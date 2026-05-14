फ्लेक्स फ्युएल वाहन हे पेट्रोलसोबत जास्त इथेनॉल ब्लेंड असलेले इंधन वापरू शकते. उदाहरणार्थ: E20 = ८०% इथेनॉल + २०% पेट्रोल, E85 = ८५% इथेनॉल + १५% पेट्रोल
अशा गाड्या वेगवेगळ्या इथेनॉल ब्लेंड वर चालू शकतात.
भारत सरकार २०२७ पासून जास्त इथेनॉल ब्लेंडींगला प्रोत्साहन देण्याच्या तयारीत आहे. त्यामुळे कार कंपन्या फ्लेक्स फ्युएल टेक्नोलोंजि वर काम करत आहेत. यामुळे, पेट्रोलवरील अवलंबित्व कमी होईल. तसेच इम्पोर्ट बिल कमी होईल. प्रदूषण कमी होण्यास मदत होईल आणि ऊस व इथेनॉल उद्योगाला फायदा होईल
अधिकृत मॉडेल जाहीर झालेले नाही. पण रिपोर्ट्स नुसार टाटा पंच मध्ये फ्लेक्स फ्युएल आधी दाखवण्यात आला होता. टाटाच्या १.२ ली रिव्हेट्रॉन पेट्रोल इंजिनवर आधारित टेक्नोलोंजि वापरली जाऊ शकते
भारत दरवर्षी मोठ्या प्रमाणात क्रूड ऑइल आयात करतो. त्यामुळे सरकार ethanol blending वाढवत आहे. भारताने E20 target 2025 मध्येच achieve केला आणि आता सरकार E21, E25, E85 आणि E100 fuel वर विचार करत आहे. सरकारच्या या धोरणामुळे कंसाच्या तेलाची आयात कमी होईल. तसेच शेतकऱ्यांना मोठ्या प्रमाणात फायदा होईल. यामुळे ऊस उत्पादनात मोठी वाढ होईल आणि वायू प्रदूषणाची समस्या कमी करण्यास मदत होईल.
