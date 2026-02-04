Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
Viral: लिफ्टमध्ये ‘हायड्रोजन फुग्याचा’ भीषण स्फोट; आगीच्या गोळ्यात अडकले तरुण-तरुणी, पाहा काळजाचा ठोका चुकवणारा Video

मुंबईच्या गोरेगावमधील अनमोल टॉवरमध्ये हायड्रोजन फुगा फुटल्याने लिफ्टमध्ये भीषण आग लागली. या अपघातात ३ जण भाजले असून थरारक सीसीटीव्ही व्हिडिओ समोर आला आहे.

Updated On: Feb 04, 2026 | 09:47 PM
लिफ्टमध्ये 'हायड्रोजन फुग्याचा' भीषण स्फोट; आगीच्या गोळ्यात अडकले तरुण-तरुणी (Photo Credit- X)

Mumbai News: मुंबईच्या गोरेगाव (पश्चिम) परिसरातून एक अंगावर शहारे आणणारी धक्कादायक घटना समोर आली आहे. एका निवासी इमारतीच्या लिफ्टमध्ये हायड्रोजन गॅसने भरलेला फुगा फुटल्याने भीषण आग लागली. हा स्फोट इतका शक्तिशाली होता की, लिफ्टमध्ये असलेले दोन तरुण आणि एक तरुणी आगीच्या ज्वाळांमध्ये जखमी झाले. ही संपूर्ण घटना लिफ्टमधील सीसीटीव्ही (CCTV) कॅमेऱ्यात कैद झाली असून, त्याचा व्हिडिओ सोशल मीडियावर प्रचंड व्हायरल होत आहे.

 

नेमकी घटना काय?

ही घटना २ फेब्रुवारी रोजी गोरेगाव (पश्चिम) येथील पेट्रोल पंपासमोर असलेल्या ‘अनमोल टॉवर’ या इमारतीत घडली. इमारतीमध्ये एका वाढदिवसाच्या पार्टीसाठी सजावटीचे काम सुरू होते. एक तरुणी लिफ्टमधून जात असताना, सजावटीचे काम करणारा तरुण हायड्रोजन गॅसचे फुगे घेऊन लिफ्टमध्ये शिरला. लिफ्टमध्ये प्रवेश केल्यानंतर अवघ्या काही सेकंदातच हातातील फुगे अचानक मोठ्या स्फोटासह फुटले. फुगा फुटताच लिफ्टमध्ये आगीचा प्रचंड गोळा तयार झाला. स्फोट इतका भीषण होता की, क्षणात संपूर्ण लिफ्ट आगीने वेढली गेली. सुदैवाने, स्फोट झाला तेव्हा लिफ्टचा दरवाजा पूर्णपणे बंद झाला नव्हता. त्यामुळे आगीच्या ज्वाळांमध्ये असतानाच तिघांनीही तातडीने बाहेर झेप घेतली आणि स्वतःचे प्राण वाचवले.

चिप्स नाही, कोल्डड्रिंक्स नाही… व्हेंडिंग मशीनमधून बाहेर निघू लागले ‘अंडरवेअर’, पाहून युजर्सला बसला धक्का; Video Viral

हायड्रोजन फुगे का ठरतात जीवघेणे?

सजावटीसाठी अनेकदा स्वस्त पर्याय म्हणून धोकादायक हायड्रोजनवायूचा वापर केला जातो, जो प्रत्यक्षात एका ‘फिरत्या बॉम्ब’सारखा असतो. हायड्रोजन हा वायू अत्यंत ज्वलनशील असतो. उष्णता, घर्षण किंवा विजेची एक छोटी ठिणगीही या वायूचा स्फोट घडवून आणण्यास पुरेशी असते. जेव्हा फुगा फुटतो, तेव्हा त्यातील हायड्रोजन त्वरित हवेतील ऑक्सिजनशी संयोग पावतो. यामुळे एक स्फोटक मिश्रण तयार होते आणि मोठा स्फोट घडून येतो. सिगारेट, पेटलेली मेणबत्ती किंवा लिफ्टमधील घर्षणामुळे निर्माण झालेली ठिणगीही हायड्रोजन फुगे फुटण्यासाठी कारणीभूत ठरू शकते.

मुंबई पोलिसांकडून तपास सुरू

या धक्कादायक घटनेचे सीसीटीव्ही फुटेज समोर आल्यानंतर मुंबई पोलिसांनी याची गंभीर दखल घेतली आहे. सुरक्षिततेचे नियम धाब्यावर बसवून अशा प्रकारचे धोकादायक वायू वापरणाऱ्यांवर कारवाई करण्याची मागणी होत आहे. पोलिसांनी याप्रकरणी गुन्हा दाखल केला असून पुढील तपास सुरू आहे.

मध्यरात्री आकाशातील उल्कापिंड समुद्राच्या दिशेने आला अन् मग जे घडलं… कॅमेरात कैद झाले दृष्य; Video Viral

Published On: Feb 04, 2026 | 09:47 PM

