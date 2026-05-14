होंडा कडे सध्या भारतीय बाजारात sub-4m SUV प्रकारात कोणतीही कार नाही. या पूर्वी होंडाने Honda WR-V हि कार लॉन्च केली होती पण त्यानंतर या सेगमेंट मधून होंडा बाहेर पडली होती. त्यानंतर आता पुन्हा होंडा कमबॅक करणार असून sub-4m SUV प्रकारात कार उपलब्ध करून देणार आहे.
होंडा कडून याबाबत अजून कोणतीही अधिकृत घोषणा करण्यात आली नसून साधारण रिपोर्ट्सनुसार या कारमध्ये नवीन नवीन इंडिया फोकस्ड प्लॅटफॉर्म असण्याची शक्यता आहे. तसेच, यामध्ये पेट्रोल + हायब्रीड इंजिन चा पर्याय असू शकतो. याशिवाय मोठा टचस्क्रीन इंफोटेंमेंट, ADAS सेफ्टी फिचर, सनरुफदेखील उपलब्ध असणार आहे. ज्यासाठी होंडा प्रसिद्ध आहे अशी स्मूथ ड्राइविंग क्वालिटी तसेच चांगले मायलेज असे फीचर्स यात मिळू शकतात.
होंडा च्या कार्स त्यांच्या उत्तम क्वालिटी आणि विश्वासार्हतेसाठी ओळखल्या जातात त्यानुसारच साधारणपणे आठ लाख ते चौदा लाखाच्यादरम्यान होंडाची हि शानदार sub-4m SUV ग्राहकांना उपलब्ध होऊ शकते. साधारणपणे होंडा हि SUV किफायतशीर किमतीत हेऊ शकते. कारण sub-4m SUV सेगमेंटची भारतात खूप स्पर्धा आहे.
भारतीय बाजारात sub-4m SUV सेगमेंटमधील कार्सला मोठ्या प्रमाणात मागणी आहे. भारतात हा सेगमेंट सर्वात जास्त विकला जाणारा सेगमेंट बनला आहे. टाटा पंच, नेक्सन, ब्रेझ्झा, फ्रॉन्क्स यासारख्या गाड्यांची भारतीय बाजारात खूप जास्त डिमांड आहे. त्यामुळेच होंडाला भारतात आपल्या कार्सचे सेल्स वाढवण्यासाठी या सेगमेंटमध्ये येणे खूप आवश्यक होते. त्यामुळे या कारचे लॉन्च होंडासाठी देखील महत्वाचे ठरणार आहे.
होंडा हि जपानमधील जगप्रसिद्ध ऑटोमोबाईल कंपनी आहे. कंपनीची स्थापना १९४८ मध्ये Soichiro Honda यांनी केली होती. जगभरात अनेक प्रकारच्या गाड्या आणि मशिन्स होंडाकडून बनवल्या जातात. भारतात होंडा चे दोन मुख्य business आहेत. Honda Cars India ही division cars बनवते. ज्यात प्रामुख्याने Honda City, Honda Amaze, Honda Elevate यांसारख्या कार्स आहेत. तसेच होंडा मोटोरसायकल आणि स्कुटर इंडिया ही bikes आणि scooters बनवते. यामध्ये प्रामुख्याने Honda Activa, Honda Shine, Honda SP125, Honda Dio अश्या बाईक्सचा समावेश होतो.
