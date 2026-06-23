Hormuz मध्ये 4 महिन्यांपासून अडकले होते LPG ने भरलेले 2 टँकर्स; संधी मिळताच भारताकडे रवाना!

होर्मुझच्या सामुद्रधुनीतील तणाव निवळल्याने भारताने सुटकेचा निःश्वास सोडला आहे. आखाती देशांमधून कच्चे तेल आणि एलपीजीचे टँकर आता केवळ भारताकडेच नव्हे, तर इतर देशांकडेही रवाना झाले आहेत. अशी दोन जहाजे भारतासाठी रवाना झाली आहेत. इराणच्या संकटामुळे ही दोन जहाजे चार महिन्यांपासून होर्मुझच्या सामुद्रधुनीत अडकून पडली होती. पण आता सुटकेमुळे भारतीयांच्या जीवात जीव आला असं म्हणता येईल.
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नागपूरस्थित अग्रगण्य खाजगी कंपनी ‘कॉन्फिडन्स पेट्रोलियम’ने भाड्याने घेतलेल्या या जहाजांमधून २२,००० मेट्रिक टन (MT) स्वयंपाकाचा गॅस वाहून नेण्यात येत आहे. रविवारी सकाळी होर्मुझची सामुद्रधुनी पुन्हा बंद होण्यापूर्वीच दोन्ही जहाजे तेथून बाहेर पडण्यात यशस्वी झाली.
कॉन्फिडन्स पेट्रोलियमच्या सूत्रांनुसार, ही दोन जहाजे एका आठवड्याच्या आत भारतीय बंदरात दाखल होतील. इतकेच नव्हे, तर अल्जेरियातून २२,००० मेट्रिक टन एलपीजी घेऊन येणारे आणखी एक जहाजही भारतीय सागरी हद्दीत दाखल झाले असून ते लवकरच बंदरात दाखल होईल. या जहाजांच्या आगमनामुळे देशाच्या स्वयंपाकाच्या गॅस पुरवठ्याला मोठा दिलासा मिळेल.
कंपनीचे अध्यक्ष नितीन खारा यांनी स्पष्ट केले की, अमेरिका आणि इराण यांच्यातील सामंजस्य करारानंतर (एमओयू) हा सागरी मार्ग तात्पुरता खुला करण्यात आला होता. “आमच्या कॅप्टन्सनी एक अत्यंत धाडसी पाऊल उचलले आणि जहाजे सुरक्षितपणे रिकामी करण्यासाठी या छोट्या संधीचा फायदा घेतला, ज्यामुळे आम्हाला सुटकेचा निःश्वास टाकता आला आहे.”
भारतातील सर्वात मोठ्या खाजगी एलपीजी बॉटलर्सपैकी एक असलेल्या कॉन्फिडन्स पेट्रोलियमला या महिन्यात अंदाजे ५०,००० टन एलपीजीची आवश्यकता होती. युद्धाच्या सुरुवातीला पुरवठा साखळी विस्कळीत झाल्यामुळे कंपनीला मोठ्या अडचणींचा सामना करावा लागला आणि त्यावर उपाय म्हणून त्यांनी ही पावले उचलली.
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