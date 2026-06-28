स्वतःच ऑटो गॅरेज सुरू करायचंय? बजेटपासून लायसेन्स पर्यंत संपूर्ण माहिती समजून घ्या

भारतात गाड्यांची संख्या झपाट्याने वाढत आहे, त्यामुळे ऑटोमोबाईल गॅरेजचा व्यवसाय हा सध्या अत्यंत फायदेशीर ठरत आहे. जर तुम्हाला स्वतःचे गॅरेज सुरू करायचे असेल, तर योग्य नियोजन आणि तयारी असणे गरजेचे आहे. हा व्यवसाय यशस्वी करण्यासाठी खालील चार गोष्टी अत्यंत महत्त्वाच्या आहेत.
१.आवश्यक कौशल्ये
गॅरेज व्यवसायात तांत्रिक ज्ञान हाच तुमच्या यशाचा पाया आहे. गाड्यांचे इंजिन, इलेक्ट्रिकल सिस्टीम आणि आधुनिक गाड्यांमधील सेन्सर्स समजून घेण्याचे कौशल्य तुमच्याकडे असावे. ऑटोमोबाईल क्षेत्रात डिप्लोमा, ITI कोर्स किंवा एखाद्या चांगल्या गॅरेजमधील कामाचा अनुभव असणे फायदेशीर ठरते. याशिवाय, ग्राहकांशी उत्तम संवाद साधण्याचे स्कील आणि वेळेचे नियोजन जमायला हवे.
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२. जागेची निवड आणि पूर्वतयारी
गॅरेजसाठी जागेची निवड करताना ती मुख्य रस्त्याजवळ किंवा हायवेच्या आसपास असावी, जिथे गाड्यांची ये-जा जास्त असते. जागेत किमान २ ते ३ गाड्या एकाच वेळी दुरुस्त करता येतील एवढी मोकळी जागा आणि गाड्या पार्क करण्यासाठी पुरेशी जागा असणे आवश्यक आहे. सुरुवातीला लागणारी हायड्रॉलिक लिफ्ट, एअर कॉम्प्रेसर आणि टूल किट्स यांची आधीच यादी करून खरेदी करावी.
३. कायदेशीर परवाने आणि लायसन्स
भारतात कायदेशीररीत्या गॅरेज सुरू करण्यासाठी काही महत्त्वाचे परवाने घ्यावे लागतात,शॉप ॲक्ट
लायसन्स: स्थानिक पालिकेकडून मिळणारे दुकान आस्थापना लायसन्स.
उद्यम रजिस्ट्रेशन: एमएसएमई (MSME) अंतर्गत नोंदणी, ज्याचा सरकारी योजना आणि लोनसाठी फायदा होतो.
जीएसटी नंबर: सुटे भाग खरेदी-विक्री आणि टॅक्स बिलिंगसाठी आवश्यक.
प्रदूषण नियंत्रण बोर्डाचे प्रमाणपत्र (NOC):गॅरेजमधील जुने ऑईल आणि कचरा व्यवस्थापनासाठी हे गरजेचे असते.
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४. बजेट आणि गुंतवणूक
सुरुवातीला बजेट तुम्ही कोणत्या स्तरावर गॅरेज सुरू करत आहात यावर अवलंबून असते. दुचाकीचे गॅरेज १ ते २ लाख रुपयांमध्ये सुरू होऊ शकते. मात्र, चारचाकीचे गॅरेज सुरू करण्यासाठी साधारण ₹५ लाख ते ₹१० लाख खर्च येतो. यामध्ये जागेचे डिपॉझिट, अत्याधुनिक मशिन्स, सुरुवातीचा सुट्या भागांचा स्टॉक आणि कर्मचाऱ्यांचा पगार समाविष्ट असतो.
योग्य जिद्द, उत्तम सर्व्हिस आणि अचूक नियोजनाच्या जोरावर गॅरेज व्यवसायातून दरमहा चांगला नफा कमावता येऊ शकतो.