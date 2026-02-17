Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
Karjat News : काळ आला पण वेळ नव्हती आली ; नेरळ-कळंब राज्यमार्ग रस्त्यावर अंगावर शहारे आणणारा भीषण अपघात

भरधाव वेगाने जाणाऱ्या एका अलिशान कारचा ताबा सुटल्याने गाडी थेट झाडावर आदळली अन्... अंगाचा थरकाप उडवणारा नेरळ-कळंब राज्यमार्ग रस्त्यावर अंगावर शहारे आणणारा भीषण अपघात घडला आहे.

Updated On: Feb 17, 2026 | 03:05 PM
Karjat News : काळ आला पण वेळ नव्हती आली ; नेरळ-कळंब राज्यमार्ग रस्त्यावर अंगावर शहारे आणणारा भीषण अपघात
  • नेरळ-कळंब राज्यमार्ग रस्त्यावर अंगावर शहारे आणणारा भीषण अपघात
  • काळ आला पण वेळ नव्हती आली
कर्जत/संतोष पेरणे : तालुक्यातील नेरळ-कळंब राज्यमार्ग रस्त्यावर पोशिर गावाजवळ आज एक भीषण अपघात झाला. भरधाव वेगाने जाणाऱ्या एका अलिशान कारचा ताबा सुटल्याने गाडी थेट झाडावर आदळली. या भीषण धडकेत गाडीच्या दर्शनी भागाचा अक्षरश चक्काचूर झाला आहे. मात्र सुदैवाने गाडीतील एअरबॅग्स वेळेवर उघडल्याने चालक आणि त्यांच्यासोबत असलेली महिला थोडक्यात बचावले असून त्यांना किरकोळ दुखापत झाली आहे.

घटनास्थळावरून मिळालेल्या माहितीनुसार एम एच 04 एम एम 4004 क्रमांकाची ह्युंदाई अल्काझार ही गाडी नेरळकडून कळंबच्या दिशेने जात होती. प्रवासादरम्यान चालकाचा गाडीवरील ताबा सुटला. ताबा सुटलेली ही गाडी डाव्या बाजूने थेट उजव्या बाजूला गेली आणि रस्त्याच्या कडेला असलेल्या एका झाडाला जोरात धडकली. धडक इतकी जबरदस्त होती की गाडीच्या इंजिनचा भाग पूर्णपणे दबला गेला होता आणि त्यामुळे वाहनाचे मोठे नुकसान झाले आहे.

Karjat News : जमीन खरेदी विक्रीची त्रेधातिरपीट; सरकारी कार्यालयांना जागा मिळता मिळेना

दरम्यान हा अपघात घडला, तेव्हा गाडीचा वेग जास्त असल्याने मोठा अनर्थ ओढवला असता, मात्र गाडीच्या एअरबॅग्स तात्काळ उघडल्या गेल्या. यामुळे गाडीतील चालक आणि सोबत असलेल्या महिलेला गंभीर दुखापत झाली नाही. केवळ किरकोळ जखमांवर दोघेही बचावले आहेत.अपघातानंतर स्थानिक नागरिकांनी मदतीसाठी धाव घेतली.तसेच रस्त्याच्या मध्यभागी असलेली गाडी स्थानिक वाहन चालक यांच्या साहाय्याने बाजूला काढण्यात आली. जखमी चालक आणि महिलेला तातडीने कळंब येथील सरकारी रुग्णालयात उपचारासाठी दाखल करण्यात आले आहे. त्यांची प्रकृती स्थिर आहे. या अपघातामुळे नेरळ-कळंब रस्त्यावरील वाहतूक काही काळ विस्कळीत झाली होती.

Raigad Zilla Parishad: रायगडच्या सत्तेसाठी नवे समीकरण; सर्वात मोठा पक्ष असूनही शिंदे गटासाठी संकटाची घंटा?

Published On: Feb 17, 2026 | 03:05 PM

