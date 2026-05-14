Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात

Tata Motors कडून मोठी घोषणा! भारतात पहिली flex fuel कार करणार लॉन्च

टाटा मोटर्स कडून नुकतीच मोठी घोषणा करण्यात आली असून २०२७ पर्यंत भारतात आपली पहिली फ्लेक्स फ्युएल कार लॉन्च करण्याची तयारी केली आहे.

Updated On: May 14, 2026 | 10:11 PM
फोटो सौजन्य: iStock

फोटो सौजन्य: iStock

Follow Us:
Follow Us:
  • टाटा मोटर्स भारतात आपली पहिली फ्लेक्स फ्युएल कार लॉन्च करणार
  • कंपनीचे पॅसेंजर वेहिकल एमडी आणि CEO शैलेश चंद्र याबाबत दिली माहिती
  • २०२७ च्या सुरुवातीला पहिली कार बाजारात येऊ शकते
टाटा मोटर्स कडून नुकतीच मोठी घोषणा करण्यात आली असून २०२७ पर्यंत भारतात आपली पहिली फ्लेक्स फ्युएल कार लॉन्च करण्याची तयारी केली आहे. टाटा मोटर्सने २०२७ पर्यंत हि कार लॉन्च करण्याचे उद्देश डोळ्यासमोर ठेवून याची तयारी सुरू केली आहे. कंपनीचे पॅसेंजर वेहिकल एमडी आणि CEO शैलेश चंद्र याबाबत माहिती दिली. शैलेश चंद्र यांनी सांगितले की टाटा मोटर्स ची flex-fuel टेक्नोलोंजि जवळपास तयार असून २०२६ च्या शेवटी किंवा २०२७ च्या सुरुवातीला पहिली कार बाजारात येऊ शकते.

फ्लेक्स फ्युएल कार म्हणजे काय?

फ्लेक्स फ्युएल वाहन हे पेट्रोलसोबत जास्त इथेनॉल ब्लेंड असलेले इंधन वापरू शकते. उदाहरणार्थ: E20 = ८०% इथेनॉल + २०% पेट्रोल, E85 = ८५% इथेनॉल + १५% पेट्रोल

अशा गाड्या वेगवेगळ्या इथेनॉल ब्लेंड वर चालू शकतात.

होंडाची नवीन sub-4m SUV येणार भारतीय बाजारात, ब्रेझ्झा आणि नेक्सनला देणार टक्कर!

टाटा मोटर्स हे का करत आहे?

भारत सरकार २०२७ पासून जास्त इथेनॉल ब्लेंडींगला प्रोत्साहन देण्याच्या तयारीत आहे. त्यामुळे कार कंपन्या फ्लेक्स फ्युएल टेक्नोलोंजि वर काम करत आहेत. यामुळे, पेट्रोलवरील अवलंबित्व कमी होईल. तसेच इम्पोर्ट बिल कमी होईल. प्रदूषण कमी होण्यास मदत होईल आणि ऊस व इथेनॉल उद्योगाला फायदा होईल

कोणती टाटा कार फ्लेक्स फ्युएल असू शकते?

अधिकृत मॉडेल जाहीर झालेले नाही. पण रिपोर्ट्स नुसार टाटा पंच मध्ये फ्लेक्स फ्युएल आधी दाखवण्यात आला होता. टाटाच्या १.२ ली रिव्हेट्रॉन पेट्रोल इंजिनवर आधारित टेक्नोलोंजि वापरली जाऊ शकते

  • भारतात फ्लेक्स फ्युएल कारचे फायदे
  • रनिंग कॉस्ट कमी होऊ शकतो
  • पर्यावरणासाठी तुलनेने चांगले
  • भविष्यात फ्युएल ऑपशन्स वाढतील
  • गव्हर्नमेंट इन्सेन्टिव्ह मिळण्याची शक्यता
सध्या टाटा मोटर्स EVs, CNG आणि आता flex-fuel या तिन्ही सेगमेंटमध्ये जोमाने काम करत आहे.

भारत सरकार flex-fuel ला एवढं महत्त्व का देत आहे?

भारत दरवर्षी मोठ्या प्रमाणात क्रूड ऑइल आयात करतो. त्यामुळे सरकार ethanol blending वाढवत आहे. भारताने E20 target 2025 मध्येच achieve केला आणि आता सरकार E21, E25, E85 आणि E100 fuel वर विचार करत आहे. सरकारच्या या धोरणामुळे कंसाच्या तेलाची आयात कमी होईल. तसेच शेतकऱ्यांना मोठ्या प्रमाणात फायदा होईल. यामुळे ऊस उत्पादनात मोठी वाढ होईल आणि वायू प्रदूषणाची समस्या कमी करण्यास मदत होईल.

Auto News: 1380 किमीची तुफानी रेंज, 3 चाकांवरही चालू शकणार ‘ही’ कार, Advanced फिचर्स पाहून डोळेच विस्फारतील

Web Title: Tata motors to launch flex fuel car by 2027

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: May 14, 2026 | 10:11 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Tata Trusts : 36 वर्ष जुन्या Share Transfer वरुन वाद; नोएल टाटा आणि चंद्रशेखरन यांना नोटिसा, नेमकं प्रकरण काय?
1

Tata Trusts : 36 वर्ष जुन्या Share Transfer वरुन वाद; नोएल टाटा आणि चंद्रशेखरन यांना नोटिसा, नेमकं प्रकरण काय?

Tata Motors : टाटा मोटर्सची मोठी घोषणा; सनरूफसह नेक्सॉन Pure+ PS व्हेरिएंट बाजारात दाखल
2

Tata Motors : टाटा मोटर्सची मोठी घोषणा; सनरूफसह नेक्सॉन Pure+ PS व्हेरिएंट बाजारात दाखल

TATA MOTORS : कॉम्पॅक्ट SUV सेगमेंटमध्ये मोठी घोषणा, Tata Nexon चे नवीन Pure+ PS व्हेरिएंट लॉन्च!
3

TATA MOTORS : कॉम्पॅक्ट SUV सेगमेंटमध्ये मोठी घोषणा, Tata Nexon चे नवीन Pure+ PS व्हेरिएंट लॉन्च!

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Tata Motors कडून मोठी घोषणा! भारतात पहिली flex fuel कार करणार लॉन्च

Tata Motors कडून मोठी घोषणा! भारतात पहिली flex fuel कार करणार लॉन्च

May 14, 2026 | 10:11 PM
Auto News: 1380 किमीची तुफानी रेंज, 3 चाकांवरही चालू शकणार ‘ही’ कार, Advanced फिचर्स पाहून डोळेच विस्फारतील

Auto News: 1380 किमीची तुफानी रेंज, 3 चाकांवरही चालू शकणार ‘ही’ कार, Advanced फिचर्स पाहून डोळेच विस्फारतील

May 14, 2026 | 10:04 PM
Chitra Wagh: राहुल गांधींच्या ५४ परदेश दौऱ्यांचा हिशोब कुठे? ६० कोटींच्या खर्चावरून चित्रा वाघ यांनी काँग्रेसला घेरले

Chitra Wagh: राहुल गांधींच्या ५४ परदेश दौऱ्यांचा हिशोब कुठे? ६० कोटींच्या खर्चावरून चित्रा वाघ यांनी काँग्रेसला घेरले

May 14, 2026 | 10:00 PM
PBKS VS MI Live: शार्दुलने रोखले पण प्रभसिमरनने रडवले; मुंबईला विजयासाठी 201 रन्सची गरज

PBKS VS MI Live: शार्दुलने रोखले पण प्रभसिमरनने रडवले; मुंबईला विजयासाठी 201 रन्सची गरज

May 14, 2026 | 09:21 PM
मुख्यमंत्र्यांनी PUC संपलेली बाईक चालवली? वर्षा गायकवाडांच्या आरोपांमुळे खळबळ

मुख्यमंत्र्यांनी PUC संपलेली बाईक चालवली? वर्षा गायकवाडांच्या आरोपांमुळे खळबळ

May 14, 2026 | 09:09 PM
Sangli: जतमध्ये वादळी वाऱ्याचा हाहाकार; घराचे पत्रे अंगावर पडल्याने ८ महिन्यांच्या चिमुकल्याचा मृत्यू, खलाटी गावावर शोककळा

Sangli: जतमध्ये वादळी वाऱ्याचा हाहाकार; घराचे पत्रे अंगावर पडल्याने ८ महिन्यांच्या चिमुकल्याचा मृत्यू, खलाटी गावावर शोककळा

May 14, 2026 | 09:08 PM
कोकणच्या आंबा वैभवाचा अनोखा उत्सव! कुणकेश्वर येथे रंगणार ‘आंबा महोत्सव २०२६’

कोकणच्या आंबा वैभवाचा अनोखा उत्सव! कुणकेश्वर येथे रंगणार ‘आंबा महोत्सव २०२६’

May 14, 2026 | 09:07 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Beed Dog Attack CCTV : बीडमध्ये मोकाट कुत्र्यांचा उच्छाद! कुत्र्यांनी चिमुकल्याला फरफटत नेलं

Beed Dog Attack CCTV : बीडमध्ये मोकाट कुत्र्यांचा उच्छाद! कुत्र्यांनी चिमुकल्याला फरफटत नेलं

May 14, 2026 | 08:28 PM
Sambhajinagar : वाळूज मधील संतप्त महिलांचा MIDC कार्यालयात ठिय्या, पाण्यासाठी वणवण

Sambhajinagar : वाळूज मधील संतप्त महिलांचा MIDC कार्यालयात ठिय्या, पाण्यासाठी वणवण

May 14, 2026 | 08:13 PM
Panvel News : पावसाळापूर्व कामांवर महापौर नितीन पाटील यांची करडी नजर

Panvel News : पावसाळापूर्व कामांवर महापौर नितीन पाटील यांची करडी नजर

May 14, 2026 | 08:05 PM
NEET Exam Scam : एजंट्स, लाखोंचे व्यवहार आणि मेडिकल विद्यार्थ्यांचं रॅकेट! A टू Z अपडेट

NEET Exam Scam : एजंट्स, लाखोंचे व्यवहार आणि मेडिकल विद्यार्थ्यांचं रॅकेट! A टू Z अपडेट

May 14, 2026 | 08:01 PM
Navi Mumbai APMC: रासायनिक आंब्यांविरोधात प्रशासनाचा बडगा; व्यापाऱ्यांमध्ये खळबळ

Navi Mumbai APMC: रासायनिक आंब्यांविरोधात प्रशासनाचा बडगा; व्यापाऱ्यांमध्ये खळबळ

May 14, 2026 | 04:01 PM
Sambhajinagar : वाळूज मधील संतप्त महिलांचा MIDC कार्यालयात ठिय्या, पाण्यासाठी वणवण

Sambhajinagar : वाळूज मधील संतप्त महिलांचा MIDC कार्यालयात ठिय्या, पाण्यासाठी वणवण

May 14, 2026 | 03:58 PM
Imtiaz Jaleel vs Sanjay Shirsat : मतीन पटेल यांच्या घर पाडण्याच्या कारवाईवर जलील आक्रमक

Imtiaz Jaleel vs Sanjay Shirsat : मतीन पटेल यांच्या घर पाडण्याच्या कारवाईवर जलील आक्रमक

May 13, 2026 | 02:05 PM