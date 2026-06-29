सोमवार, 29 जून 2026
Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात

प्रवासाचा आनंद वाढवा! भारतात ‘व्हेंटिलेटेड सीट्स’ मिळणाऱ्या या आहेत सर्वात स्वस्त १० गाड्या

Updated On: Jun 29, 2026 | 02:45 PM IST
जाहिरात
सारांश

भारतात वाढत्या वाहतूक कोंडीमुळे प्रवासाचा थकवा कमी करण्यासाठी 'व्हेंटिलेटेड सीट्स' हा प्रीमियम फिचर आता रेनो काइगर, किया सोनेट आणि टाटा नेक्सॉन यांसारख्या ८.४५ लाख ते १३.८२ लाख रुपयांच्या बजेट गाड्यांमध्येही उपलब्ध झाला आहे.

प्रवासाचा आनंद वाढवा! भारतात ‘व्हेंटिलेटेड सीट्स’ मिळणाऱ्या या आहेत सर्वात स्वस्त १० गाड्या
Follow Us:
Follow Us:
विस्तार

शहरांमधील वाहतूक कोंडी आणि वाढत्या प्रवासाच्या वेळेमुळे गाड्यांमध्ये आरामदायी फिचर्सची मागणी वेगाने वाढत आहे. आजकाल ग्राहकांसाठी ‘व्हेंटिलेटेड सीट्स’ हा एक अत्यंत महत्त्वाचा फिचर बनला आहे. या विशेष सीट्समध्ये लहान पंखे आणि एअर चॅनेल्स असतात, जे सीट्सच्या पृष्ठभागावरून हवा खेळती ठेवतात. यामुळे लांबच्या प्रवासात पाठीला घाम येत नाही आणि थकवा कमी होतो. एकेकाळी हा केवळ महागड्या लक्झरी गाड्यांचा भाग मानला जायचा, परंतु आता हा फिचर बजेट गाड्यांमध्येही उपलब्ध झाला आहे. तुमच्या बजेटमध्ये बसणाऱ्या अशाच १० सर्वात स्वस्त गाड्यांची माहिती खालीलप्रमाणे आहे:

सध्या भारतातील व्हेंटिलेटेड सीट्स मिळणारी सर्वात स्वस्त गाडी रेनो काइगर आहे. या गाडीच्या ‘इमोशन’ व्हेरियंटपासून हा फिचर अवघ्या ८.४५ लाख रुपयांमध्ये मिळतो. त्याखालोखाल प्रीमियम सब-४ मीटर एसयूव्ही सेगमेंटमध्ये किया सोनेट चा ‘एचटीएक्स’ व्हेरियंट ११.३२ लाख रुपयांत आणि युरोपियन लूक असलेली नवीन स्कोडा कायलाक चा ‘प्रेस्टिज’  व्हेरियंट ११.७५ लाख रुपयांत हा आरामदायी पर्याय देतो.

ऑटोमोबाईल स्पेअर पार्ट्सचा व्यवसाय सुरु करायचाय? ‘या’ गोष्टी लक्षात ठेवा म्हणजे होईल बम्पर कमाई!

मध्यम बजेट असलेल्या ग्राहकांसाठी ह्युंदाई व्हेन्यू चा ‘एचएक्स८’  व्हेरियंट ११.९१ लाख रुपयांत, तर भारतातील सर्वात लोकप्रिय एसयूव्ही पैकी एक असलेली टाटा नेक्सॉन तिच्या ‘फिअरलेस प्लस’ व्हेरियंटमध्ये १२.२७ लाख रुपयांना व्हेंटिलेटेड सीट्स उपलब्ध करून देते. याशिवाय, कूप-एसयूव्ही स्टाईल आवडणाऱ्यांसाठी सिट्रॉन बेसाल्ट चा ‘मॅक्स टर्बो एक्स’ व्हेरियंट १२.४७ लाख रुपयांमध्ये एक उत्तम पर्याय ठरतो.

पर्यावरणपूरक आणि इलेक्ट्रिक वाहनांचा विचार केल्यास, टाटा पंच इव्ही च्या ‘इम्पॉवर्ड प्लस’ व्हेरियंटमध्ये १२.५९ लाख रुपयांत हा फिचर मिळतो, जी शहरात फिरण्यासाठी उत्तम इव्ही आहे. मोठ्या कुटुंबांसाठी ५ ते ७ सीटरचा पर्याय देणारी सिट्रॉन एअरक्रॉस एक्स चा ‘मॅक्स टर्बो’ व्हेरियंट १२.८२ लाख रुपयांत आणि देशातील अत्यंत विश्वासार्ह ६-सीटर एमपीव्ही मारुति सुझुकी एक्सएल६ चा ‘अल्फा प्लस’ व्हेरियंट १३.१८ लाख रुपयांत व्हेंटिलेटेड फ्रंट सीट्ससह येतो. या यादीतील एकमेव प्रीमियम सेडान म्हणजेच ह्युंदाई व्हर्ना असून, तिच्या ‘एचएक्स६ प्लस’ व्हेरियंटमध्ये १३.८२ लाख रुपयांत हा फिचर मिळतो.

तुमच्या गाडीच्या नंबरप्लेट वरील आकडे आणि अक्षरे काय सांगतात? जाणून घ्या नंबर प्लेटवरील दडलेले गुपित!

जर तुमचे बजेट कमी असेल तर रेनो काइगर हा सर्वात उत्तम पर्याय आहे. प्रीमियम फिचर्स आणि मजबुती हवी असल्यास सोनेट, कायलाक किंवा नेक्सॉन योग्य ठरतात. कौटुंबिक प्रवासासाठी एक्सएल६ आणि आधुनिक पर्यायासाठी पंच इव्ही सर्वोत्तम आहे. आता कार कंपन्या भारतीय ग्राहकांच्या गरजेनुसार हे आरामदायक फिचर्स बजेट गाड्यांमध्ये देत असल्याने सर्वसामान्य वाहनचालकांचा रोजचा प्रवास अधिक चांगला होत आहे.

Web Title: Ventilated seats cars automobile sector

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jun 29, 2026 | 02:45 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

ऑटोमोबाईल स्पेअर पार्ट्सचा व्यवसाय सुरु करायचाय? ‘या’ गोष्टी लक्षात ठेवा म्हणजे होईल बम्पर कमाई!
1

ऑटोमोबाईल स्पेअर पार्ट्सचा व्यवसाय सुरु करायचाय? ‘या’ गोष्टी लक्षात ठेवा म्हणजे होईल बम्पर कमाई!

तुमच्या गाडीच्या नंबरप्लेट वरील आकडे आणि अक्षरे काय सांगतात? जाणून घ्या नंबर प्लेटवरील दडलेले गुपित!
2

तुमच्या गाडीच्या नंबरप्लेट वरील आकडे आणि अक्षरे काय सांगतात? जाणून घ्या नंबर प्लेटवरील दडलेले गुपित!

कमी भांडवल, मोठा नफा! कार वॉशिंग आणि डिटेलिंग व्यवसाय कसा सुरू करावा? जाणून घ्या कमाईचे गणित!
3

कमी भांडवल, मोठा नफा! कार वॉशिंग आणि डिटेलिंग व्यवसाय कसा सुरू करावा? जाणून घ्या कमाईचे गणित!

काही गाड्या थेट हृदयात उतरतात! ‘रॉयल एनफिल्ड बुलेट’ का बनली आहे भारतीय तरुणाईची क्रेझ?
4

काही गाड्या थेट हृदयात उतरतात! ‘रॉयल एनफिल्ड बुलेट’ का बनली आहे भारतीय तरुणाईची क्रेझ?

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
प्रवासाचा आनंद वाढवा! भारतात ‘व्हेंटिलेटेड सीट्स’ मिळणाऱ्या या आहेत सर्वात स्वस्त १० गाड्या

प्रवासाचा आनंद वाढवा! भारतात ‘व्हेंटिलेटेड सीट्स’ मिळणाऱ्या या आहेत सर्वात स्वस्त १० गाड्या

Jun 29, 2026 | 02:45 PM
लाज कशी वाटत नाही? ट्रेनमध्ये सीटखाली फेकला कचरा फेकून तिथेच धुतला हात; महिलेचा संतापजनक प्रताप पाहून नेटकरी संतप्त, VIDEO VIRAL

लाज कशी वाटत नाही? ट्रेनमध्ये सीटखाली फेकला कचरा फेकून तिथेच धुतला हात; महिलेचा संतापजनक प्रताप पाहून नेटकरी संतप्त, VIDEO VIRAL

Jun 29, 2026 | 02:42 PM
आयर्लंडने केला भारताचा सूपडा साफ, टीम इंडियाचा विजयी रथ थांबला! श्रेयस अय्यरच्या नेतृत्वात 16 मालिका जिंकण्याचा विक्रम अखेर खंडित

आयर्लंडने केला भारताचा सूपडा साफ, टीम इंडियाचा विजयी रथ थांबला! श्रेयस अय्यरच्या नेतृत्वात 16 मालिका जिंकण्याचा विक्रम अखेर खंडित

Jun 29, 2026 | 02:41 PM
Vat Purnima Horoscope 2026: वटपौर्णिमेला शुभ योगांचा दुर्मिळ संयोग, या राशींच्या लोकांचे बदलणार नशीब

Vat Purnima Horoscope 2026: वटपौर्णिमेला शुभ योगांचा दुर्मिळ संयोग, या राशींच्या लोकांचे बदलणार नशीब

Jun 29, 2026 | 02:40 PM
Israel-Turkey Conflict: इस्रायलच्या ‘त्या’ निर्णयाने तुर्कीला संताप अनावर; पहिल्या महायुद्धातील ‘या’ घटनेवरून जागतिक राजकारण तापले

Israel-Turkey Conflict: इस्रायलच्या ‘त्या’ निर्णयाने तुर्कीला संताप अनावर; पहिल्या महायुद्धातील ‘या’ घटनेवरून जागतिक राजकारण तापले

Jun 29, 2026 | 02:35 PM
Ketan Agrawal Case: लग्नाच्या खरेदीसाठी 1 कोटी घेतले; सियाने एवढ्या पैश्यांचा काय केलं?

Ketan Agrawal Case: लग्नाच्या खरेदीसाठी 1 कोटी घेतले; सियाने एवढ्या पैश्यांचा काय केलं?

Jun 29, 2026 | 02:31 PM
‘शिर्डीचा खासदार एक नंबरचा बदमाश’; साईबाबांची तीनदा शपथ घेतली अन् 100 कोटींना विकला गेला, संजय राऊतांचा भाऊसाहेब वाकचौरेंवर निशाणा

‘शिर्डीचा खासदार एक नंबरचा बदमाश’; साईबाबांची तीनदा शपथ घेतली अन् 100 कोटींना विकला गेला, संजय राऊतांचा भाऊसाहेब वाकचौरेंवर निशाणा

Jun 29, 2026 | 02:31 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
NITESH RANE : काँग्रेसला आता उद्धव ठाकरे यांच्या पक्षाची गरज उरलेली नाही – निलेश राणे

NITESH RANE : काँग्रेसला आता उद्धव ठाकरे यांच्या पक्षाची गरज उरलेली नाही – निलेश राणे

Jun 28, 2026 | 03:43 PM
Chatrapati Sambhajinagar : गेल्या ७ वर्षांपासून उपक्रम; महिलांकडून त्रासलेल्या पुरुषांची आर्त हाक!

Chatrapati Sambhajinagar : गेल्या ७ वर्षांपासून उपक्रम; महिलांकडून त्रासलेल्या पुरुषांची आर्त हाक!

Jun 28, 2026 | 03:38 PM
NARENDRA MEHTA : “सरनाईकांमुळे आदिवासी शेतकऱ्याने गळफास लावला” -नरेंद्र मेहता

NARENDRA MEHTA : “सरनाईकांमुळे आदिवासी शेतकऱ्याने गळफास लावला” -नरेंद्र मेहता

Jun 27, 2026 | 03:45 PM
RATNAGIRI: चिपळूण काँग्रेसची संघटनात्मक बांधणी; नव्या पदाधिकाऱ्यांना जबाबदारी

RATNAGIRI: चिपळूण काँग्रेसची संघटनात्मक बांधणी; नव्या पदाधिकाऱ्यांना जबाबदारी

Jun 27, 2026 | 03:41 PM
AHILYANAGAR : साई सेवा पतसंस्थेविरोधात ठेवीदार आक्रमक; MPID अंतर्गत गुन्हा दाखल करण्याची मागणी

AHILYANAGAR : साई सेवा पतसंस्थेविरोधात ठेवीदार आक्रमक; MPID अंतर्गत गुन्हा दाखल करण्याची मागणी

Jun 25, 2026 | 03:44 PM
MUMBAI LOCAL CRIME : किरकोळ वादातून २१ वर्षीय मयंक लोहारचा बळी; लोकल प्रवासी भयभीत

MUMBAI LOCAL CRIME : किरकोळ वादातून २१ वर्षीय मयंक लोहारचा बळी; लोकल प्रवासी भयभीत

Jun 25, 2026 | 03:41 PM
AHILYANAGAR : भर पावसात पारनेरमध्ये शेतकऱ्यांचा जनआक्रोश मोर्चा, शेतकऱ्यांची सरकारविरोधात घोषणाबाजी

AHILYANAGAR : भर पावसात पारनेरमध्ये शेतकऱ्यांचा जनआक्रोश मोर्चा, शेतकऱ्यांची सरकारविरोधात घोषणाबाजी

Jun 24, 2026 | 03:35 PM
अ‍ॅपमध्ये वाचा