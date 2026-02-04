काय डील आहे राव! फक्त 51000 रुपयात बुक करता येईल ‘ही’ 7 सीटर कार, Fortuner चे दिवस सरले

फोक्सवॅगन इंडियाने 2026 ची जोरदार सुरुवात केली आहे. कंपनीने भारतात त्यांची नवीन 7-सीटर प्रीमियम एसयूव्ही, Volkswagen Tayron R-Line साठी प्री-बुकिंग सुरू केली आहे. ग्राहक देशभरातील अधिकृत फोक्सवॅगन डीलरशिपवर किंवा कंपनीच्या डिजिटल प्लॅटफॉर्मद्वारे फक्त 51000 रुपयांचे टोकन रक्कम देऊन ही एसयूव्ही बुक करू शकतात. फोक्सवॅगन टायरॉन अधिकृतपणे फेब्रुवारी 2026 मध्ये लाँच केली जाईल.
फोक्सवॅगन टायरॉन भारतात स्थानिक असेंब्ली (CKD) द्वारे तयार केले जात आहे, ज्यामुळे त्याची किंमत लक्षणीयरीत्या नियंत्रणात राहील. त्याची सुरुवात सुमारे 45 लाख रुपयांपासून (एक्स-शोरूम) होण्याची अपेक्षा आहे.
लाँच झाल्यानंतर, टायरॉन टोयोटा फॉर्च्युनर, स्कोडा कोडियाक, एमजी ग्लोस्टर, जीप मेरिडियन आणि आगामी एमजी मॅजेस्टी सारख्या प्रीमियम 7-सीटर एसयूव्हीशी स्पर्धा करेल.
Volkswagen Tayron ही SUV फुली-लोडेड R-लाइन व्हेरिएंटमध्ये सादर केली जाणार असून, यामुळे तिला अधिक स्पोर्टी आणि प्रीमियम ओळख मिळते. डिझाइन हायलाइट्समध्ये सेगमेंट-फर्स्ट IQ लाइट्ससह HD मॅट्रिक्स LED हेडलॅम्प्स, आकर्षक R-लाइन बंपर आणि फ्रंट डोअरवर खास R-लाइन एलिमेंट्स देण्यात आले आहेत. याशिवाय 19-इंच कोव्हेंट्री अलॉय व्हील्स आणि पुढील व मागील बाजूस इल्यूमिनेटेड Volkswagen लोगो SUV च्या लूकला आणखी प्रीमियम बनवतात.
Tayron R-Line चा केबिन लक्झरी आणि टेक्नॉलॉजीचा परफेक्ट संगम आहे. यात पॅनोरमिक सनरूफ, सेगमेंट-फर्स्ट 15-इंच टचस्क्रीन इन्फोटेनमेंट सिस्टम, 10.25-इंच डिजिटल कॉकपिट, ऑगमेंटेड रिॲलिटी हेड-अप डिस्प्ले दिला आहे. पुढील सीट्स 12-वे इलेक्ट्रिक अॅडजस्टेबल असून त्यामध्ये मेमरी फंक्शन, वेंटिलेशन, मसाज आणि लंबर सपोर्टचा समावेश आहे. तसेच 30-कलर अँबियंट लाइटिंगमुळे केबिनमध्ये प्रीमियम फील मिळतो.
Volkswagen Tayron R-Line मध्ये सेफ्टीच्या दृष्टीने 9 एअरबॅग्स, इलेक्ट्रॉनिक स्टॅबिलिटी कंट्रोल, हिल असेंट आणि हिल डिसेंट कंट्रोलसह लेव्हल-2 ADAS चे 14 अॅडव्हान्स ड्रायव्हर असिस्ट फीचर्स दिले आहेत. याशिवाय मल्टीपल ड्रायव्हर प्रोफाइल मोड्समुळे ड्रायव्हिंग अनुभव अधिक वैयक्तिकृत करता येतो.
या प्रीमियम SUV मध्ये 2.0-लीटर TSI EA888 evo4 टर्बो पेट्रोल इंजिन देण्यात आले असून ते 204 PS पॉवर आणि 320 Nm टॉर्क निर्माण करते. यासोबत 7-स्पीड DSG ऑटोमॅटिक गिअरबॉक्स आणि स्टँडर्ड 4MOTION AWD ड्राइव्ह सिस्टम दिली आहे. परफॉर्मन्सबाबत सांगायचे तर Tayron अवघ्या 7.3 सेकंदात 0 ते 100 kmph वेग गाठू शकते, तर तिची टॉप स्पीड 224 kmph (इलेक्ट्रॉनिकली लिमिटेड) आहे.