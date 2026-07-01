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LPG Price : अरे वा…! महिन्याच्या पहिल्या दिवशी एलपीजी सिलिंडर झाला स्वस्त, ‘हे’ आहेत नवे दर

Updated On: Jul 01, 2026 | 12:01 PM IST
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सारांश

महिन्याच्या पहिल्याच दिवशी सर्वसामान्यांना आणि व्यावसायिक ग्राहकांना दिलासा देणारी मोठी बातमी समोर आली आहे. तेल कंपन्यांनी LPG Cylinder च्या किमतींमध्ये कपात जाहीर केली आहे. प्रामुख्याने १९ किलोग्रॅमच्या व्यावसायिक सिलिंडरच्या दरात ही कपात करण्यात आली असून, यामुळे हॉटेल आणि रेस्टॉरंट चालकांना मोठा दिलासा मिळणार आहे.

(फोटो सौजन्य: सोशल मीडिया)

(फोटो सौजन्य: सोशल मीडिया)

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विस्तार

जुलै महिना सुरु होताच एक दिलासादायक बातमी समोर आली आहे. वास्तविक पाहता, तेल विपणन कंपन्यांनी एलपीजी सिलेंडरच्या दरात मोठी कपात केली आहे. त्यामुळे महागाईच्या पर्वात सामान्यांना थोडा मोकळा श्वास घेता येणार आहे. ही दरकपात १९ किलोच्या सिलेंडरवर करण्यात आली आहे. ताज्या दरांविषयी बोलायचे झाल्यास, दिल्लीत ३,११३ रुपयांना उपलब्ध असलेला व्यावसायिक एलपीजी सिलेंडर आता स्वस्त झाला असून तो २,९३० रुपयांना मिळत आहे. त्यानुसार, गॅस सिलेंडरच्या दरात १८३ रुपयांची कपात करण्यात आली आहे. मात्र, यावेळीही घरगुती स्वयंपाकघरात वापरल्या जाणाऱ्या १४ किलोच्या एलपीजी सिलेंडरची किंमत स्थिर ठेवण्यात आली आहे.

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जुलै महिन्याच्या सुरुवातीलाच दिलासा

तेल कंपन्या दर महिन्याच्या पहिल्या तारखेला एलपीजी गॅस सिलेंडरच्या दरात सुधारणा करतात आणि जुलै महिना दिलासादायक ठरला आहे. मध्य-पूर्वेतील तणावामुळे गेल्या काही महिन्यांत व्यावसायिक गॅस सिलेंडरच्या दरात मोठी वाढ झाली होती. आता, १ जुलै २०२६ रोजी दिल्ली आणि इतर शहरांमध्ये १९ किलोच्या व्यावसायिक सिलेंडरची किंमत कमी करण्यात आली आहे. २०२६ मध्ये तेल कंपन्यांनी व्यावसायिक एलपीजी सिलेंडरची किंमत कमी करण्याची ही पहिलीच वेळ आहे.

यावर्षी जवळपास प्रत्येक महिन्यात १९ किलोच्या एलपीजी सिलेंडरच्या किमतीला महागाईचा फटका बसला आहे. जानेवारीमध्ये प्रति सिलेंडर किंमत ₹१६९१ होती, जी दरवाढीच्या मालिकेनंतर सातत्याने वाढत गेली. गेल्या दोन महिन्यांचा विचार केल्यास, मे महिन्यात ती ₹९९३ ने वाढून पहिल्यांदाच ₹३००० च्या वर गेली आणि जूनच्या सुरुवातीलाही ती ₹४२ ने वाढली. यानंतर दिल्लीत व्यावसायिक सिलेंडरची किंमत ₹३११३.५० वर पोहोचली.

कोलकाता ते लखनौपर्यंत ‘हे’ आहेत दर

राजधानी दिल्ली वगळता इतर शहरांमधील १९ किलो एलपीजी सिलेंडरच्या दरांमधील बदलांविषयी बोलायचे झाल्यास, कोलकातामध्ये व्यावसायिक सिलेंडरची किंमत आता ३,२५५.५० रुपयांवरून ३,०८१.५० रुपयांपर्यंत खाली आली आहे. याशिवाय, उत्तर प्रदेशची राजधानी लखनौमध्ये व्यावसायिक सिलेंडरची किंमत आता ३,०५२.५० रुपयांपर्यंत खाली आली आहे, तर बिहारची राजधानी पाटणामध्ये नवीन किंमत ३,२२७ रुपयांपर्यंत खाली आली आहे. सिलेंडरचे नवीन दर १ जुलैपासून लागू करण्यात आले आहेत.

घरगुती गॅस सिलेंडरच्या किमती बदलल्यात?

तेल कंपन्यांनी व्यावसायिक गॅस सिलेंडरच्या किमती लक्षणीयरीत्या कमी करून दिलासा दिला असला तरी, घरगुती एलपीजी सिलेंडरची किंमत अपरिवर्तित आहे, म्हणजेच त्यात कोणताही बदल झालेला नाही. दिल्लीमध्ये एलपीजी सिलेंडरची किंमत ९४२ रुपये आहे, आणि कोलकातामध्ये ती रुपये आहे. ९६८. तर मुंबईत १४ किलोचा सिलेंडर ९४१.५० रुपयांना, तर चेन्नईमध्ये ९५७.५० रुपयांना मिळतो.

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Web Title: Lpg cylinder becomes cheaper on the first day of the month here are the new rates

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Published On: Jul 01, 2026 | 12:01 PM

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