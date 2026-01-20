Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

तुमच्यासाठी Tata Punch Facelift किती सुरक्षित? Bharat NCAP च्या क्रॅश टेस्टमध्ये किती मिळाली सेफ्टी रेटिंग?

टाटा पंचचा फेसलिफ्ट व्हर्जन भारतात लाँच झाला आहे. नुकतेच या कारचे क्रॅश टेस्ट झाले. चला जाणून घेऊयात या टेस्टमध्ये टाटा पंच फेसलिफ्टला किती सेफ्टी रेटींग मिळाली आहे.

Updated On: Jan 20, 2026 | 09:11 PM
फोटो सौजन्य: @theyawninchihua/ X.com

फोटो सौजन्य: @theyawninchihua/ X.com

  • भारतात Tata Punch चा फेसलिफ्ट व्हर्जन लाँच
  • नुकतेच कारचे झाले क्रॅश टेस्ट
  • मिळाली 5 स्टार सेफ्टी रेटिंग
भारतात अनेक ऑटो कंपन्या काळानुसार त्यांच्या कारमध्ये बदल करत असतात. म्हणूनच तर आपल्याला मार्केटमध्ये अनेक लोकप्रिय कारचे अपडेटेड मॉडेल पाहायला मिळते. नुकतेच Tata Motors ने सुद्धा त्यांची लोकप्रिय टाटा पंचचे फेसलिफ्ट व्हर्जन भारतात लाँच केले आहे. नुकतेच या कारचा क्रॅश टेस्ट करण्यात आला. चला जाणून घेऊयात या कारला किती रेटिंग मिळाली आहे.

टाटा मोटर्सची 2026 Tata Punch Facelift ही Bharat NCAP क्रॅश टेस्ट उत्तीर्ण करणारी लेटेस्ट कार बनली आहे. टाटाच्या सुरक्षिततेच्या वारशाचे पालन करत, पंच फेसलिफ्टने प्रौढ आणि मुलांच्या सुरक्षिततेच्या बाबतीत 5-स्टार सेफ्टी रेटिंग मिळवली आहे. विविध सेफ्टी टेस्टमध्ये कारने कशी कामगिरी केली आहे ते जवळून पाहूया.

Tata Motors कडून 17 नेक्स्ट-जनरेशन ट्रक्स लाँच, इलेक्ट्रिक ट्रकचा देखील समावेश

टाटा पंच फेसलिफ्टचा भारत एनसीएपी स्कोअर काय होता?

अडल्ट ऑक्युपंट प्रोटेक्शन (AOP) टेस्टमध्ये Tata Punch Facelift ने उत्कृष्ट कामगिरी केली आहे. प्रौढ प्रवाशांच्या सुरक्षिततेसाठी घेण्यात आलेल्या क्रॅश टेस्टमध्ये या कारने एकूण 32 पैकी 30.58 गुण मिळवले असून, याच जोरावर कारला 5-स्टार सेफ्टी रेटिंग मिळाली आहे.

फ्रंटल ऑफसेट डिफॉर्मेबल बॅरियर चाचणीत Punch Facelift ने 16 पैकी 14.71 गुण मिळवले. या चाचणीत चालक आणि समोरील प्रवाशाच्या डोके व मानेसाठी उत्तम संरक्षण आढळले, तर छातीला पुरेशी सुरक्षितता मिळाल्याचे निदर्शनास आले आहे.

‘या’ ऑटो कंपनीमुळे गुजरातची लॉटरी निघाली! 35 हजार कोटींची गुंतवणूक अन् 12000 नोकऱ्या..

दोन्ही प्रवाशांच्या गुडघ्यांनाही पुरेसे संरक्षण मिळाले. सह-चालकाच्या सीटवरील प्रवाशालाही चांगले संरक्षण मिळाले. तसेच, मांड्या आणि खालच्या पायांना चांगले संरक्षण मिळाले. याचा अर्थ पंच फेसलिफ्टने समोरून टक्कर झाल्यास तिची सुरक्षितता दर्शवली आहे.

साइड इंपॅक्ट सेफ्टीमध्येही दमदार कामगिरी

साइड मूवेबल डिफॉर्मेबल बॅरियर चाचणीत Tata Punch Facelift ने 16 पैकी 15.87 गुण मिळवले आहेत. साइड इंपॅक्ट टेस्टमध्ये वाहनाने डोके, पोट आणि पेल्व्हिसला उत्तम संरक्षण दिले आहे, तर चालकाच्या छातीला पुरेशी सुरक्षा असल्याचे रेटिंग मिळाले आहे. हा स्कोअर दर्शवतो की बाजूने होणाऱ्या धडकेतही कारच्या केबिनचे संरक्षण अत्यंत प्रभावी आहे. याशिवाय, साइड पोल इंपॅक्ट टेस्टचा अहवालही ‘ओके’ असून अशा प्रकारच्या धडकेतही सुरक्षितता चांगली असल्याचे स्पष्ट झाले आहे.

चाइल्ड ऑक्युपंट प्रोटेक्शन (COP)

Tata Punch Facelift ने चाइल्ड ऑक्युपंट प्रोटेक्शन चाचणीत एकूण 49 पैकी 45 गुण मिळवले आहेत. मुलांच्या सुरक्षिततेला प्राधान्य देणाऱ्या कुटुंबांसाठी हा स्कोअर विशेष महत्त्वाचा ठरतो.

डायनॅमिक टेस्टमध्ये नव्या पंचने पूर्ण 24 पैकी 24 गुण मिळवले. या चाचणीत 18 महिन्यांचा आणि 3 वर्षांचा अशा दोन डमींचा समावेश होता. दोघांनाही मागील दिशेला तोंड करून बसवण्यात आलेल्या चाइल्ड सीटमध्ये बसवण्यात आले होते, आणि या सीट्स ISOFIX प्रणालीद्वारे बसवण्यात आल्या होत्या. फ्रंटल इंपॅक्ट चाचणीत दोन्ही डमींना 8 पैकी 8 गुण, तर साइड इंपॅक्ट टेस्टमध्ये 4 पैकी पूर्ण गुण मिळाले.

CRS (Child Restraint System) इंस्टॉलेशन टेस्टमध्येही Punch Facelift ने 12 पैकी 12 गुण मिळवले, ज्यामध्ये चाइल्ड सीट योग्य पद्धतीने बसवण्यावर भर दिला जातो. याशिवाय, व्हेईकल असेसमेंटमध्ये वाहनाने 13 पैकी 9 गुण मिळवले आहेत.

Published On: Jan 20, 2026 | 09:11 PM

Jan 20, 2026 | 09:11 PM
Crime News: ५ मृतदेह, ३ पिस्तुलं आणि कपाळावर गोळी! हत्या की आत्महत्या? पोलीसही चक्रावले

Crime News: ५ मृतदेह, ३ पिस्तुलं आणि कपाळावर गोळी! हत्या की आत्महत्या? पोलीसही चक्रावले

Jan 20, 2026 | 09:01 PM
“५ वर्षांत मुंब्र्यात फक्त MIM…”, जितेंद्र आव्हाडांना त्यांच्याच बालेकिल्ल्यात आव्हान देणारी Sahar Shaikh कोण आहे?

“५ वर्षांत मुंब्र्यात फक्त MIM…”, जितेंद्र आव्हाडांना त्यांच्याच बालेकिल्ल्यात आव्हान देणारी Sahar Shaikh कोण आहे?

Jan 20, 2026 | 08:31 PM
Ahilyanagar News: वारी-हिंगोणी रस्त्याची दुरावस्था! उपोषणावर शेकडो तरुण ठाम, रस्ता डांबरीकरणासाठी तहसीलदारांना निवेदन

Ahilyanagar News: वारी-हिंगोणी रस्त्याची दुरावस्था! उपोषणावर शेकडो तरुण ठाम, रस्ता डांबरीकरणासाठी तहसीलदारांना निवेदन

Jan 20, 2026 | 08:27 PM
भारताला विश्वगुरु करण्याचे आमचे स्वप्न! सातफळे यांचे प्रतिपादन; वैद्यकीय महाविद्यालयात विज्ञान प्रदर्शन

भारताला विश्वगुरु करण्याचे आमचे स्वप्न! सातफळे यांचे प्रतिपादन; वैद्यकीय महाविद्यालयात विज्ञान प्रदर्शन

Jan 20, 2026 | 08:21 PM
Kolhapur Election Results : कोल्हापूरात 23 वर्षीय ॲड. मानसी लोळगे बनली कमी वयाची नगरसेविका

Kolhapur Election Results : कोल्हापूरात 23 वर्षीय ॲड. मानसी लोळगे बनली कमी वयाची नगरसेविका

Jan 20, 2026 | 08:20 PM
टॉयलेट सीटचं नाही तर घरातील या 6 जागा असतात सर्वाधिक अस्वच्छ, साफ न केल्यास वाढू शकते आजारांची भीती

टॉयलेट सीटचं नाही तर घरातील या 6 जागा असतात सर्वाधिक अस्वच्छ, साफ न केल्यास वाढू शकते आजारांची भीती

Jan 20, 2026 | 08:15 PM

