नानीच्या वाढदिवसानिमित्त The Paradise मधील धमाकेदार गाणं रिलीज; ‘आया शेर’ ची चाहत्यांमध्ये क्रेझ

साऊथ स्टार नानी आज त्याचा वाढदिवस साजरा करत आहे. अशातच अभिनेत्याचा आगामी चित्रपट ‘द पैराडाइज’ प्रेक्षकांच्या भेटीस येणार आहे. त्यामधील याच पहिलं गाणं या खास निमित्ताने रिलीज झाले आहे.

Updated On: Feb 17, 2026 | 03:06 PM
(फोटो सौजन्य- इन्स्टाग्राम)

(फोटो सौजन्य- इन्स्टाग्राम)

  • नानीच्या वाढदिवसानिमित्त The Paradise मधील गाणं रिलीज
  • ‘आया शेर’ गाण्याची चाहत्यांमध्ये क्रेझ
  • The Paradise कधी होणार प्रदर्शित ?
 

2026 मधील सर्वाधिक चर्चेत असलेला चित्रपट म्हणून The Paradise सध्या प्रेक्षकांच्या उत्सुकतेचा केंद्रबिंदू ठरत आहे. चित्रपटाच्या घोषणे पासूनच या चित्रपटाबद्दल प्रचंड उत्सुकता चाहत्यांमध्ये निर्माण झालेली दिसून येत आहे, ‘दसरा’सारखा सुपरहिट चित्रपट देणारे दिग्दर्शक श्रीकांत ओडेला पुन्हा एकदा मोठ्या कॅनव्हासवर कथा मांडण्यासाठी सज्ज झाले आहेत. या चित्रपटात ‘साऊथ स्टार’ नानी मुख्य भूमिकेत झळकणार असून, या यशस्वी दिग्दर्शक-अभिनेता जोडीच्या पुनरागमनाची चाहत्यांना विशेष उत्सुकता आहे.

अलीकडेच निर्मात्यांनी दमदार रिलीज डेट पोस्टर शेअर करत चित्रपटाची अधिकृत प्रदर्शित तारीख जाहीर केली आणि चाहत्यांची उत्कंठा आणखी वाढवली. त्यानंतर आणखी एक मोठी घोषणा समोर आली. चित्रपटातील पहिले गाणे ‘आया शेर’ 24 फेब्रुवारी 2026 रोजी नानी यांच्या वाढदिवसानिमित्त प्रदर्शित होणार आहे. निर्मात्यांनी हा दिवस ‘पूर्ण तबाही’च्या जल्लोषात साजरा केला जाईल, असे आश्वासन दिल्याने सोशल मीडियावर या गाण्याबद्दलची चर्चा रंगू लागली आहे.

OTT गाजवल्यानंतर प्रेक्षकांची लाडकी ‘सुंदरा’ टेलिव्हिजनवर झळकणार; Akshaya Naik च्या नव्या भूमिकेची जोरदार चर्चा

‘आया शेर’ हे नानी यांचे दमदार इंट्रोडक्शन ट्रॅक असणार आहे. लोकप्रिय संगीतकार अनिरुद्ध रविचंदर यांच्या जोशपूर्ण संगीतासह आणि सुधन मास्टर यांच्या नृत्यदिग्दर्शनाखाली हे गाणे साकारले गेले आहे. दमदार बीट्स, ऊर्जा आणि नानी यांची तीव्र स्क्रीन प्रेझेन्स यामुळे हे गाणे चित्रपटाच्या प्रचारातील मोठे आकर्षण ठरण्याची शक्यता आहे. अर्जुन चंडी यांच्या आवाजामुळे या ट्रॅकला वेगळी ताकद मिळणार असल्याचे बोलले जात आहे.

 

 

View this post on Instagram

 

A post shared by The Paradise (@theparadisemovie)

‘दसरा’मुळे मोठी दाद मिळवलेल्या श्रीकांत ओडेला यांच्यासाठी ‘द पैराडाइज’ हा अधिक भव्य आणि महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प आहे. कथानक, सादरीकरण आणि आंतरराष्ट्रीय स्तरावरील मांडणी यामुळे हा चित्रपट केवळ प्रादेशिक न राहता जागतिक पातळीवर पोहोचवण्याची निर्मात्यांची योजना आहे.

‘झी नाट्य गौरव पुरस्कार सोहळा २०२६’ मोठ्या उत्साहात होणार साजरा; जाणून घ्या संपूर्ण नामांकन यादी!

SLV सिनेमाजच्या बॅनरखाली तयार झालेला ‘द पैराडाइज’ 21 ऑगस्ट 2026 रोजी हिंदी, तेलुगू, तमिळ, कन्नड, मल्याळम, बंगाली, इंग्रजी आणि स्पॅनिश अशा आठ भाषांमध्ये प्रदर्शित होणार आहे. आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत सादरीकरणासाठी हॉलीवूड सुपरस्टार Ryan Reynolds यांच्याशी संपर्क साधल्याचीही चर्चा रंगली आहे. दमदार दिग्दर्शन, प्रभावी कलाकार आणि भव्य सादरीकरणामुळे ‘द पैराडाइज’ हा 2026 मधील सर्वाधिक अपेक्षित पॅन-इंडिया आणि ग्लोबल प्रकल्प ठरण्याची शक्यता आहे.

Published On: Feb 17, 2026 | 03:06 PM

Feb 17, 2026 | 03:06 PM
