Flipkart GOAT Sale 2026 : फ्लिपकार्टची GOAT सेल पुन्हा परतली; iPhone 17 पासून Samsung Galaxy S25 पर्यंत बंपर ऑफर्स

ऑनलाइन शॉपिंग करणाऱ्या ग्राहकांसाठी Flipkart ने आपल्या बहुप्रतिक्षित GOAT Sale 2026 ची घोषणा केली आहे. या सेलची तिसरी आवृत्ती 4 जुलै 2026 पासून सर्व ग्राहकांसाठी सुरू झाली असून, Flipkart Plus आणि Black सदस्यांना 3 जुलैपासूनच अर्ली अॅक्सेस देण्यात आला आहे. यंदाच्या सेलमध्ये मोबाईल, इलेक्ट्रॉनिक्स, फॅशन, होम अप्लायन्सेस, फर्निचर, ब्युटी, टू-व्हीलर्स अशा विविध श्रेणींतील नामांकित ब्रँड्सवर मोठ्या सवलती देण्यात येत आहेत.
यंदाच्या GOAT Sale साठी फ्लिपकार्टने ‘GOAT’ मॅस्कॉट आणि Don the Buffalo या नव्या पात्रासह मजेशीर जाहिरात मोहिम राबवली आहे. विनोदी शैली, इंटरनेट संस्कृती आणि Gen Z ला भावेल अशा कथानकातून ग्राहकांपर्यंत ऑफर्स पोहोचवण्याचा प्रयत्न करण्यात आला आहे. फ्लिपकार्टचे ग्रोथ आणि मार्केटिंग विभागाचे उपाध्यक्ष प्रतीक शेट्टी यांनी सांगितले की, GOAT Sale ही केवळ सवलतींची मोहीम नसून ग्राहकांना मनोरंजनासह सर्वोत्तम खरेदीचा अनुभव देणारा एक खास उपक्रम बनला आहे.
या सेलमध्ये ग्राहकांना अनेक आकर्षक ऑफर्सचा लाभ घेता येणार आहे. Apple iPhone 17 ची किंमत ₹82,900 वरून ₹70,999 इतकी करण्यात आली आहे. Samsung Galaxy S25 5G फक्त ₹56,999 मध्ये उपलब्ध असून, त्याची मूळ किंमत ₹74,999 आहे. तसेच HP 15 Core 5 लॅपटॉपवर मोठी सवलत देत तो ₹1,32,489 ऐवजी ₹63,990 मध्ये विक्रीसाठी ठेवण्यात आला आहे. याशिवाय Samsung 55-इंच Mini LED TV ₹37,999 मध्ये उपलब्ध असून, Pumaच्या निवडक शूजवर किमान 65 टक्क्यांपर्यंत सूट देण्यात येत आहे.
खरेदी अधिक परवडणारी करण्यासाठी फ्लिपकार्टने ICICI Bank, HSBC Bank आणि Bank of Baroda यांच्या कार्डधारकांसाठी विशेष ऑफर्स जाहीर केल्या आहेत. याशिवाय Flipkart Axis Bank Credit Card आणि Flipkart SBI Credit Card वापरणाऱ्या ग्राहकांना अतिरिक्त फायदे मिळणार आहेत. ग्राहकांना नो-कॉस्ट ईएमआय, 10 मिनिटांत ₹10 लाखांपर्यंत कर्ज मंजुरी आणि Flipkart Axis Bank Credit Card वर ₹1,500 चे वेलकम व्हाउचर यांसारखे लाभही मिळतील.
फ्लिपकार्टच्या मते, GOAT Sale 2026 च्या माध्यमातून ग्राहकांना कमी किमतीत दर्जेदार उत्पादने उपलब्ध करून देण्यासोबतच ऑनलाइन खरेदीचा अनुभव अधिक सोपा, किफायतशीर आणि मनोरंजक बनवण्याचा प्रयत्न करण्यात आला आहे. देशभरातील ग्राहकांसाठी ही सेल मोठ्या सवलतींसह सर्वोत्तम खरेदीची संधी ठरणार आहे.