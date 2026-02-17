Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
ना पेट्रोल-डिझेल, ना पार्किंगचं टेन्शन! Tata Motors ला टक्कर देणारी नॅनोसारखी कार बाजारात, काय आहे खासियत?

भारतात इलेक्ट्रिक वाहनांची मागणी वाढत असताना Blink Mobility ही गुरुग्रामस्थित स्टार्टअप कंपनी किफायतशीर EV कार विकसित करत आहे. सुमारे 4 लाख रुपयांच्या किंमतीत येऊ शकणारी ही कार नॅनोसारख्या कॉम्पॅक्ट डिझाइनची कार आहे.

Updated On: Feb 17, 2026 | 02:07 PM
  • मोठ्या कंपन्यांना टक्कर
  • सुमारे 4 लाखांच्या किंमतीत मिळणार कार
  • नॅनोसारखा लूक, पण आधुनिक तंत्रज्ञान
भारतात सध्या अनेक वाहनधारक इलेक्ट्रीक वाहनांना पसंती देताना दिसत आहेत. ही गरज लक्षात घेता एमजी मोटर्स, टाटा या कंपन्यांनी इलेक्ट्रीक कार बाजारात उपलब्ध करुन दिल्या आहेत. त्यांच्या MG Coment EV आणि Tata Tiago EV सारख्या मॉडेलला टक्कर देण्यासाठी आता नवीन कार बाजारात उतरणार आहे. कंपनी एका नवीन इलेक्ट्रिक कारवर काम करत आहे. त्या कारची चाचणी अगोदरपासूनच सुरु झाली असून नुकताच या कारचा व्हिडीओ सोशल मीडियावरही समोर आला आहे. ज्यामुळे बाजारात या कारबाबत उत्सुकता वाढत आहे.

गुरुग्रामच्या कंपनीचं मोठ्या कंपन्यांना आव्हान?

एमजी मोटर्स, टाटा अशा अशा कंपन्यांनीसुद्धा त्यांच्या इलेक्ट्रीक कार बाजारात उपलब्ध केल्या आहेत. पण या कंपन्यांच्या स्पर्धेत ब्लिंक मोबिलिची कंपनीही उतरली आहे. प्राथमिक माहितीनुसार, कंपनीकडून किफायतशीर ईव्हीची चाचणी सुरु आहे.

किती असू शकते किंमत?

एका ब्लॉगरच्या माहितीनुसार या नवीन कारचं ‘कार1’ असं नाव देण्यात आलं असून हे अंतिम नाव नाही. कंपनी 2026 वर्षाच्या पहिल्या सहा महिन्यांत या प्रकल्पाच्या कामाला गती देणार आहे. सध्या रस्त्यांवर या कारची चाचणी घेतली जात आहे. ज्यामुळे तांत्रिक त्रूटी दुरुस्त केल्या जाऊ शकतील. अहवालांनुसार, या इलेक्ट्रिक कारची किंमत सुमारे 4 लाख असू शकते. या किंमतीत ही कार बाजारात उतरल्यास ग्राहकांना मात्र नक्कीच आनंद होणार आहे.

कारच्या डिझाईनमध्ये काय विशेष?

पहिल्याच झलकमध्ये ही कार टाटा Nano सारखी दिसते. या कारचा बेस नॅनो कारवर आधारित आहे, की तिची डिझाईन पूर्णपणे पुन्हा नव्याने डिझाईन केली आहे याबाबत स्पष्टता नाही. कंपनीने पॅनल्ससाठी एक विशेष हलकं आणि मजबूत मटेरियल वापरलं आहे, असा दावा करण्यात आला आहे. हे मटेरियल पारंपरिक स्टीलपेक्षा मजबूत आहे. गर्दीच्या शहरातील रस्त्यांवर चालणं सोपं व्हावं यासाठी कारला विशिष्ट प्रकारे डिझाईन करण्यात आलं आहे. या कार मॉडेलचा कॉम्पॅक्ट आकार लहान ठेवण्यात आला आहे. ब्लिंक मोबिलिटी बॅटरी तंत्रज्ञानावर काम करते. त्याचबराबर जलद चार्जिंगला सपोर्टही करु शकते. कंपनी या कारसाठी अशा प्रणालीवर काम करत आहे ज्या बॅटरी सहजपणे काढता येते आणि पुन्हा बसवताही येते. जर ही प्रणाली यशस्वी झाली तर ते ग्राहकांसाठी सोयीचं ठरणार आहे.

आयआयटी विद्यार्थी बनवतोय कार

या स्टार्टअपची सुरुवात आयआयटी दिल्लीचे माजी विद्यार्थी निकेश बिष्ट यांनी केली आहे. या कंपनीच्या टीममध्ये टेस्लासारख्या मोठ्या कंपनीत काम केलेल्या लोकांचा सहभाग आहे. त्यामुळे या कारकडून मोठ्या अपेक्षा ठेवल्या जात आहे. संकल्पनेनुसार ही कार बाजारात उपलब्ध झाली तर भारतीय बाजारपेठेत मोठा आविष्कार ठरु शकतो.

Published On: Feb 17, 2026 | 02:07 PM

ना पेट्रोल-डिझेल, ना पार्किंगचं टेन्शन! Tata Motors ला टक्कर देणारी नॅनोसारखी कार बाजारात, काय आहे खासियत?

