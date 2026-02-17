Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
लवकराच बाजारात धुरळा उडवणार Brezza चे नवे मॉडेल, मिळू शकते अंडरबॉडी CNG Tank, अपडेट्स उडवतील झोप

मारुती सुझुकी त्यांच्या कॉम्पॅक्ट SUV, ब्रेझ्झाचे फेसलिफ्टेड व्हर्जन सादर करण्याच्या तयारीत आहे. नवीन ब्रेझ्झा अलीकडेच चाचणी करताना दिसली. चला त्याच्या वैशिष्ट्यांवर बारकाईने नजर टाकूया.

Updated On: Feb 17, 2026 | 10:57 AM
मारूती सुझुकीची नवी ब्रेझा फेसलिफ्ट, वाचा तपशील (फोटो सौजन्य - मारूती सुझुकी)
  • मारूती सुझुकी ब्रेझा नव्या अवतारात
  • लवकरच सादर होणार फेसलिफ्टेड मॉडेल
  • जाणून घ्या अधिक तपशील 
भारतातील सर्वात लोकप्रिय कॉम्पॅक्ट एसयूव्हींपैकी एक असलेली मारुती सुझुकी ब्रेझा आता एका नवीन अवतारात पदार्पण करण्यास सज्ज आहे. कंपनी फेसलिफ्टेड मॉडेल सादर करण्याची तयारी करत आहे. नवीन ब्रेझा अलीकडेच चाचणी करताना दिसली, ज्यामुळे २०२६ च्या मॉडेलमध्ये अनेक मोठे अपडेट्स असू शकतात असे सूचित होते. ब्रेझाच्या फेसलिफ्टेड मॉडेलमध्ये कोणते नवीन फीचर्स येऊ शकतात हे जाणून घेण्याची सर्वांनाच उत्सुकता आहे आणि याचे फिचर्स काय आहेत ते आपण जाणून घेऊया.

CNG वापरकर्त्यांसाठी चांगली बातमी

त्याच्या सीएनजी व्हेरिएंटमध्ये सर्वात मोठा बदल दिसून येण्याची अपेक्षा आहे. सध्या, सीएनजी कारची सर्वात मोठी समस्या म्हणजे गॅस सिलिंडर ट्रंकमध्ये (बूट स्पेस) जागा घेतो. अशी चर्चा आहे की नवीन ब्रेझा ट्रंकमध्ये न बसवता जमिनीखाली बसवता येईल. अंडरबॉडी सीएनजी टँक ट्रंकमधील सिलिंडरसाठी जागा मोकळी करेल, ज्यामुळे सामान ठेवण्यासाठी अधिक जागा मिळेल. नुकत्याच लाँच झालेल्या व्हिक्टोरिसमध्येही अशीच रचना दिसून आली.

Maruti Brezza 2026 खरेदी करण्यासाठी तुमचा पगार किती असावा? जाणून घ्या On Road Price

डिझाइनमध्ये काय बदल होतील?

कारची रचना तशीच राहणार आहे, परंतु त्यात काही नवीन बदल असतील. उदाहरणार्थ, कारमध्ये नवीन अलॉय व्हील्स असू शकतात, ज्यामुळे ती एक फ्रेश लूक देते. बाजूंच्या बॉडी क्लॅडिंग (काळ्या रंगाची पट्टी) अधिक सडपातळ असू शकते, ज्यामुळे कार अधिक आकर्षक आणि स्वच्छ दिसते.

हाय-टेक फीचर्स आणि इंटीरियर

इंटीरियर आणि सीएनजी व्हर्जनमध्येही लक्षणीय बदल होऊ शकतात. नवीन स्पाय इमेजेसमध्ये ब्रेझाच्या केबिनमध्ये मोठी टचस्क्रीन दाखवली आहे, जी कदाचित १०.१ इंच आकाराची असेल, जी सध्याच्या ९-इंच स्क्रीनऐवजी असेल. याव्यतिरिक्त, व्हेंटिलेटेड सीट्स आणि नवीन ट्रिम एलिमेंट्स सारखी वैशिष्ट्ये देखील जोडली जाऊ शकतात. सीएनजी व्हर्जनमध्ये मारुतीचा नवीन अंडरबॉडी एस-सीएनजी लेआउट असेल, ज्यामुळे बूट स्पेस वाढेल. एकूणच, जर ६-स्पीड मॅन्युअल आणि नवीन टर्बो इंजिन लाँचपर्यंत आले तर २०२६ ब्रेझ्झा हा मारुतीचा आतापर्यंतचा सर्वात मोठा आणि सर्वात महत्त्वाचा अपडेट असेल.

2 लाखाचे डाउन पेमेंट आणि Maruti Suzuki Brezza होईल तुमची, फक्त ‘एवढा’ असेल EMI ?

इंजिनबद्दल चर्चा 

इंजिनबद्दलही बरीच चर्चा आहे. सध्या, ब्रेझा १.५-लिटर नॅचरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजिनसह येते जे ९९ बीएचपी निर्माण करते. तथापि, अहवाल असे सूचित करतात की २०२६ ब्रेझा मारुतीच्या नवीन १.२-लिटर टर्बोचार्ज्ड पेट्रोल इंजिनसह सुसज्ज असू शकते, जे आधीच स्विफ्ट आणि डिझायरमध्ये उपलब्ध आहे. १.२-लिटर इंजिन ब्रेझाला १२०० सीसीच्या खाली असलेल्या कर श्रेणीत ठेवेल, ज्यामुळे खर्च नियंत्रित करणे सोपे होईल. शिवाय, टर्बोचार्ज्ड इंजिन त्याची कार्यक्षमता वाढवेल.

नवीन गिअरबॉक्स

सध्याचे ब्रेझ्झा ५-स्पीड मॅन्युअल गिअरबॉक्ससह येते. तथापि, अशी चर्चा आहे की १.५-लिटर पेट्रोल इंजिन आता ५-स्पीडऐवजी ६-स्पीड मॅन्युअल गिअरबॉक्ससह देऊ शकते. यामुळे महामार्गावरील वाहन चालविणे सोपे होईल आणि इंधन कार्यक्षमता देखील सुधारू शकेल.

Published On: Feb 17, 2026 | 10:57 AM

Feb 17, 2026 | 10:57 AM
