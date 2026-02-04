कार चालवताना मन प्रसन्न राहणार! Audi इंडियाने लाँच केले ‘माय ऑरास’ ॲप

ऑडी इंडियाच्या माहितीनुसार, माय ऑरास हे मायऑडी कनेक्ट ॲपमध्ये एकत्रित करण्यात आले असून, वापरकर्ते आपल्या आयफोनद्वारे किंवा थेट वाहनातील इन्फोटेन्मेंट सिस्टिममधून या सुविधेचा वापर करू शकतात. या फीचरच्या माध्यमातून लायटिंग, संगीत, केबिन तापमान, सीट कम्फर्ट, सुगंधित वातावरण, मेसेज फंक्शन आणि केबिनमधील हवेचे नियंत्रण एका क्लिकमध्ये करता येणार आहे. त्यामुळे प्रत्येक ड्राइव्ह चालकाच्या मूडनुसार बदलत जाईल.
ऑडी इंडियाचे ब्रँड डायरेक्टर बलबीर सिंग धिल्लों यांनी सांगितले की, “ऑडी नेहमीच आपल्या ग्राहकांसाठी नाविन्यपूर्ण आणि अर्थपूर्ण अनुभव निर्माण करत आली आहे. माय ऑरास हे त्याचे उत्तम उदाहरण आहे. आजच्या ग्राहकांना त्यांच्या जीवनशैलीशी सुसंगत, वैयक्तिकृत अनुभव हवा असतो आणि माय ऑरास ॲपद्वारे आम्ही शांत, उत्साहवर्धक, आनंददायी आणि प्रेरणादायी मूड्स उपलब्ध करून देत आहोत.”
माय ऑरासमधील वन-क्लिक मल्टी-सेन्सरी कंट्रोलमुळे वापरकर्त्यांना विविध सेटिंग्ज स्वतंत्रपणे बदलण्याची गरज भासत नाही. एका क्लिकमध्ये संपूर्ण केबिन वातावरण बदलण्याची सुविधा उपलब्ध असल्याने ड्रायव्हिंग अधिक सोयीस्कर आणि त्रासमुक्त ठरणार आहे. तसेच रोडसाइड असिस्टन्स, वाहन सर्विस बुकिंग आणि इतर महत्त्वाची फीचर्स एकाच ॲपमध्ये उपलब्ध असल्याने ग्राहकांचा वेळ वाचणार आहेत.
याशिवाय, माय ऑरासमध्ये सण-उत्सवांसाठी साजेशी थीम्स, हंगामी सजावट आणि बर्थडे मोडसारख्या विशेष सुविधा देण्यात आल्या आहेत. वापरकर्त्यांच्या वाढदिवशी वाहन आपोआप खास सेटिंग्जसह सज्ज होऊन प्रवास अधिक संस्मरणीय बनवेल.
माय ऑरास हे फीचर ऑडी इंडियाच्या ए४, क्यू३, क्यू३ स्पोर्टबॅक, क्यू५, ए६, क्यू७, क्यू८, आरएस क्यू८ आणि क्यू८ ई-ट्रॉन मॉडेल्समध्ये उपलब्ध आहे. हे फीचर My24 आणि त्यानंतरच्या ऑडी वाहनांमध्ये देण्यात आले आहे.
ऑडी इंडियाने स्पष्ट केले की, आधुनिक तंत्रज्ञानाच्या साहाय्याने ग्राहकांचा ड्रायव्हिंग अनुभव अधिक भावनिक, वैयक्तिकृत आणि लक्झरी बनवणे हा कंपनीचा प्रमुख उद्देश आहे. माय ऑरासच्या माध्यमातून ऑडीने पुन्हा एकदा स्मार्ट आणि प्रीमियम मोबिलिटीच्या दिशेने मोठे पाऊल उचलले आहे.