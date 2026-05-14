मुख्यमंत्र्यांनी PUC संपलेली बाईक चालवली? वर्षा गायकवाडांच्या आरोपांमुळे खळबळ

काँग्रेस नेत्या वर्षा गायकवाड यांनी यावरून फडणवीसांवर टीकेची झोड उठवली आहे. फडणवीसांनी पीयूसी संपलेली बाईक चालवल्याचा आरोप करत त्यांनी केला आहे.

Updated On: May 14, 2026 | 09:15 PM
Varsha Gaikwad slams Devendra Fadnavis,

  • फडणवीसांनी पीयूसी संपलेली बाईक चालवल्याचा आरोप
  • काँग्रेस नेत्या वर्षा गायकवाड यांची फडणवीसांवर टीकेची झोड
  • मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस हे आशिष शेलार यांच्यासह बुलेटवरून डबलसीट विधानभवन परिसरात दाखल
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांनी अमेरिका इराण युद्धाच्या पार्श्वभूमीवर इंधन बचतीचे आवाहन देशवासियांना केले होते. यानंतर देशभरातून अनेक चर्चाना उधाण आले. विशेषकरून विरोधकांनी यावरून सत्ताधाऱ्यांवर टीकेची झोड उठवली. सामान्य नागरिकांनी देखील मंत्र्यांच्या ताफ्यावरून होणाऱ्या इंधनाच्या वापरावरून नाराजी व्यक्त केल्याचे दिसून आले. अश्यातच प्रधानमंत्री मोदी यांच्यासह अनेक बड्या मंत्र्यांनी आपल्या ताफयातील वाहनांवर कपात केली. अश्यातच राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी चक्क बुलेट घेऊन विधानभवन परिसरात एंट्री केली. यावरून आता नव्या वादाला तोंड फुटले असून काँग्रेस नेत्या वर्षा गायकवाड यांनी यावरून फडणवीसांवर टीकेची झोड उठवली आहे. फडणवीसांनी पीयूसी संपलेली बाईक चालवल्याचा आरोप करत त्यांनी केला आहे.

काय म्हणाल्या वर्षा गायकवाड?

यावेळी वर्षा गायकवाड म्हणाल्या, “महाराष्ट्राच्या मुख्यमंत्र्यांनी आपल्या गाड्यांचा ताफा न वापरता बाईकचा ताफा वापरल्यास काय फरक पडणार आहे? मुख्यमंत्री नेपियन सी रोड येथे राहतात आणि आज त्यांना विधान भवन परिसरात यावे लागले. जर त्यांना खरंच आदर्श घालून द्यायचा असता तर ते नेपियन सी रोड येथून बेस्ट बस ने प्रवास करत विधानभवन परिसरात येऊ शकले असते.”

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विरोधी पक्ष नेते राहुल गांधी यांच्यावर टीका करत “एक्सपायर्ड माल” असा उल्लेख केला होता. तोच धागा पकडत वर्षा गायकवाड यांनी ट्विट करत सवाल विचारला कि, “स्वतः स्टंटसाठी वापरलेल्या वाहनांची कागदपत्रे संपली असताना हा ‘एक्सपायर्ड माल’ चालतो का?” असा सवाल त्यांनी उपस्थित केला आहे.

नक्की प्रकरण काय?

पंतप्रधान मोदी यांनी इंधन बचतीविषयी देशवासियांना केलेल्या आवाहनानंतर देशभरातील नेत्यांनी आणि मंत्र्यांनी आपल्या वाहनांच्या ताफ्यात मोठी घाट केल्याचे दिसून येत आहे. महाराष्ट्रातसुद्धा याचे मोठे पडसाद पाहायला मिळत आहेत. मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी याआधीच आपल्या मंत्रिमंडळातील १२ मंत्र्यांचा जपान दौरा रद्द केला आहे. तसेच विधानपरिषद शपथविधी सोहळ्यात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस हे आशिष शेलार यांच्यासह बुलेटवरून डबलसीट विधानभवन परिसरात दाखल झाले. यावेळी त्यांचे सुरक्षारक्षकसुद्धा त्यांच्यासोबत बाईकने प्रवास करत होते.


पंतप्रधान मोदी यांनी इंधन बचतीविषयी देशवासियांना केलेल्या आवाहनानंतर देशभरातील नेत्यांनी आणि मंत्र्यांनी आपल्या वाहनांच्या ताफ्यात मोठी घाट केल्याचे दिसून येत आहे. महाराष्ट्रातसुद्धा याचे मोठे पडसाद पाहायला मिळत आहेत. मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी याआधीच आपल्या मंत्रिमंडळातील १२ मंत्र्यांचा जपान दौरा रद्द केला आहे. तसेच उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी देखील पत्रकारांशी संवाद साधत आपल्या वाहनांचा ताफा कमी करत असल्याचे सांगितले आहे. याशिवाय ते इलेक्ट्रिक वाहनांमधूनच प्रवास करणार असल्याचे त्यांनी सांगितले. मंत्री नितेश राणे, भाजप नेते प्रवीण दरेकर हेदेखील इलेक्ट्रिक वाहन वापरणार असल्याचे त्यांनी माध्यमांना सांगितले.

Published On: May 14, 2026 | 09:09 PM

मुख्यमंत्र्यांनी PUC संपलेली बाईक चालवली? वर्षा गायकवाडांच्या आरोपांमुळे खळबळ

