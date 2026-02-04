Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
  • Automobile »
  • Mahindra Scorpio N Facelift Testing Started Triple Screen Setup Feature May Not Seen In This Car

Mahindra Scorpio N Facelift ची टेस्टिंग सुरु! मात्र ‘हा’ खास फिचर कारमधून वगळला जाणार

भारतीय ऑटो बाजारात महिंद्रा म्हणजे एक दमदार एसयूव्ही ऑफर करणारी ऑटो कंपनी म्हणून ओळखली जाते. नुकतेच कंपनीच्या Scorpio N Facelift ची टेस्टिंग सुरु झाली आहे. ही कार कधी लाँच होणार त्याबद्दल जाणून घेऊयात.

Updated On: Feb 04, 2026 | 09:20 PM
फोटो सौजन्य: @the_scrapperr/ X.com

फोटो सौजन्य: @the_scrapperr/ X.com

Follow Us:
Follow Us:
  • महिंद्रा ही देशातील लोकप्रिय एसयूव्ही उत्पादक कंपनी
  • Mahindra Scorpio N Facelift ची टेस्टिंग सुरु
  • जाणून घ्या लाँच डेट
Mahindra ही भारतातील सर्वाधिक विश्वासार्ह SUV उत्पादक कंपन्यांपैकी एक असून, Scorpio N ही तिच्या सर्वाधिक लोकप्रिय कार्सपैकी एक आहे. आता कंपनी या SUV च्या फेसलिफ्ट व्हर्जनवर काम करत असून, अलीकडेच Mahindra Scorpio N Facelift ची टेस्टिंगदरम्यान पुन्हा एकदा झलक पाहायला मिळाली आहे. यानंतर या SUV च्या फीचर्स आणि लाँचबाबत काही महत्त्वाच्या नव्या माहिती समोर आल्या आहेत.

Mahindra Scorpio N Facelift ची टेस्टिंग सुरू

मीडिया रिपोर्ट्सनुसार, भारतात Mahindra Scorpio N Facelift ची सातत्याने टेस्टिंग सुरू आहे. टेस्टिंगदरम्यान दिसलेले मॉडेल जाड कॅमोफ्लाजमध्ये होते, यावरून कंपनी डिझाइन आणि फीचर्समध्ये काही बदल करण्याच्या तयारीत असल्याचे स्पष्ट होते. मात्र, Scorpio N चा ओव्हरऑल बॉक्सी आणि मजबूत लूक कायम ठेवला जाण्याची शक्यता आहे.

Skoda Kylaq Vs Tata Nexon: फीचर्स, इंजिन आणि किंमतीच्या बाबतीत कोणती कार मारते बाजी?

डिझाइनमध्ये किरकोळ बदल

Scorpio N Facelift मध्ये मोठे डिझाइन बदल अपेक्षित नाहीत. मात्र फ्रंट आणि रिअर प्रोफाइलमध्ये हलके कॉस्मेटिक अपडेट्स दिले जाऊ शकतात. नवीन फ्रंट ग्रिल, अपडेटेड LED लाइटिंग आणि नव्या डिझाइनचे अलॉय व्हील्स देण्यात येण्याची शक्यता आहे, ज्यामुळे SUV अधिक फ्रेश आणि आधुनिक दिसेल.

हा खास फीचर मिळणार नाही

काही रिपोर्ट्सनुसार, Mahindra Scorpio N Facelift मध्ये ट्रिपल स्क्रीन सेटअप देण्यात येणार नाही, ज्याची अपेक्षा अनेक ग्राहक करत होते. त्याऐवजी कंपनी फ्री-स्टँडिंग टचस्क्रीन इन्फोटेन्मेंट सिस्टम देऊ शकते. मात्र याबाबत अद्याप महिंद्राने अधिकृत माहिती दिलेली नाही.

मिळू शकतात हे नवे फीचर्स

Scorpio N Facelift मध्ये अनेक प्रीमियम आणि सेफ्टी फीचर्स जोडले जाण्याची शक्यता आहे. यामध्ये पॅनोरमिक सनरूफ, 360 डिग्री कॅमेरा, Level-2 ADAS, हाय बीम असिस्ट, स्पीड लिमिट असिस्ट आणि इतर अ‍ॅडव्हान्स सेफ्टी फीचर्सचा समावेश असू शकतो. या अपडेट्समुळे SUV आणखी टेक-लोडेड बनेल.

TAFE कडून ‘मॅसे डायनास्टार स्पर्धा’ सीझन 3 ची घोषणा; शेती नवकल्पनांसाठी राष्ट्रीय स्तरावरील व्यासपीठ

इंजिन आणि परफॉर्मन्स

इंजिन ऑप्शन्समध्ये कोणताही बदल होण्याची शक्यता नाही. Scorpio N Facelift मध्ये सध्याचे 2.0 लिटर टर्बो पेट्रोल आणि 2.2 लिटर टर्बो डिझेल इंजिनच देण्यात येतील. यासोबत 6-स्पीड मॅन्युअल आणि ऑटोमॅटिक गिअरबॉक्सचे पर्याय उपलब्ध असतील. SUV ची ऑफ-रोडिंग क्षमता देखील कायम राहणार आहे.

लाँच टाइमलाइन आणि किंमत

महिंद्राने अधिकृत लाँच डेट जाहीर केलेली नसली, तरी Scorpio N Facelift भारतात 2026 च्या मध्यापर्यंत लाँच होण्याची शक्यता आहे. किंमतीबाबत बोलायचे झाल्यास, सध्याच्या मॉडेलच्या तुलनेत 20,000 रुपये ते 1 लाख रुपयांपर्यंत वाढ होऊ शकते.

ट्रिपल स्क्रीन फीचर नसले तरी, नवे फीचर्स, दमदार इंजिन आणि विश्वासार्ह परफॉर्मन्समुळे Mahindra Scorpio N Facelift SUV सेगमेंटमध्ये आपली मजबूत पकड कायम ठेवेल.

Web Title: Mahindra scorpio n facelift testing started triple screen setup feature may not seen in this car

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Feb 04, 2026 | 09:20 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Skoda Kylaq Vs Tata Nexon: फीचर्स, इंजिन आणि किंमतीच्या बाबतीत कोणती कार मारते बाजी?
1

Skoda Kylaq Vs Tata Nexon: फीचर्स, इंजिन आणि किंमतीच्या बाबतीत कोणती कार मारते बाजी?

कार चालवताना मन प्रसन्न राहणार! Audi इंडियाने लाँच केले ‘माय ऑरास’ ॲप
2

कार चालवताना मन प्रसन्न राहणार! Audi इंडियाने लाँच केले ‘माय ऑरास’ ॲप

TAFE कडून ‘मॅसे डायनास्टार स्पर्धा’ सीझन 3 ची घोषणा; शेती नवकल्पनांसाठी राष्ट्रीय स्तरावरील व्यासपीठ
3

TAFE कडून ‘मॅसे डायनास्टार स्पर्धा’ सीझन 3 ची घोषणा; शेती नवकल्पनांसाठी राष्ट्रीय स्तरावरील व्यासपीठ

Electric Cars च्या मागणीत ‘छप्परफाड़’ मागणी! जानेवारी 2026 मध्ये ‘या’ Top 5 वाहनांनी अख्ख मार्केट हलवलंय
4

Electric Cars च्या मागणीत ‘छप्परफाड़’ मागणी! जानेवारी 2026 मध्ये ‘या’ Top 5 वाहनांनी अख्ख मार्केट हलवलंय

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Mahindra Scorpio N Facelift ची टेस्टिंग सुरु! मात्र ‘हा’ खास फिचर कारमधून वगळला जाणार

Mahindra Scorpio N Facelift ची टेस्टिंग सुरु! मात्र ‘हा’ खास फिचर कारमधून वगळला जाणार

Feb 04, 2026 | 09:20 PM
Nana Patole: “अमेरिकेशी करार म्हणजे शेतकऱ्यांना विकण्याचा सौदा…”; नाना पटोले यांचा पंतप्रधान मोदींवर घणाघाती आरोप

Nana Patole: “अमेरिकेशी करार म्हणजे शेतकऱ्यांना विकण्याचा सौदा…”; नाना पटोले यांचा पंतप्रधान मोदींवर घणाघाती आरोप

Feb 04, 2026 | 09:11 PM
Epstein Files मध्ये नाव आले अन् ‘या’ माजी ब्रिटिश Prince ची राजघराण्यातून हाकलपट्टी; कारवाईचेही आदेश

Epstein Files मध्ये नाव आले अन् ‘या’ माजी ब्रिटिश Prince ची राजघराण्यातून हाकलपट्टी; कारवाईचेही आदेश

Feb 04, 2026 | 08:50 PM
IND vs AFG U19: टीम इंडियाची ऐतिहासिक झेप! अफगाणिस्तानला धूळ चारत १० व्यांदा फायनलमध्ये; आता जेतेपदाचा सामना ‘या’ संघासोबत

IND vs AFG U19: टीम इंडियाची ऐतिहासिक झेप! अफगाणिस्तानला धूळ चारत १० व्यांदा फायनलमध्ये; आता जेतेपदाचा सामना ‘या’ संघासोबत

Feb 04, 2026 | 08:44 PM
Do Deewane Sahar Me: ‘दो दीवाने सहर में’ या चित्रपटाचा ट्रेलर व्हॅलेंटाईन वीकच्या पार्श्वभूमीवर प्रदर्शित!

Do Deewane Sahar Me: ‘दो दीवाने सहर में’ या चित्रपटाचा ट्रेलर व्हॅलेंटाईन वीकच्या पार्श्वभूमीवर प्रदर्शित!

Feb 04, 2026 | 08:39 PM
Ahilyanagar News: बिबट्यांचा मानवी वस्तीत मुक्तसंचार, खडकीमध्ये दहशत! दिवस वीजपुरवठ्याचे महावितरणला दिले निवेदन

Ahilyanagar News: बिबट्यांचा मानवी वस्तीत मुक्तसंचार, खडकीमध्ये दहशत! दिवस वीजपुरवठ्याचे महावितरणला दिले निवेदन

Feb 04, 2026 | 08:27 PM
Mandar Shinde : “आम्हाला माहीतच नव्हतं की आम्ही भाऊ आहोत…” दिगर्दशक केदार शिंदेंच्या भावाचे ‘ते’ वक्तव्य

Mandar Shinde : “आम्हाला माहीतच नव्हतं की आम्ही भाऊ आहोत…” दिगर्दशक केदार शिंदेंच्या भावाचे ‘ते’ वक्तव्य

Feb 04, 2026 | 08:27 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Vaibhav Naik: “एकनाथ शिंदे गद्दारीच्या पैशांवर निवडणूका लढवतात”- वैभव नाईक यांचा घणाघात

Vaibhav Naik: “एकनाथ शिंदे गद्दारीच्या पैशांवर निवडणूका लढवतात”- वैभव नाईक यांचा घणाघात

Feb 04, 2026 | 03:10 PM
माणगाव तर्फे वरेडीमध्ये परिवर्तन घडवणार – एकनाथ धुळे

माणगाव तर्फे वरेडीमध्ये परिवर्तन घडवणार – एकनाथ धुळे

Feb 04, 2026 | 02:58 PM
Lonavala News : ट्रेकसाठी आलेल्या श्रेया पाटीलचा मृत्यू अपघात नाही तर आत्महत्या, पोलीसांनी केला खुलासा

Lonavala News : ट्रेकसाठी आलेल्या श्रेया पाटीलचा मृत्यू अपघात नाही तर आत्महत्या, पोलीसांनी केला खुलासा

Feb 03, 2026 | 08:42 PM
Kolhapur : महापौरपदावरुन महायुतीतील गटांत वाद; नेमकं प्रकरण काय ?

Kolhapur : महापौरपदावरुन महायुतीतील गटांत वाद; नेमकं प्रकरण काय ?

Feb 03, 2026 | 08:35 PM
गाव रस्त्यावरील अतिक्रमण हटवून खुला करण्यासाठी ग्रामस्थांचे नगर कल्याण महामार्गावर रास्ता रोको

गाव रस्त्यावरील अतिक्रमण हटवून खुला करण्यासाठी ग्रामस्थांचे नगर कल्याण महामार्गावर रास्ता रोको

Feb 03, 2026 | 08:30 PM
Thane : शिंदे गटाचं ठाण्यात वर्चस्व ; शर्मिला पिंपळोलकर नव्या महापौर

Thane : शिंदे गटाचं ठाण्यात वर्चस्व ; शर्मिला पिंपळोलकर नव्या महापौर

Feb 03, 2026 | 05:15 PM
Mumbai : “नोटिसा आल्या तरीही आंदोलन होणारच” -गोवर्धन देशमुख

Mumbai : “नोटिसा आल्या तरीही आंदोलन होणारच” -गोवर्धन देशमुख

Feb 03, 2026 | 05:05 PM