मुख्यमंत्र्यांनी PUC संपलेली बाईक चालवली? वर्षा गायकवाडांच्या आरोपांमुळे खळबळ

यावेळी वर्षा गायकवाड म्हणाल्या, “महाराष्ट्राच्या मुख्यमंत्र्यांनी आपल्या गाड्यांचा ताफा न वापरता बाईकचा ताफा वापरल्यास काय फरक पडणार आहे? मुख्यमंत्री नेपियन सी रोड येथे राहतात आणि आज त्यांना विधान भवन परिसरात यावे लागले. जर त्यांना खरंच आदर्श घालून द्यायचा असता तर ते नेपियन सी रोड येथून बेस्ट बस ने प्रवास करत विधानभवन परिसरात येऊ शकले असते.”
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विरोधी पक्ष नेते राहुल गांधी यांच्यावर टीका करत “एक्सपायर्ड माल” असा उल्लेख केला होता. तोच धागा पकडत वर्षा गायकवाड यांनी ट्विट करत सवाल विचारला कि, “स्वतः स्टंटसाठी वापरलेल्या वाहनांची कागदपत्रे संपली असताना हा ‘एक्सपायर्ड माल’ चालतो का?” असा सवाल त्यांनी उपस्थित केला आहे.
Maharashtra Politics: मंत्र्यांच्या परदेश दौऱ्यांपासून, बाईक रॅली, मिरवणुकांपर्यंत…; बचतीसाठी राज्य सरकारचा मोठा निर्णय
पंतप्रधान मोदी यांनी इंधन बचतीविषयी देशवासियांना केलेल्या आवाहनानंतर देशभरातील नेत्यांनी आणि मंत्र्यांनी आपल्या वाहनांच्या ताफ्यात मोठी घाट केल्याचे दिसून येत आहे. महाराष्ट्रातसुद्धा याचे मोठे पडसाद पाहायला मिळत आहेत. मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी याआधीच आपल्या मंत्रिमंडळातील १२ मंत्र्यांचा जपान दौरा रद्द केला आहे. तसेच विधानपरिषद शपथविधी सोहळ्यात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस हे आशिष शेलार यांच्यासह बुलेटवरून डबलसीट विधानभवन परिसरात दाखल झाले. यावेळी त्यांचे सुरक्षारक्षकसुद्धा त्यांच्यासोबत बाईकने प्रवास करत होते.
So ‘Expired Maal’ is ok? It appears that the Chief Minister chose a vehicle with an expired PUC for his #Austerity stunt. Will @rtomumbaimh01 and @MTPHereToHelp take action? Will the @CMOMaharashtra respond? pic.twitter.com/VjgSU96UoX — Prof. Varsha Eknath Gaikwad (@VarshaEGaikwad) May 14, 2026
पंतप्रधान मोदी यांनी इंधन बचतीविषयी देशवासियांना केलेल्या आवाहनानंतर देशभरातील नेत्यांनी आणि मंत्र्यांनी आपल्या वाहनांच्या ताफ्यात मोठी घाट केल्याचे दिसून येत आहे. महाराष्ट्रातसुद्धा याचे मोठे पडसाद पाहायला मिळत आहेत. मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी याआधीच आपल्या मंत्रिमंडळातील १२ मंत्र्यांचा जपान दौरा रद्द केला आहे. तसेच उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी देखील पत्रकारांशी संवाद साधत आपल्या वाहनांचा ताफा कमी करत असल्याचे सांगितले आहे. याशिवाय ते इलेक्ट्रिक वाहनांमधूनच प्रवास करणार असल्याचे त्यांनी सांगितले. मंत्री नितेश राणे, भाजप नेते प्रवीण दरेकर हेदेखील इलेक्ट्रिक वाहन वापरणार असल्याचे त्यांनी माध्यमांना सांगितले.
CM Devendra Fadnavis यांची बुलेटवरून विधानभवन परिसरात दमदार एंट्री, सुरक्षारक्षकांचासुद्धा सोबत बाईकने प्रवास