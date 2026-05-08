TATA MOTORS : कॉम्पॅक्ट SUV सेगमेंटमध्ये मोठी घोषणा, Tata Nexon चे नवीन Pure+ PS व्हेरिएंट लॉन्च!

Tata Motors ने भारतीय बाजारात Tata Nexon चे नवीन Pure+ PS व्हेरिएंट लॉन्च केले असून, १० लाख रुपयांच्या आत पॅनोरॅमिक सनरूफ देणारी ही देशातील पहिली SUV ठरली आहे.

Updated On: May 08, 2026 | 07:59 PM
Tata Motors ने भारतीय बाजारात Tata Nexon चे नवीन Pure+ PS व्हेरिएंट लॉन्च करत कॉम्पॅक्ट SUV सेगमेंटमध्ये मोठी घोषणा केली आहे. १० लाख रुपयांच्या आत पॅनोरॅमिक सनरूफ देणारी ही भारतातील पहिली SUV ठरली असून, तिची सुरुवातीची एक्स-शोरूम किंमत ९.५९ लाख रुपये ठेवण्यात आली आहे. कंपनीने Nexon च्या एक दशलक्ष विक्रीचा टप्पा पूर्ण केल्याच्या निमित्ताने हे नवीन व्हेरिएंट सादर केले असून, त्यामुळे Nexon ची बाजारातील मजबूत ओळख आणखी अधोरेखित झाली आहे. वाढत्या स्पर्धेच्या पार्श्वभूमीवर प्रीमियम फीचर्स कमी किमतीत देत Tata Motors ने ग्राहकांचे लक्ष वेधून घेतले आहे.

नवीन Pure+ PS व्हेरिएंटमध्ये अनेक आधुनिक आणि प्रीमियम फीचर्सचा समावेश करण्यात आला आहे. यामध्ये व्हॉइस-असिस्टेड पॅनोरॅमिक सनरूफ, १०.२५ इंच Harman टचस्क्रीन इन्फोटेनमेंट सिस्टम, वायरलेस Android Auto आणि Apple CarPlay सपोर्ट, सहा-स्पीकर ऑडिओ सिस्टम आणि क्रूझ कंट्रोल यांचा समावेश आहे. तसेच रेन-सेंसिंग वायपर्स, ऑटो LED हेडलॅम्प्स, HD रिव्हर्स कॅमेरा विथ डायनॅमिक गाईडलाइन्स, पार्किंग सेन्सर्स, इलेक्ट्रिकली अॅडजस्टेबल आणि ऑटो-फोल्ड ORVMs, LED टेललॅम्प्स आणि पुश-बटन स्टार्ट यांसारखी फीचर्सही देण्यात आली आहेत. या सर्व सुविधांमुळे ग्राहकांना प्रीमियम अनुभव देण्याचा कंपनीचा प्रयत्न दिसून येतो.

किंमतींबाबत पाहता, पेट्रोल MT व्हेरिएंटची किंमत ९.५९ लाख रुपये आहे, तर पेट्रोल AMT व्हेरिएंट १०.१४ लाख रुपयांत उपलब्ध आहे. ट्विन-सिलेंडर iCNG MT व्हेरिएंटसाठी १०.३९ लाख रुपये मोजावे लागतील. डिझेल MT व्हेरिएंटची किंमत १०.५४ लाख रुपये असून डिझेल AMT व्हेरिएंट ११.१९ लाख रुपयांत विक्रीसाठी उपलब्ध करण्यात आले आहे. विविध पॉवरट्रेन पर्याय उपलब्ध करून कंपनीने वेगवेगळ्या ग्राहकांच्या गरजा लक्षात घेतल्या आहेत.

भारतातील सब-४ मीटर SUV सेगमेंटमध्ये Tata Nexon ची स्पर्धा Maruti Suzuki Brezza, Hyundai Venue, Kia Sonet आणि Mahindra XUV300 यांसारख्या लोकप्रिय मॉडेल्ससोबत आहे. मात्र पेट्रोल, डिझेल, CNG आणि इलेक्ट्रिक असे चार वेगवेगळे फ्युएल पर्याय देणारी Nexon सध्या भारतातील एकमेव SUV असल्यामुळे तिला बाजारात वेगळी ओळख मिळाली आहे.

Published On: May 08, 2026 | 07:59 PM

