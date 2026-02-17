ना पेट्रोल-डिझेल, ना पार्किंगचं टेन्शन! Tata Motors ला टक्कर देणारी नॅनोसारखी कार बाजारात, काय आहे खासियत?

एमजी मोटर्स, टाटा अशा अशा कंपन्यांनीसुद्धा त्यांच्या इलेक्ट्रीक कार बाजारात उपलब्ध केल्या आहेत. पण या कंपन्यांच्या स्पर्धेत ब्लिंक मोबिलिची कंपनीही उतरली आहे. प्राथमिक माहितीनुसार, कंपनीकडून किफायतशीर ईव्हीची चाचणी सुरु आहे.
एका ब्लॉगरच्या माहितीनुसार या नवीन कारचं ‘कार1’ असं नाव देण्यात आलं असून हे अंतिम नाव नाही. कंपनी 2026 वर्षाच्या पहिल्या सहा महिन्यांत या प्रकल्पाच्या कामाला गती देणार आहे. सध्या रस्त्यांवर या कारची चाचणी घेतली जात आहे. ज्यामुळे तांत्रिक त्रूटी दुरुस्त केल्या जाऊ शकतील. अहवालांनुसार, या इलेक्ट्रिक कारची किंमत सुमारे 4 लाख असू शकते. या किंमतीत ही कार बाजारात उतरल्यास ग्राहकांना मात्र नक्कीच आनंद होणार आहे.
पहिल्याच झलकमध्ये ही कार टाटा Nano सारखी दिसते. या कारचा बेस नॅनो कारवर आधारित आहे, की तिची डिझाईन पूर्णपणे पुन्हा नव्याने डिझाईन केली आहे याबाबत स्पष्टता नाही. कंपनीने पॅनल्ससाठी एक विशेष हलकं आणि मजबूत मटेरियल वापरलं आहे, असा दावा करण्यात आला आहे. हे मटेरियल पारंपरिक स्टीलपेक्षा मजबूत आहे. गर्दीच्या शहरातील रस्त्यांवर चालणं सोपं व्हावं यासाठी कारला विशिष्ट प्रकारे डिझाईन करण्यात आलं आहे. या कार मॉडेलचा कॉम्पॅक्ट आकार लहान ठेवण्यात आला आहे. ब्लिंक मोबिलिटी बॅटरी तंत्रज्ञानावर काम करते. त्याचबराबर जलद चार्जिंगला सपोर्टही करु शकते. कंपनी या कारसाठी अशा प्रणालीवर काम करत आहे ज्या बॅटरी सहजपणे काढता येते आणि पुन्हा बसवताही येते. जर ही प्रणाली यशस्वी झाली तर ते ग्राहकांसाठी सोयीचं ठरणार आहे.
या स्टार्टअपची सुरुवात आयआयटी दिल्लीचे माजी विद्यार्थी निकेश बिष्ट यांनी केली आहे. या कंपनीच्या टीममध्ये टेस्लासारख्या मोठ्या कंपनीत काम केलेल्या लोकांचा सहभाग आहे. त्यामुळे या कारकडून मोठ्या अपेक्षा ठेवल्या जात आहे. संकल्पनेनुसार ही कार बाजारात उपलब्ध झाली तर भारतीय बाजारपेठेत मोठा आविष्कार ठरु शकतो.
