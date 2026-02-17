IND vs PAK :’पाकच्या खेळाडूंनी निवृत्ती घ्यावी…’ भारताविरुद्धचा पराभव जिव्हारी लागलेल्या पाकिस्तानच्या माजी खेळाडूचा संताप

IND vs PAK,T20 World Cup 2026 : टी-२० विश्वचषक २०२६ मध्ये १५ फेब्रुवारी खेळवण्यात आलेल्या भारत आणि पाकिस्तान सामन्यात भारताने पाकिस्तानचा दणदणीत पराभव केला. भारताकडून झालेल्या या दारुण पराभवानंतर पाकिस्तानचे अनेक माजी खेळाडू अजूनही त्या धक्क्यातून स्वताला सावरु शकलेले नाही. शोएब अख्तरसारखे काही माजी खेळाडू पीसीबी प्रमुख मोहसीन नक्वी यांच्यावर टीका करत असताना, मोहम्मद युसूफ या पराभवामुळे इतका संतापला आहे की त्याने काही वरिष्ठ खेळाडूंना टी-२० आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमधून निवृत्त करण्याची मागणी केली आहे. युसूफ इतका संतापला आहे की तो इतका म्हणाला की पाकिस्तानी संघ कमकुवत संघांविरुद्ध पोकळ विजय मिळवत आहे. भारताकडून झालेल्या टी-२० विश्वचषकातील पराभवानंतर, मोहम्मद युसूफने ‘किंग बाबर आझम’ आणि ‘प्रीमियम वेगवान गोलंदाज’ शाहीन शाह आफ्रिदीवर टीका केली.
शादाब खानलाही सोडले नाही आणि या तिघांनाही पाकिस्तानच्या टी-२० संघातून वगळण्याची मागणी केली. भारताविरुद्धच्या पराभवानंतर, युसूफने इंस्टाग्रामवर पोस्ट केले, शाहीन, बाबर आणि शादाबचा काळ संपला आहे. पाकिस्तानच्या टी-२० संघाला कमकुवत संघांविरुद्ध पोकळ विजयांची नव्हे तर नवीन कामगिरी करणाऱ्यांची गरज आहे. टी-२० विश्वचषकात रविवारी कोलंबोच्या आर. प्रेमदासा स्टेडियमवर गट ‘अ’ मध्ये कट्टर प्रतिस्पर्धी भारत आणि पाकिस्तान आमनेसामने आले. या एकतर्फी सामन्यात टीम इंडियाने पाकिस्तानचा ६१ धावांनी पराभव करून सुपर ८ मध्ये आपले स्थान निश्चित केले. बाबर आझम आणि शाहीन शाह आफ्रिदीकडून मोठ्या आशा होत्या, परंतु दोघेही सुपर फ्लॉप ठरले.
शादाब खान चेंडू आणि बॅट दोन्हीमध्ये पूर्णपणे अपयशी ठरला. त्याने एक घटक टाकले आणि एकही विकेट न घेता १७ धावा दिल्या. तो १५ चेंडूत फक्त १४ धावा करू शकला.
एका वृत्तांनुसार, आंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद आणि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड यांच्यातील सुरू असलेल्या वादादरम्यान, मोहसिन नक्वी यांनी विधान केले होते की, ते पाकिस्तान सरकार किंवा कोणत्याही व्यक्तीला घाबरत नाहीत. या विधानात असीम मुनीर यांचे देखील नाव समोर आल्याने लष्करप्रमुखांना राग अनावर झाला आहे. क्रिकेट आणि प्रशासनाशी संबंधित बाबी त्या व्याप्तीपुरत्या मर्यादित ठेवण्यात याव्यात आणि लष्करप्रमुखांचे नाव चर्चेत समाविष्ट करण्यात येऊ नये, असे लष्करप्रमुख असीम मुनीर यांचे मत असल्याचे पुढे येत आहे.