तुमच्यासाठी Tata Punch Facelift किती सुरक्षित? Bharat NCAP च्या क्रॅश टेस्टमध्ये किती मिळाली सेफ्टी रेटिंग?

टाटा मोटर्सची 2026 Tata Punch Facelift ही Bharat NCAP क्रॅश टेस्ट उत्तीर्ण करणारी लेटेस्ट कार बनली आहे. टाटाच्या सुरक्षिततेच्या वारशाचे पालन करत, पंच फेसलिफ्टने प्रौढ आणि मुलांच्या सुरक्षिततेच्या बाबतीत 5-स्टार सेफ्टी रेटिंग मिळवली आहे. विविध सेफ्टी टेस्टमध्ये कारने कशी कामगिरी केली आहे ते जवळून पाहूया.
Tata Motors कडून 17 नेक्स्ट-जनरेशन ट्रक्स लाँच, इलेक्ट्रिक ट्रकचा देखील समावेश
अडल्ट ऑक्युपंट प्रोटेक्शन (AOP) टेस्टमध्ये Tata Punch Facelift ने उत्कृष्ट कामगिरी केली आहे. प्रौढ प्रवाशांच्या सुरक्षिततेसाठी घेण्यात आलेल्या क्रॅश टेस्टमध्ये या कारने एकूण 32 पैकी 30.58 गुण मिळवले असून, याच जोरावर कारला 5-स्टार सेफ्टी रेटिंग मिळाली आहे.
फ्रंटल ऑफसेट डिफॉर्मेबल बॅरियर चाचणीत Punch Facelift ने 16 पैकी 14.71 गुण मिळवले. या चाचणीत चालक आणि समोरील प्रवाशाच्या डोके व मानेसाठी उत्तम संरक्षण आढळले, तर छातीला पुरेशी सुरक्षितता मिळाल्याचे निदर्शनास आले आहे.
‘या’ ऑटो कंपनीमुळे गुजरातची लॉटरी निघाली! 35 हजार कोटींची गुंतवणूक अन् 12000 नोकऱ्या..
दोन्ही प्रवाशांच्या गुडघ्यांनाही पुरेसे संरक्षण मिळाले. सह-चालकाच्या सीटवरील प्रवाशालाही चांगले संरक्षण मिळाले. तसेच, मांड्या आणि खालच्या पायांना चांगले संरक्षण मिळाले. याचा अर्थ पंच फेसलिफ्टने समोरून टक्कर झाल्यास तिची सुरक्षितता दर्शवली आहे.
साइड मूवेबल डिफॉर्मेबल बॅरियर चाचणीत Tata Punch Facelift ने 16 पैकी 15.87 गुण मिळवले आहेत. साइड इंपॅक्ट टेस्टमध्ये वाहनाने डोके, पोट आणि पेल्व्हिसला उत्तम संरक्षण दिले आहे, तर चालकाच्या छातीला पुरेशी सुरक्षा असल्याचे रेटिंग मिळाले आहे. हा स्कोअर दर्शवतो की बाजूने होणाऱ्या धडकेतही कारच्या केबिनचे संरक्षण अत्यंत प्रभावी आहे. याशिवाय, साइड पोल इंपॅक्ट टेस्टचा अहवालही ‘ओके’ असून अशा प्रकारच्या धडकेतही सुरक्षितता चांगली असल्याचे स्पष्ट झाले आहे.
Tata Punch Facelift ने चाइल्ड ऑक्युपंट प्रोटेक्शन चाचणीत एकूण 49 पैकी 45 गुण मिळवले आहेत. मुलांच्या सुरक्षिततेला प्राधान्य देणाऱ्या कुटुंबांसाठी हा स्कोअर विशेष महत्त्वाचा ठरतो.
डायनॅमिक टेस्टमध्ये नव्या पंचने पूर्ण 24 पैकी 24 गुण मिळवले. या चाचणीत 18 महिन्यांचा आणि 3 वर्षांचा अशा दोन डमींचा समावेश होता. दोघांनाही मागील दिशेला तोंड करून बसवण्यात आलेल्या चाइल्ड सीटमध्ये बसवण्यात आले होते, आणि या सीट्स ISOFIX प्रणालीद्वारे बसवण्यात आल्या होत्या. फ्रंटल इंपॅक्ट चाचणीत दोन्ही डमींना 8 पैकी 8 गुण, तर साइड इंपॅक्ट टेस्टमध्ये 4 पैकी पूर्ण गुण मिळाले.
CRS (Child Restraint System) इंस्टॉलेशन टेस्टमध्येही Punch Facelift ने 12 पैकी 12 गुण मिळवले, ज्यामध्ये चाइल्ड सीट योग्य पद्धतीने बसवण्यावर भर दिला जातो. याशिवाय, व्हेईकल असेसमेंटमध्ये वाहनाने 13 पैकी 9 गुण मिळवले आहेत.