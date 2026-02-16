‘या’ तीन 350CC बाईकवर धडकते प्रत्येक तरुणाचे हृदय! मायलेज 40 किमी आणि बजेट फ्रेंडली किमतीची हमी

ही देशातील सर्वात परवडणारी 350cc बाईक मानली जाते. याची सुरुवातीची एक्स-शोरूम किंमत सुमारे 1.38 लाख आहे. यात 349cc सिंगल-सिलेंडर, एअर-ऑइल कूल्ड इंजिन दिले आहे, जे स्मूथ परफॉर्मन्ससाठी ओळखले जाते. ही बाईक सुमारे 36 किमी प्रतिलिटरपर्यंत मायलेज देते. हलके वजन, मॉडर्न डिझाइन आणि सिटी-फ्रेंडली राइडिंगमुळे ती तरुणांमध्ये विशेष लोकप्रिय आहे.
आयकॉनिक लूक आणि मजबूत बांधणीसाठी प्रसिद्ध असलेली ही बाईक सुमारे 1.60 लाख (एक्स-शोरूम) पासून उपलब्ध आहे. यातही 349cc इंजिन देण्यात आले असून दमदार परफॉर्मन्स आणि खास ‘थम्पी’ आवाजासाठी ती ओळखली जाते. ही बाईक अंदाजे 37 किमी प्रतिलिटरपर्यंत मायलेज देते. क्लासिक डिझाइन आणि आरामदायी राइडमुळे दीर्घकालीन वापरासाठी हा उत्तम पर्याय ठरतो.
रेट्रो स्टाइल आणि प्रीमियम फीचर्सचा संगम हवा असणाऱ्यांसाठी ही बाईक योग्य पर्याय आहे. तिची सुरुवातीची एक्स-शोरूम किंमत सुमारे ₹1.83 लाख आहे. यात 349cc चे शक्तिशाली इंजिन देण्यात आले असून शहर आणि हायवे दोन्ही ठिकाणी उत्तम परफॉर्मन्स देते. ही बाईक 35 ते 40 किमी प्रतिलिटरपर्यंत मायलेज देऊ शकते. आकर्षक डिझाइन, आरामदायी सीट आणि स्मूथ राइड ही तिची प्रमुख वैशिष्ट्ये आहेत.
या तिन्ही बाईक 350cc सेगमेंटमधील सर्वात परवडणारे आणि विश्वासार्ह पर्याय आहेत. यात Royal Enfield चे J-सीरीज इंजिन मिळते, जे कमी व्हायब्रेशन, चांगली फ्यूल एफिशिएंसी आणि सोपी देखभाल प्रदान करते. कमी बजेटमध्ये 350cc बाईक हवी असल्यास Hunter 350 हा सर्वोत्तम पर्याय आहे. बजेट, मायलेज आणि मजेशीर राइडिंग यांचा उत्तम समतोल यात मिळतो. मात्र, अधिक प्रीमियम लूक आणि पारंपरिक स्टाइल हवी असल्यास Bullet 350 किंवा Classic 350 चा विचार करू शकता.