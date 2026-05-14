Auto News: 1380 किमीची तुफानी रेंज, 3 चाकांवरही चालू शकणार ‘ही’ कार, Advanced फिचर्स पाहून डोळेच विस्फारतील

इलेक्ट्रिक कारच्या जगात, चीनी कंपनी BYD सातत्याने नवीन आणि उच्च-तंत्रज्ञानयुक्त वाहने सादर करत आहे. कंपनीने २०२६ च्या फांगचेंगबाओ बाओ ५ आणि बाओ ८ च्या फ्लॅश चार्जिंग आवृत्त्यांचे अनावरण करून पुन्हा एकदा आपले अभियांत्रिकी कौशल्य दाखवून दिले आहे. या नवीन इलेक्ट्रिक एसयूव्ही केवळ त्यांच्या आलिशान वैशिष्ट्यांमुळेच नव्हे, तर त्यांच्या अपवादात्मक ड्रायव्हिंग क्षमतेमुळेही चर्चेत आहेत. असा दावा केला जात आहे की, एक चाक निकामी झाले तरी ही वाहने तीन चाकांवर धावू शकतात. या वाहनाची सुरुवातीची किंमत अंदाजे ₹४.३ दशलक्ष (४३ लाख) असण्याचा अंदाज आहे.
अहवालानुसार, BYD ची बाओ ८ एसयूव्ही प्रगत तंत्रज्ञान आणि एका मजबूत इलेक्ट्रिक प्लॅटफॉर्मवर तयार करण्यात आली आहे. कंपनीने अशी प्रणाली दिली आहे, जी टायरमध्ये समस्या आल्यास किंवा चाक निकामी झाल्यासही संतुलन राखू शकते. याचा अर्थ असा की, गरज पडल्यास ही एसयूव्ही काही अंतर तीन चाकांवर प्रवास करू शकते.
या कारमध्ये कोणती प्रगत वैशिष्ट्ये असतील?
या कारमध्ये कंपनीचे प्रगत सस्पेंशन आणि इलेक्ट्रॉनिक नियंत्रण प्रणाली आहे, जी रस्त्याच्या परिस्थितीनुसार स्वतःला आपोआप जुळवून घेते. हे तंत्रज्ञान असामान्य परिस्थितीतही कारला संतुलन राखण्यास मदत करते. हे वैशिष्ट्य सामान्य एसयूव्हीमध्ये आढळत नाही, ज्यामुळे याला एक अत्यंत भविष्यवेधी तंत्रज्ञान मानले जाते.
नवीन BYD वाहनांमध्ये प्रीमियम आणि स्पोर्टी डिझाइन देखील आहे. यामध्ये आकर्षक एलईडी हेडलाइट्स, मोठी फ्रंट ग्रिल, एरोडायनॅमिक बॉडी आणि आधुनिक अलॉय व्हील्स आहेत. गाडीचा देखावा पूर्णपणे भविष्यवेधी आहे. इंटीरियरमध्ये मोठी टचस्क्रीन इन्फोटेनमेंट सिस्टीम, डिजिटल इन्स्ट्रुमेंट क्लस्टर, प्रीमियम सीट्स आणि अनेक स्मार्ट फीचर्स असण्याची शक्यता आहे.
ईव्ही (EVs) लांब पल्ल्याची ड्रायव्हिंग रेंज देतील
ही वाहने पूर्णपणे इलेक्ट्रिक असतील आणि त्यांच्याकडून लांब पल्ल्याची ड्रायव्हिंग रेंज देण्याची अपेक्षा आहे. बाओ ८ (Bao 8) ची एकूण रेंज १३८० किलोमीटर आहे. BYD जगभरात आपल्या बॅटरी तंत्रज्ञानासाठी ओळखली जाते आणि कंपनीची ब्लेड बॅटरी (Blade Battery) खूप सुरक्षित मानली जाते. परिणामी, नवीन एसयूव्हीकडून सुधारित रेंज आणि जलद चार्जिंगची अपेक्षा आहे. BYD च्या इतर इलेक्ट्रिक एसयूव्ही देखील त्यांच्या लांब पल्ल्याच्या रेंज आणि उच्च कार्यक्षमतेमुळे लोकप्रिय आहेत.
BYD ची ही नवीन इलेक्ट्रिक एसयूव्ही केवळ एक नवीन कार नाही, तर ऑटोमोबाईल तंत्रज्ञानातील एक मोठे यश मानले जाते. तिचे आकर्षक डिझाइन, प्रगत सुरक्षा वैशिष्ट्ये आणि अद्वितीय ड्रायव्हिंग तंत्र तिला इतर एसयूव्हींपेक्षा वेगळे ठरवतात. भारतीय बाजारपेठेत दाखल झाल्यास, ती प्रीमियम इलेक्ट्रिक एसयूव्ही सेगमेंटमध्ये एक मोठे आव्हान उभे करू शकते.
