Chitra Wagh: राहुल गांधींच्या ५४ परदेश दौऱ्यांचा हिशोब कुठे? ६० कोटींच्या खर्चावरून चित्रा वाघ यांनी काँग्रेसला घेरले

राहुल गांधींच्या ५४ परदेश दौऱ्यांवर ६० कोटींचा खर्च झाल्याचा दावा भाजपने केला आहे. त्यांचे उत्पन्न ११ कोटी असताना हा पैसा आला कुठून? चित्रा वाघ यांनी उपस्थित केले गंभीर कायदेशीर प्रश्न.

Updated On: May 14, 2026 | 10:02 PM
राहुल गांधींच्या ५४ परदेश दौऱ्यांचा हिशोब कुठे? (Photo Credit- X)

Chitra Wagh Slam Rahul Gandhi: काँग्रेसचे माजी अध्यक्ष आणि लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांच्या परदेश दौऱ्यांवरून पुन्हा एकदा राजकीय वादळ उठले आहे. भाजपच्या ज्येष्ठ नेत्या चित्रा वाघ यांनी, तसेच भाजप मुंबईच्या अधिकृत सोशल मीडिया हँडलने, राहुल गांधी यांचे परदेश दौरे आणि त्यावर झालेल्या खर्चाबाबत अत्यंत गंभीर व थेट प्रश्न उपस्थित केले आहेत. एका इन्फोग्राफिकच्या माध्यमातून भाजपने थेट हल्ला चढवत विचारले आहे: “दौरे तर सर्वांना ज्ञात आहेत… पण त्यावरील निधीचा हिशोब कुठे आहे?”

खर्च आणि उत्पन्न यांत ५ पटींची तफावत

भाजपने जाहीर केलेल्या आकडेवारीनुसार, राहुल गांधी यांनी गेल्या २२ वर्षांत (२००४ ते २०२६ या काळात) मोठ्या प्रमाणावर परदेश दौरे केले आहेत. सोशल मीडियावर सामायिक केलेल्या माहितीवर आधारित तपशील खालीलप्रमाणे आहेत:

  • एकूण परदेश दौरे: गेल्या २२ वर्षांत, राहुल गांधी यांनी एकूण ५४ परदेश दौरे केले आहेत.
  • भेट दिलेल्या देशांची संख्या: त्यांनी युरोप, अमेरिका आणि आशिया खंडांमधील अंदाजे ११ वेगवेगळ्या देशांना भेटी दिल्या आहेत.
  • अंदाजित एकूण खर्च: भाजपने असा दावा केला आहे की, या सर्व दौऱ्यांवर तब्बल अंदाजे ६० कोटी रुपये खर्च करण्यात आले आहेत.
  • घोषित उत्पन्न: २०१३ ते २०२३ या मूल्यांकन वर्षांनुसार, राहुल गांधी यांचे घोषित उत्पन्न केवळ ११ कोटी रुपये इतकेच आहे.
भाजपने असा आरोप केला आहे की, राहुल गांधी यांच्या परदेश दौऱ्यांवरील खर्च हा त्यांच्या घोषित उत्पन्नापेक्षा पाच पटींहून अधिक आहे. उदाहरणार्थ, या पोस्टमध्ये असे निदर्शनास आणून दिले आहे की, केवळ २०१५ या एकाच वर्षात, त्यांच्या आग्नेय आशिया दौऱ्याचा अंदाजित खर्च ४.५ कोटी रुपये इतका होता जी रक्कम त्या विशिष्ट वर्षातील त्यांच्या घोषित उत्पन्नापेक्षा पाच पट अधिक होती.

चित्रा वाघ यांनी दोन गंभीर कायदेशीर प्रश्न उपस्थित केले

या संपूर्ण तफावतीच्या संदर्भात, भाजपने आणि चित्रा वाघ यांनी राहुल गांधी यांच्याकडे स्पष्टीकरण मागितले असून, दोन संभाव्य कायदेशीर पेच उपस्थित केले आहेत: हा ‘FCRA’ (परकीय योगदान नियमन कायदा) चे उल्लंघन ठरतो का? भाजपने ठामपणे मांडले आहे की, जर या परदेश दौऱ्यांचा खर्च कोणत्याही परकीय संस्था, संघटना किंवा परकीय नागरिकांनी उचलला असेल, तर ‘परकीय योगदान (नियमन) कायदा, २०१०’ (FCRA) अंतर्गत पूर्वपरवानगीशिवाय असा निधी स्वीकारणे पूर्णपणे बेकायदेशीर आहे. अशा कोणत्याही परवानगीबाबतची कोणतीही सार्वजनिक माहिती सरकारी दस्तऐवजांमध्ये उपलब्ध नाही.

आयटीआर (ITR) मध्ये माहिती लपवण्यात आली होती का? दुसरी शक्यता अशी आहे की, जर राहुल गांधी यांनी हा संपूर्ण ६० कोटी रुपयांचा खर्च स्वतःच्या खिशातून केला असेल, तर त्यांनी दाखल केलेल्या आयकर विवरणपत्रांमध्ये (ITR) आणि निवडणूक प्रतिज्ञापत्रांमध्ये याची माहिती उघड करणे अनिवार्य होते. तथापि, सार्वजनिकरित्या उपलब्ध असलेल्या माहितीमध्ये अशा कोणत्याही तपशीलांचा समावेश असल्याचे दिसून येत नाही.

सामान्य नागरिकांकडून मागितली जाते उत्तरदायित्व मग राहुल गांधींना सूट का?

भाजपने या मुद्द्याचा संबंध थेट सामान्य जनतेला लागू असलेल्या नियमांशी जोडून काँग्रेस पक्षाला कोंडीत पकडले आहे. चित्रा वाघ आणि भाजपच्या इतर नेत्यांचा असा युक्तिवाद आहे की, देशातील एका सामान्य नागरिकाला आपल्या अगदी किरकोळ व्यवहारांचा आणि कमाईचा हिशोब सरकारला देणे बंधनकारक असते. त्यांना बँकिंग आणि आयकरविषयक कडक नियमांचे पालन करणे अनिवार्य असते. या पार्श्वभूमीवर, देशातील एका प्रमुख राजकीय पक्षाच्या नेत्याला ६० कोटी रुपयांचा हिशोब देण्यास का सांगितले जाऊ नये? शेवटी, भाजपने असा प्रश्न उपस्थित केला आहे की, ज्या प्रकरणांमध्ये नोंदी ठेवणे ही कायदेशीर सक्ती असते, तिथे अशा नोंदींचा अभावच मुळात अनेक गंभीर शंकांना जन्म देतो. भाजपने केलेल्या या तीव्र आणि धारदार हल्ल्याला प्रत्युत्तर म्हणून काँग्रेस पक्ष आणि राहुल गांधी आता कोणती रणनीती किंवा प्रतिहल्ला करतात, हे पाहणे औत्सुक्याचे ठरेल.

Published On: May 14, 2026 | 10:00 PM

May 15, 2026 | 09:17 PM
May 15, 2026 | 09:10 PM
May 15, 2026 | 08:29 PM
May 15, 2026 | 08:18 PM
May 15, 2026 | 08:15 PM
May 15, 2026 | 08:00 PM
May 15, 2026 | 08:00 PM

May 15, 2026 | 07:59 PM
May 15, 2026 | 07:53 PM
May 15, 2026 | 07:47 PM
May 15, 2026 | 07:41 PM
May 14, 2026 | 11:02 PM
May 14, 2026 | 10:56 PM
May 14, 2026 | 08:28 PM