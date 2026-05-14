Sangli: जतमध्ये वादळी वाऱ्याचा हाहाकार; घराचे पत्रे अंगावर पडल्याने ८ महिन्यांच्या चिमुकल्याचा मृत्यू, खलाटी गावावर शोककळा

सांगलीच्या जत तालुक्यातील खलाटी येथे वादळी वाऱ्यामुळे घराचे पत्रे उडून ८ महिन्यांच्या बालकाचा दुर्दैवी मृत्यू झाला. आमदार गोपीचंद पडळकर यांनी घटनास्थळी भेट देऊन मदतीचे आश्वासन दिले आहे.

Updated On: May 14, 2026 | 09:08 PM
  • जतमध्ये वादळी वाऱ्याचा हाहाकार
  • घराचे पत्रे अंगावर पडल्याने ८ महिन्यांच्या चिमुकल्याचा मृत्यू
  • खलाटी गावावर शोककळा
जत : जत तालुक्यातील खलाटी गावात वादळी वाऱ्यामुळे घडलेल्या दुर्दैवी दुर्घटनेत आठ महिन्यांच्या बालकाचा मृत्यू झाल्याची हृदयद्रावक घटना घडली आहे. अचानक आलेल्या जोरदार वाऱ्यामुळे आनंदा बिरू शेजूळ यांच्या घरावरील पत्र्याचे शेड उडून गेल्याने चिमुकल्या श्रीवर्धन आनंदा शेजूळ या बालकाचा मृत्यू झाला. या घटनेमुळे संपूर्ण परिसरात हळहळ व्यक्त होत आहे.

मिळालेल्या माहितीनुसार, परिसरात अचानक जोरदार वादळी वाऱ्यासह हवामानात बदल झाला. या वाऱ्याच्या तडाख्यात शेजूळ यांच्या घरावरील पत्र्याचे शेड उडून गेले. यामध्ये घरातील कुटुंबीयांची धावपळ उडाली. या दुर्घटनेत अवघ्या आठ महिन्यांच्या श्रीवर्धनचा दुर्दैवी मृत्यू झाला. अचानक ओढवलेल्या या संकटामुळे शेजूळ कुटुंबावर दुःखाचा डोंगर कोसळला आहे.

या घटनेची माहिती मिळताच आमदार गोपीचंद पडळकर यांनी तत्काळ घटनास्थळी भेट देऊन दुर्घटनाग्रस्त कुटुंबीयांची विचारपूस केली. त्यांनी कुटुंबीयांचे सांत्वन करत धीर देण्याचा प्रयत्न केला. या कठीण प्रसंगी शेजूळ कुटुंब एकटे नाही. आम्ही त्यांच्या पाठीशी ठामपणे उभे आहोत, असे आमदार पडळकर यांनी सांगितले.

तसेच प्रशासनाने तातडीने पंचनामा करून बाधित कुटुंबाला योग्य ती आर्थिक मदत व आवश्यक सहकार्य द्यावे, अशा सूचनाही संबंधित अधिकाऱ्यांना देण्यात आल्याचे त्यांनी नमूद केले.
दरम्यान, गेल्या काही दिवसांत तालुक्यात वादळी वाऱ्याच्या घटनांमध्ये वाढ होत असून ग्रामीण भागातील कच्ची घरे व पत्र्याच्या शेडधारक कुटुंबांमध्ये भीतीचे वातावरण निर्माण झाले आहे. भविष्यात अशा दुर्घटना टाळण्यासाठी प्रशासनाने प्रभावी उपाययोजना कराव्यात, अशी मागणी ग्रामस्थांकडून होत आहे.

Published On: May 14, 2026 | 09:08 PM

