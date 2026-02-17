Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
  • Politics »
  • Mla Rohit Pawar Press Conference On Ncp Merger And Ajit Pawar Plane Accident Investigation

Maharashtra Politics : “मुद्दामून त्या पक्षाचे नेते त्यांना स्वत:च…; NCP विलीनीकरणावर रोहित पवारांनी स्पष्टपणे मांडली भूमिका

Rohit Pawar PC : आमदार रोहित पवार यांनी पत्रकार परिषद घेत विविध मुद्द्यांवर भाष्य केले आहे. राष्ट्रवादीचे विलिनीकरण यापेक्षा आम्हाला अजित पवारांच्या अपघातीची चौकशी महत्त्वााची असल्याचे रोहित पवार म्हणाले आहेत.

Updated On: Feb 17, 2026 | 03:10 PM
MLA Rohit Pawar Press Conference on NCP Merger and Ajit Pawar Plane Accident Investigation

राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाच्या विलीनीकरण आणि अजित पवार विमान अपघात चौकशीबाबत आमदार रोहित पवार यांनी पत्रकार परिषदेमध्ये माहिती दिली (फोटो - सोशल मीडिया)

Follow Us:
Follow Us:

आमदार रोहित पवार यांची पत्रकार परिषद
रोहित पवार यांचे अजित पवारांच्या अपघातावर भाष्य
राष्ट्रवादीच्या विलीनीकरणावर रोहित पवारांची प्रतिक्रिया

Maharashtra Politics : मुंबई : दिवंगत नेते अजित पवार यांचे बारामतीमध्ये अपघाती (Ajit Pawar Plane Crash) निधन झाल्यानंतर राज्याच्या राजकारणामध्ये मोठी पोकळी निर्माण झाली आहे. मात्र या अपघाताचे गूढ अद्याप समोर आलेले नाही. विमान अपघाताबाबत माहिती देऊ शकणारा ब्लॅक बॉक्स हा जाळला गेला असल्याचे देखील माहिती समोर आली आहे. यामुळे संशयाचे वारे वाहत आहेत. दरम्यान, यावर आमदार रोहित पवार (Rohit Pawar) यांनी पत्रकार परिषद घेत भाष्य केले आहे.

आमदार रोहित पवार यांनी पत्रकार परिषद घेत अजित पवारांच्या मृत्यूचे कारण समोर येणे हे अधिक महत्त्वाचे असल्याचे म्हटले आहे. त्याचबरोबर विलीनीकरणाबाबत देखील रोहित पवारांनी भाष्य केले. ते म्हणाले की, “आता विषय इतकाच आहे की, ब्लॅक बॉक्स जळला कसा आणि तो भारताच्या बाहेर पाठवला गेला. हा जो काही विषय आहे, तो महत्वाचा आहे. अनेक लोक म्हणतात की, म्हणतात की, तुम्ही विलिनीकरणाबाबत प्रेस घेणार होतात.आमच्यासाठी विलिनीकरण आणि राजकारण दुय्यम आहे. आज कुठल्या गोष्टीला महत्व आहे तर दादांच्या तपासाला, या गोष्टीवर आम्ही फोकस करून आहोत. आता विषय कोणता महत्वाचा आहे तर तो अपघाताचा. अपघाताची चाैकशी होणे हेच महत्वाचे आणि यावरच आमचा फोकस आहे,” अशी भूमिका रोहित पवार यांनी घेतली आहे.

हे देखील वाचा : राज्यसभेवर पाठवण्याची घाई म्हणून..; अंंजली दमानिया यांचा चढला पारा

दोन्ही राष्ट्रवादी एकत्र येणार का यावरुन जोरदार राजकीय चर्चा रंगल्या आहेत. याबाबत रोहित पवार म्हणाल्या की, “आमदारांना बोलवतात रांगेत बसवतात आणि त्यांना सांगतात बाहेर विलिनीकरणाबद्दल बोलू नका. अजितदादा एनडीए बरोबर जाणार होते की, दादाबाहेर रस्त्यावर येऊन आमच्यासोबत संघर्ष करणार होते. हे आमच्यात ठरलेलं. आज दादा नाहीत, त्यामुळे या विषयावर चर्चा करणं गौण आहे. आमच्याकडून या विषयावर पूर्णविराम लागलेला आहे,” अशी स्पष्ट भूमिका रोहित पवार यांनी घेतली आहे.

हे देखील वाचा : अजित पवारांच्या विमान अपघाताचे गूढ उकलणार की वाढणार; तपास ब्युरोची मोठी अपडेट

पुढे ते म्हणाले की, “मुद्दामून त्या पक्षाचे नेते त्यांना स्वत:च महत्व टिकवून ठेवायचं आहे, सारखा सारखा तो विषय काढतात. सोपा विषय आहे, अजितदादा जयंत पाटील यांच्या घरी भेटायचे. जयंत पाटील यांच्या घरासमोर लोढा साहेबांचं घर आहे. दीडवर्षातलं सीसीटीव्ही फुटेज काढा. 13-14 वेळा भेटले ते समजेल” असा रोहित पवार यांनी दावा केला.

Web Title: Mla rohit pawar press conference on ncp merger and ajit pawar plane accident investigation

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Feb 17, 2026 | 03:10 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Ajit Pawar Plane Crash Conspiracy: अजित पवारांच्या विमान अपघाताचे गूढ उकलणार की वाढणार; तपास ब्युरोची मोठी अपडेट
1

Ajit Pawar Plane Crash Conspiracy: अजित पवारांच्या विमान अपघाताचे गूढ उकलणार की वाढणार; तपास ब्युरोची मोठी अपडेट

Abdul Sattar Wife Nafisa Begum Passes away: अब्दुल सत्तारांच्या पत्नी नफीसा बेगम यांचे निधन; सिल्लोडवर शोककळा
2

Abdul Sattar Wife Nafisa Begum Passes away: अब्दुल सत्तारांच्या पत्नी नफीसा बेगम यांचे निधन; सिल्लोडवर शोककळा

Ward Formation Rules: निवडणुकांचा बिगुल वाजणार? प्रभाग रचनेबाबत उच्च न्यायालयाचा मोठा निर्णय
3

Ward Formation Rules: निवडणुकांचा बिगुल वाजणार? प्रभाग रचनेबाबत उच्च न्यायालयाचा मोठा निर्णय

Maharashtra Politics : अजित पवारांच्या विमान अपघातातील ब्लॅक बॉक्सला आगीचा फटका; ‘डाल में कुछ काला है’ म्हणत वडेट्टीवारांचा संशय
4

Maharashtra Politics : अजित पवारांच्या विमान अपघातातील ब्लॅक बॉक्सला आगीचा फटका; ‘डाल में कुछ काला है’ म्हणत वडेट्टीवारांचा संशय

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Maharashtra Politics : “मुद्दामून त्या पक्षाचे नेते त्यांना स्वत:च…; NCP विलीनीकरणावर रोहित पवारांनी स्पष्टपणे मांडली भूमिका

Maharashtra Politics : “मुद्दामून त्या पक्षाचे नेते त्यांना स्वत:च…; NCP विलीनीकरणावर रोहित पवारांनी स्पष्टपणे मांडली भूमिका

Feb 17, 2026 | 03:10 PM
IND vs PAK :’पाकच्या खेळाडूंनी निवृत्ती घ्यावी…’ भारताविरुद्धचा पराभव जिव्हारी लागलेल्या पाकिस्तानच्या माजी खेळाडूचा संताप

IND vs PAK :’पाकच्या खेळाडूंनी निवृत्ती घ्यावी…’ भारताविरुद्धचा पराभव जिव्हारी लागलेल्या पाकिस्तानच्या माजी खेळाडूचा संताप

Feb 17, 2026 | 03:09 PM
नानीच्या वाढदिवसानिमित्त The Paradise मधील धमाकेदार गाणं रिलीज; ‘आया शेर’ ची चाहत्यांमध्ये क्रेझ

नानीच्या वाढदिवसानिमित्त The Paradise मधील धमाकेदार गाणं रिलीज; ‘आया शेर’ ची चाहत्यांमध्ये क्रेझ

Feb 17, 2026 | 03:06 PM
Karjat News : काळ आला पण वेळ नव्हती आली ; नेरळ-कळंब राज्यमार्ग रस्त्यावर अंगावर शहारे आणणारा भीषण अपघात

Karjat News : काळ आला पण वेळ नव्हती आली ; नेरळ-कळंब राज्यमार्ग रस्त्यावर अंगावर शहारे आणणारा भीषण अपघात

Feb 17, 2026 | 03:05 PM
RBI असिस्टंट पदासाठी भरती! ६५० रिक्त जागा, पगार ऐकून व्हाल आवक्, जाणून घ्या सविस्तर

RBI असिस्टंट पदासाठी भरती! ६५० रिक्त जागा, पगार ऐकून व्हाल आवक्, जाणून घ्या सविस्तर

Feb 17, 2026 | 03:04 PM
शिवनेरी किल्ल्यावर रंगणार शिवजन्म सोहळा; देवेंद्र फडणवीस, सुनेत्रा पवार अन् एकनाथ शिंदे राहणार उपस्थित

शिवनेरी किल्ल्यावर रंगणार शिवजन्म सोहळा; देवेंद्र फडणवीस, सुनेत्रा पवार अन् एकनाथ शिंदे राहणार उपस्थित

Feb 17, 2026 | 03:03 PM
जेवणाची वाढेल रंगतदार चव! कवठापासून बनवा आंबटगोड चटणी, पारंपरिक चवीचा खमंग स्वाद

जेवणाची वाढेल रंगतदार चव! कवठापासून बनवा आंबटगोड चटणी, पारंपरिक चवीचा खमंग स्वाद

Feb 17, 2026 | 03:00 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Sindhudurg : टिपू सुलतानच्या फोटोवरून हुसेन दलवाईंची समाजवादी पक्षावर टीका

Sindhudurg : टिपू सुलतानच्या फोटोवरून हुसेन दलवाईंची समाजवादी पक्षावर टीका

Feb 17, 2026 | 02:40 PM
Sindhudurg : शिवसेना नेते संतोष थेराडे यांचे उदय सामंतांना आव्हान

Sindhudurg : शिवसेना नेते संतोष थेराडे यांचे उदय सामंतांना आव्हान

Feb 17, 2026 | 02:12 PM
Vasai : काँग्रेस भवनात गैरवर्तनाचा आरोप, विरारमध्ये राजकीय वातावरण तापलं

Vasai : काँग्रेस भवनात गैरवर्तनाचा आरोप, विरारमध्ये राजकीय वातावरण तापलं

Feb 16, 2026 | 08:09 PM
Chhatrapati Sambhajinagar : महानगरपालिकेत 16 हजार नावे वाढवण्यात आल्याचा Kirit Somaiya यांचा आरोप

Chhatrapati Sambhajinagar : महानगरपालिकेत 16 हजार नावे वाढवण्यात आल्याचा Kirit Somaiya यांचा आरोप

Feb 16, 2026 | 07:54 PM
Akola News : भ्रष्टाचाऱ्याच्या मुद्यावरून भाजप आणि उबाठा नगरसेवकांमधे उडाली झुंबड

Akola News : भ्रष्टाचाऱ्याच्या मुद्यावरून भाजप आणि उबाठा नगरसेवकांमधे उडाली झुंबड

Feb 16, 2026 | 07:42 PM
Mumbai : 16 ऐवजी 21 फेब्रुवारीला पोलीस भरती, प्रशासनाचे अधिकृत आवाहन

Mumbai : 16 ऐवजी 21 फेब्रुवारीला पोलीस भरती, प्रशासनाचे अधिकृत आवाहन

Feb 16, 2026 | 07:36 PM
Nalasopara : वसई विरारमध्ये ट्राफिकचा कहर; दंड फक्त बाईकस्वारांसाठीच? चारचाकी पार्किंगकडे प्रशासनाचे दुर्लक्ष

Nalasopara : वसई विरारमध्ये ट्राफिकचा कहर; दंड फक्त बाईकस्वारांसाठीच? चारचाकी पार्किंगकडे प्रशासनाचे दुर्लक्ष

Feb 16, 2026 | 06:00 PM