव्रता कमी होईल. ही बाईक वजनाने हलकी आणि संतुलित असल्याने वळवण्यासाठी आणि पार्किंगच्या वेळी सोयीची ठरेल. ज्याचा फायदा नवीन राइडर्सनाही होणार आहे.

माइलेज आणि मेंटेनेंसचं संतुलन

बाईकच्या माइलेजबाबत हंटर 350 कोणतेही मोठे दाव करत नाही. सामान्य राइडिंगमध्ये मीडिया माईलेज संतोषजनक असेल. शिवाय, ब्रँडचं मजबूत आणि सोयीचं सर्व्हिस नेटवर्क त्याबरोबर सहजतेने मिळणारे स्पेयर पार्ट्स त्यामुळे ही बाईक लाँगटर्म विचार करणाऱ्या ग्राहकांसाठी सोयीचा पर्याय ठरतो.

Published On: Feb 17, 2026 | 03:19 PM

