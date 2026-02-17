Karjat News : काळ आला पण वेळ नव्हती आली ; नेरळ-कळंब राज्यमार्ग रस्त्यावर अंगावर शहारे आणणारा भीषण अपघात

घटनास्थळावरून मिळालेल्या माहितीनुसार एम एच 04 एम एम 4004 क्रमांकाची ह्युंदाई अल्काझार ही गाडी नेरळकडून कळंबच्या दिशेने जात होती. प्रवासादरम्यान चालकाचा गाडीवरील ताबा सुटला. ताबा सुटलेली ही गाडी डाव्या बाजूने थेट उजव्या बाजूला गेली आणि रस्त्याच्या कडेला असलेल्या एका झाडाला जोरात धडकली. धडक इतकी जबरदस्त होती की गाडीच्या इंजिनचा भाग पूर्णपणे दबला गेला होता आणि त्यामुळे वाहनाचे मोठे नुकसान झाले आहे.
दरम्यान हा अपघात घडला, तेव्हा गाडीचा वेग जास्त असल्याने मोठा अनर्थ ओढवला असता, मात्र गाडीच्या एअरबॅग्स तात्काळ उघडल्या गेल्या. यामुळे गाडीतील चालक आणि सोबत असलेल्या महिलेला गंभीर दुखापत झाली नाही. केवळ किरकोळ जखमांवर दोघेही बचावले आहेत.अपघातानंतर स्थानिक नागरिकांनी मदतीसाठी धाव घेतली.तसेच रस्त्याच्या मध्यभागी असलेली गाडी स्थानिक वाहन चालक यांच्या साहाय्याने बाजूला काढण्यात आली. जखमी चालक आणि महिलेला तातडीने कळंब येथील सरकारी रुग्णालयात उपचारासाठी दाखल करण्यात आले आहे. त्यांची प्रकृती स्थिर आहे. या अपघातामुळे नेरळ-कळंब रस्त्यावरील वाहतूक काही काळ विस्कळीत झाली होती.