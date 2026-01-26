Sierra EV ला विसरा! ‘या’ 4 इलेक्ट्रिक कार मार्केट चक्क आपल्या नावावर करण्याच्या तयारीत

Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

अनेक ग्राहक सिएरा ईव्हीच्या प्रतीक्षेत आहेत. मात्र, आज आपण आगामी इलेक्ट्रिक कार्सबद्दल जाणून घेऊयात, ज्या 2026 आपल्या नावावर करू शकतात.

Updated On: Jan 26, 2026 | 08:19 PM
फोटो सौजन्य: Gemini

फोटो सौजन्य: Gemini

  • भारतात इलेक्ट्रिक वाहनांना चांगली मागणी
  • 2026 मध्ये एकापेक्षा अशा इलेक्ट्रिक कार येणार
  • जाणून घ्या यादी
भारतामध्ये इलेक्ट्रिक वाहनांची मागणी झपाट्याने वाढत असून, याच पार्श्वभूमीवर ऑटो कंपन्या नवीन EV मॉडेल्स लाँच करण्याच्या तयारीत आहेत. या वर्षी Tata Sierra EV सह एकूण चार नवीन इलेक्ट्रिक कार्स भारतीय बाजारात दाखल होणार आहेत. विशेष बाब म्हणजे Maruti Suzuki आणि Toyota या दोन्ही कंपन्या त्यांच्या पहिल्या इलेक्ट्रिक कार्स लाँच करणार आहेत, तर Tata Motors आपला EV पोर्टफोलिओ अधिक मजबूत करणार आहे. रेंज, फीचर्स आणि डिझाइनच्या बाबतीत या सर्व कार्स दमदार असतील, अशी अपेक्षा आहे.

हायवेवर जळत्या कारचा थरार! Mahindra Electric SUV च्या सेफ्टीवर उठताय प्रश्नचिन्ह? किंमत तर…

मारुती सुझुकी ई विटारा (Maruti Suzuki e Vitara)

Maruti Suzuki e Vitara ही कंपनीची भारतातील पहिली इलेक्ट्रिक SUV ठरणार असून, ती भारतात लाँच झाली आहे. कारमध्ये 49 kWh आणि 61 kWh असे दोन बॅटरी पर्याय मिळतील. मोठ्या बॅटरीसह ही EV एकदा चार्ज केल्यानंतर सुमारे 543 किलोमीटरपर्यंत धावू शकते. ही कार सुमारे 172 bhp पॉवर निर्माण करेल आणि डेल्टा, जेटा व अल्फा अशा तीन ट्रिम्समध्ये उपलब्ध असेल. ग्राहक या कारची दीर्घकाळापासून प्रतीक्षा करत होते.

टोयोटा अर्बन क्रुझर इबेला (Toyota Urban Cruiser Ebella)

Toyota Urban Cruiser Ebella ही Maruti e Vitara वर आधारित असली, तरी तिचे डिझाइन अधिक शार्प आणि प्रीमियम असेल. या गाडीतही 48.8 kWh आणि 61.1 kWh बॅटरी दिली जाईल, ज्यातून कमाल 543 किलोमीटरपर्यंतची रेंज मिळू शकते. ही टोयोटाची पहिली इलेक्ट्रिक कार असून, याद्वारे कंपनी EV सेगमेंटमध्ये प्रवेश करणार आहे.

“ही कार माझी आई चालवायची…”, Anand Mahindra यांना आठवली एक खास कार, ट्विटरवरील पोस्ट पाहून तुम्हीही व्हाल भावुक

Tata Sierra EV आणि Tiago EV Facelift

Tata Motors आपली आयकॉनिक Sierra इलेक्ट्रिक अवतारात पुन्हा सादर करणार आहे. Tata Sierra EV मध्ये AWD चा पर्याय मिळू शकतो आणि त्यात 55 किंवा 65 kWh क्षमतेची बॅटरी दिली जाऊ शकते, जी सुमारे 500 किलोमीटरची रेंज देईल. याशिवाय 2026 मध्ये Tata Tiago EV चे फेसलिफ्ट व्हर्जनही लाँच होणार असून, त्यात नवीन लूक आणि डिजिटल डॅशबोर्ड असेल, मात्र बॅटरी आणि रेंज पूर्वीप्रमाणेच राहण्याची शक्यता आहे.

Tata Avinya Sportback

Tata Avinya Sportback ही कंपनीची सर्वाधिक हाय-टेक आणि प्रीमियम इलेक्ट्रिक कार असेल. ती 2026 च्या अखेरीस लाँच होण्याची शक्यता असून, तिची रेंज 600 किलोमीटरपेक्षा जास्त असण्याची अपेक्षा आहे.

Published On: Jan 26, 2026 | 08:19 PM

