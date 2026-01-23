Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

काही मिनिटातच Tata Punch Facelift होईल तुमची! 1 लाख रुपयांच्या डाउन पेमेंटनंतर फक्त ‘इतकाच’ असेल EMI?

नुकतेच बाजारात टाटा पंचचे फेसलिफ्ट व्हर्जन लाँच करण्यात आले आहे. या कारच्या CNG व्हर्जनसाठी जर तुम्ही 1 लाख रुपयांचे डाउन पेमेंट केले, तर दरमहा तुम्हाला किती EMI भरावी लागेल, ते जाणून घेऊया.

Updated On: Jan 23, 2026 | 06:15 AM
फोटो सौजन्य: Pinterest

फोटो सौजन्य: Pinterest

  • भारतात टाटा पंचचा फेसलिफ्ट व्हर्जन लाँच
  • याच्या CNG व्हेरिएंटसाठी 1 लाखाच्या डाउन पेमेंटनंतर किती असेल EMI?
  • जाणून घ्या संपूर्ण हिशोब
भारतात अनेक ऑटो कंपन्या आहेत, ज्या बदलत्या काळानुसार त्यांच्या कारमध्ये बदल करत त्याचे अपडेटेड मॉडेल लाँच करत असतात. यामुळे ग्राहकांना त्यांची आवडती कार एका नव्या रूपात अनुभवता येते. नुकतेच टाटा मोटर्सने त्यांच्या लोकप्रिय Tata Punch चे फेसलिफ्ट व्हर्जन भारतात लाँच केले आहे. जर तुम्ही या SUV चा CNG व्हर्जन खरेदी करण्याचा विचार करत असाल तर ही बातमी तुमच्यासाठी आहे. चला जाणून घेऊयात, या एसयूव्हीसाठी 1 लाख रुपयांचे डाउन पेमेंट केल्यानंतर तुम्हाला दरमहा किती EMI द्यावा लागेल?

Maruti, Tata, आणि Mahindra ला ‘या’ कारने आणलं टेन्शनमध्ये! तब्बल 5 लाख युनिट्सची केली विक्री

Tata Punch ची किंमत किती?

अलीकडेच टाटा मोटर्सने पंच फेसलिफ्ट लाँच केले आहे. ही एसयूव्ही सीएनजीसह देखील उपलब्ध आहे. एसयूव्हीचा सीएनजी व्हेरिएंट Smart CNG म्हणून ऑफर केला जातो. या एसयूव्हीचा बेस व्हेरिएंट 6.70 लाखांच्या एक्स-शोरूम किमतीत उपलब्ध आहे. जर तुम्ही ही कार खरेदी केली तर तुम्हाला नोंदणी कर म्हणून सुमारे 47000 आणि विम्यासाठी सुमारे 37000 रुपये भरावे लागतील. त्यानंतर, या कारची ऑन-रोड किंमत 7.54 लाख रुपये होईल.

1 लाखाच्या डाउन पेमेंटनंतर किती असेल EMI

जर तुम्ही टाटा पंचचा CNG व्हेरिएंट खरेदी करत असाल, तर बँकेकडून या कारच्या एक्स-शोरूम किमतीवरच कर्ज दिले जाईल. अशा परिस्थितीत 1 लाख रुपयांचे डाउन पेमेंट केल्यानंतर तुम्हाला सुमारे 6.54 लाख रुपयांची रक्कम बँकेकडून कर्ज म्हणून घ्यावी लागेल. जर बँकेकडून 9 टक्के व्याजदराने 7 वर्षांच्या कालावधीसाठी 6.54 लाख रुपयांचे कर्ज मंजूर झाले, तर पुढील सात वर्षांसाठी तुम्हाला दरमहा केवळ 10,526 रुपयांचा EMI भरावा लागेल.

फक्त 2 लाखांचं डाउन पेमेंट आणि Maruti Wagon R थेट तुमच्या दारात उभी! जाणून घ्या Down Payment आणि EMI

कार किती महाग पडेल?

9 टक्के व्याजदराने सात वर्षांसाठी 6.54 लाख रुपयांचे कार लोन घेतल्यास, सात वर्षांपर्यंत दरमहा 10,526 रुपयांची EMI भरावा लागेल. या कालावधीत टाटा पंच फेसलिफ्टच्या बेस व्हेरिएंटसाठी तुम्हाला सुमारे 2.30 लाख रुपये फक्त व्याजापोटी द्यावे लागतील. त्यामुळे एक्स-शोरूम किंमत, ऑन-रोड खर्च आणि व्याज यांचा समावेश केल्यानंतर या कारची एकूण किंमत सुमारे 9.84 लाख रुपयांपर्यंत जाईल.

 

Published On: Jan 23, 2026 | 06:15 AM

काही मिनिटातच Tata Punch Facelift होईल तुमची! 1 लाख रुपयांच्या डाउन पेमेंटनंतर फक्त 'इतकाच' असेल EMI?

