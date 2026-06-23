पुढचा नंबर कोणाचा? SEBI नंतर राजेश एक्सपोर्ट्सवर ED ची धाड, बंगळुरुत अनेक ठिकाणांवर एकाचवेळी छापेमारी

ED सध्या ऑक्शन मोडवर आली आहे. मंगळवारी सकाळी बंगळूरुमध्ये राजेश एक्सपोर्ट्स आणि त्याच्या प्रवर्तकांशी संबंधित अनेक ठिकाणी छापे टाकत कारवाईला सरुवात केली. त्यामुळे SEBI नंतर आता नंबर कोणाचा या प्रश्नाचं उत्तर मिळालं. सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, तपास यंत्रणेचे पथक विविध ठिकाणी कागदपत्रे आणि इतर नोंदींची तपासणी करत आहेत. ही कारवाई सकाळी सुरू झाली आणि अनेक तास सुरू होती. पण नेमकं काय प्रकरण?
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बाजार नियामक SEBI ने अलीकडेच कंपनीशी संबंधित काही आर्थिक बाबींवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केल्यानंतर ही कारवाई करण्यात आली आहे. आपल्या आदेशात, नियामकाने संबंधित संस्थांमधील बहुस्तरीय व्यवहार आणि आर्थिक व्यवहारांची चौकशी करण्याची गरज असल्याचे नमूद केले. SEBIने कंपनीच्या आर्थिक अहवालाच्या काही पैलूंबद्दलही चिंता व्यक्त केली. असे मानले जाते की या समस्यांमुळे इतर एजन्सींना सखोल तपास करण्यास प्रवृत्त केले आहे.
नियामक संस्थेच्या आदेशात अनेक गुंतागुंतीच्या व्यवहार रचनांचा उल्लेख असल्याचे वृत्त आहे. विविध संस्थांमधील आर्थिक व्यवहार नियमांनुसार होते की नाही, हे निश्चित करण्याचा तपास प्रयत्न करत आहे. याव्यतिरिक्त, काही आर्थिक डेटा आणि अहवाल प्रक्रियेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करण्यात आले. या आरोपांमुळे कंपनी चर्चेत आली आणि गुंतवणूकदारांची उत्सुकता वाढली.
सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, ED सध्या पूर्वीच्या नियामक कारवाईत नमूद केलेल्या मुद्द्यांचा तपास करत आहे. या व्यवहारांचे खरे स्वरूप आणि त्यात काही नियामक उल्लंघन झाले आहे का, हे समजून घेण्याचा एजन्सी प्रयत्न करत आहे. पण, तपास कोणत्या टप्प्यावर आहे किंवा एजन्सीने कोणती कागदपत्रे किंवा नोंदी जप्त केल्या आहेत, हे अद्याप स्पष्ट झालेले नाही. तपास पूर्ण झाल्यावरच चित्र अधिक स्पष्ट होईल.
गुंतवणूकदार आणि बाजार तज्ज्ञ आता राजेश एक्सपोर्ट्सविरुद्धच्या कारवाईवर बारकाईने लक्ष ठेवून आहेत. कोणत्याही मोठ्या सूचीबद्ध कंपनीविरुद्ध नियामक आणि तपास यंत्रणांनी केलेल्या कारवाईचा गुंतवणूकदारांच्या भावनांवर परिणाम होऊ शकतो. सध्या, कंपनी किंवा तिच्या प्रवर्तकांकडून कोणताही सविस्तर प्रतिसाद जारी करण्यात आलेला नाही. येत्या काही दिवसांत, तपास यंत्रणांचे अहवाल, कंपनीची भूमिका आणि नियामक प्रक्रियेची दिशा यावरून या प्रकरणाची पुढील दिशा ठरेल.
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