Sierra EV ला विसरा! ‘या’ 4 इलेक्ट्रिक कार मार्केट चक्क आपल्या नावावर करण्याच्या तयारीत

Maruti Suzuki e Vitara ही कंपनीची भारतातील पहिली इलेक्ट्रिक SUV ठरणार असून, ती भारतात लाँच झाली आहे. कारमध्ये 49 kWh आणि 61 kWh असे दोन बॅटरी पर्याय मिळतील. मोठ्या बॅटरीसह ही EV एकदा चार्ज केल्यानंतर सुमारे 543 किलोमीटरपर्यंत धावू शकते. ही कार सुमारे 172 bhp पॉवर निर्माण करेल आणि डेल्टा, जेटा व अल्फा अशा तीन ट्रिम्समध्ये उपलब्ध असेल. ग्राहक या कारची दीर्घकाळापासून प्रतीक्षा करत होते.
Toyota Urban Cruiser Ebella ही Maruti e Vitara वर आधारित असली, तरी तिचे डिझाइन अधिक शार्प आणि प्रीमियम असेल. या गाडीतही 48.8 kWh आणि 61.1 kWh बॅटरी दिली जाईल, ज्यातून कमाल 543 किलोमीटरपर्यंतची रेंज मिळू शकते. ही टोयोटाची पहिली इलेक्ट्रिक कार असून, याद्वारे कंपनी EV सेगमेंटमध्ये प्रवेश करणार आहे.
Tata Motors आपली आयकॉनिक Sierra इलेक्ट्रिक अवतारात पुन्हा सादर करणार आहे. Tata Sierra EV मध्ये AWD चा पर्याय मिळू शकतो आणि त्यात 55 किंवा 65 kWh क्षमतेची बॅटरी दिली जाऊ शकते, जी सुमारे 500 किलोमीटरची रेंज देईल. याशिवाय 2026 मध्ये Tata Tiago EV चे फेसलिफ्ट व्हर्जनही लाँच होणार असून, त्यात नवीन लूक आणि डिजिटल डॅशबोर्ड असेल, मात्र बॅटरी आणि रेंज पूर्वीप्रमाणेच राहण्याची शक्यता आहे.
Tata Avinya Sportback ही कंपनीची सर्वाधिक हाय-टेक आणि प्रीमियम इलेक्ट्रिक कार असेल. ती 2026 च्या अखेरीस लाँच होण्याची शक्यता असून, तिची रेंज 600 किलोमीटरपेक्षा जास्त असण्याची अपेक्षा आहे.