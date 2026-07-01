Air Travel Discount : मस्तच…! आता जास्त सामान नसेल तर विमानाचे तिकीट मिळणार अगदी स्वस्तात; ‘या’ एअरलाईनचा खास प्लॅन

Air Travel Discount : आंतरराष्ट्रीय स्तरावर ताणलेली अवस्था आणि त्याचा झालेला कच्च्या तेलावर परिणाम यासगळ्यामुळे महागाई वाढली आहे. त्याचा फटका सामान्यांच्या खिशाला बसत आहे. कच्च्या तेलाच्या दरांमुळे प्रवासही महागला आहे. यासगळ्याचा परिणाम म्हणून ग्राहकांनी प्रवास कमी केला आहे. त्याला प्रोत्साहन द्यावं यासाठी एअरलाइनने नवा प्लॅन आखला आहे. नेमकी कोणती एअरलाइन ही सुविधा देत आहे आणि नेमका काय आहे हा प्लॅन आणि याचा कोणाला फायदा मिळणार? सविस्तर जाणून घेऊयात
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इंडिगोने इकॉनॉमी क्लास प्रवाशांसाठी हा नवा प्लॅन आणला आहे. ‘इंडिगो लाइट’ नावाचा एक नवीन भाडे पर्याय सादर केला आहे. हा एअरलाइनच्या सध्याच्या भाडे पर्यायांमधील एक नवीन, सुरुवातीच्या स्तरावरील पर्याय असून, तो विशेषतः केवळ केबिन बॅगेजसह प्रवास करणाऱ्या प्रवाशांसाठी आहे. या भाड्याअंतर्गत, प्रवाशांना केवळ त्यांनी वापरलेल्या सुविधांसाठीच पैसे द्यावे लागतील, ज्यामुळे त्यांना त्यांच्या प्रवासाच्या खर्चावर अधिक नियंत्रण आणि लवचिकता मिळेल.
इंडिगो लाइट दरांसाठी बुकिंग १ जुलै २०२६ पासून सुरू होईल आणि ते केवळ इंडिगोच्या थेट माध्यमांद्वारेच उपलब्ध असेल, ज्यामध्ये कंपनीची वेबसाइट, मोबाइल ॲप्लिकेशन आणि संपर्क केंद्र यांचा समावेश आहे. याचा अर्थ, हा दर पर्याय सध्या तरी तृतीय-पक्ष बुकिंग प्लॅटफॉर्मवर उपलब्ध असणार नाही.
या नवीन भाड्याअंतर्गत प्रवास १५ जुलै, २०२६ पासून सुरू होईल. याचा अर्थ, बुकिंग सुरू होण्याची तारीख आणि प्रत्यक्ष प्रवासाची तारीख यांच्यामध्ये अंदाजे दोन आठवड्यांचे अंतर असेल.
इंडिगो लाइट भाडे देशांतर्गत आणि आंतरराष्ट्रीय दोन्ही नॉन-स्टॉप मार्गांवर लागू होईल. ते एकमार्गी, ये-जा आणि बहु-शहरी प्रवासासाठी उपलब्ध असेल. ही सुविधा प्रौढ आणि लहान मुले या दोन्ही प्रवाशांना लागू होईल.
इंडिगो प्रवाशांच्या गरजांनुसार आपल्या भाडे पर्यायांचे वर्गीकरण करण्यासाठी सातत्याने प्रयत्नशील आहे. कंपनीने यापूर्वी सेव्हर फ्लेक्सी आणि अपफ्रंटसारखे भाडे पर्याय सादर केले आहेत. इंडिगो लाइटच्या प्रारंभाचा थेट फायदा अशा प्रवाशांना होईल जे कमी अंतराचा प्रवास करतात, मर्यादित सामान घेऊन जातात आणि चेक केलेल्या सामानावर पैसे खर्च करू इच्छित नाहीत.
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