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‘सिच्युएशनशिप’ ते ‘FWB’; ही आहे जेन झीची नवी ‘रिलेशनशिप डिक्शनरी’!

Updated On: Jul 04, 2026 | 07:14 PM IST
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सारांश

आजच्या 'जेन झी' पिढीने पारंपरिक प्रेम आणि नात्यांच्या व्याख्या बदलून 'सिच्युएशनशिप', 'FWB' आणि 'कॅज्युअल डेटिंग' यांसारख्या प्रॅक्टिकल संकल्पनांना प्राधान्य दिले आहे. व्यक्तीस्वातंत्र्य, मानसिक आरोग्य आणि करिअरला महत्त्व देणारी ही पिढी नात्यांमध्ये भावनिक बंधनांपेक्षा स्वतःच्या स्पेसला जास्त महत्त्व देते.

‘सिच्युएशनशिप’ ते ‘FWB’; ही आहे जेन झीची नवी ‘रिलेशनशिप डिक्शनरी’!

फोटो सौजन्य एआय AI

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विस्तार

हर्ट इमोजी, इन्स्टाग्राम क्लोज फ्रेंड्स स्टोरीज आणि रोज बदलणारे रिलेशनशिप स्टेटस… आजच्या जेन झी पिढीने प्रेमाची आणि नात्यांची जुनी व्याख्या पूर्णपणे बदलून टाकली आहे. ‘सात जन्मांचे सोबती’ या पारंपरिक संकल्पनेपेक्षा ही पिढी आजच्या क्षणाचा, स्वतःच्या स्पेसचा आणि मानसिक स्वातंत्र्याचा आणि आरोग्याचा विचार जास्त करते. म्हणूनच त्यांच्या डेटिंगच्या जगात काही भन्नाट, प्रॅक्टिकल आणि तितक्याच फ्री अशा संकल्पना उदयास आल्या आहेत. चला समजून घेऊया जेन झीच्या रिलेशन्सची ही संपूर्ण डिक्शनरी,

१. कॅज्युअल डेटिंग (Casual Dating)

यात दोन व्यक्ती एकमेकांना भेटतात, फिरतात, कॉफीवर जातात; पण त्यांच्यात भविष्याबाबत कोणतीही गंभीर कमिटमेंट किंवा लग्न करण्याचा विचार नसतो. “लेट्स सी व्हॉट हॅपन्स” (बघू पुढे काय होतंय) अशा हलक्या-फुलक्या मूडमध्ये एकमेकांना जाणून घेणे म्हणजे कॅज्युअल डेटिंग.

२. फ्रेंड्स विथ बेनिफिट्स – FWB (Friends with Benefits)

नावाप्रमाणेच ही संकल्पना आहे. यात दोन व्यक्ती एकमेकांचे चांगले मित्र असतात, पण त्यांच्यात शारीरिक जवळीक असते. सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे, यात प्रेमाचा किंवा नात्याचा कोणताही इमोशनल ड्रामा नसतो. “फक्त मैत्री आणि शारीरिक संबंध, प्रेम नाही” हा या नात्याचा नियम असतो.

३. हुकअप्स (Hookups)

कोणतेही प्रेम, मैत्री किंवा नाते न ठेवता निव्वळ एका रात्रीच्या किंवा तात्पुरत्या शारीरिक आकर्षणासाठी एकत्र येणे म्हणजे हुकअप. डेटिंग ॲप्सच्या काळात जेन झीमध्ये हा प्रकार मोठ्या प्रमाणावर पाहायला मिळतो, जिथे भावनांपेक्षा शारीरिक गरजेला प्राधान्य दिले जाते.

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४. सिच्युएशनशिप (Situationship)

हा सध्याचा सर्वात हॉट ट्रेंड आहे. यात दोन व्यक्तींमध्ये केवळ मैत्री नसते, तर प्रेमासारखे नाते असते; पण त्याला ‘बॉयफ्रेंड’ किंवा ‘गर्लफ्रेंड’ असे अधिकृत लेबल लावले जात नाही. “आम्ही एकत्र आहोत, पण आम्ही कमिटेड नाही,” अशी ही संकल्पना आहे.

५. बेन्चिंग (Benching)

खेळाच्या मैदानात जसे अतिरिक्त खेळाडूला ‘बेंच’वर पर्याय म्हणून बसवून ठेवतात, तसेच हे आहे. एखाद्या व्यक्तीला डेट करताना बॅकअप म्हणून इतर लोकांनाही चॅटिंगमध्ये ठेवणे, म्हणजे बेन्चिंग. “तुझ्यापेक्षा भारी पर्याय मिळाला तर विचार करू,” अशी ही प्रवृत्ती असते.

६. ब्रेडक्रंबिंग (Breadcrumbing)

समोरच्या व्यक्तीमध्ये नात्यासाठी फारसा गंभीर रस नसतो, पण ती तुम्हाला पूर्णपणे सोडूनही देत नाही. सोशल मीडियावर फक्त रील शेअर करणे, मध्येच फ्लर्टिंग मेसेज टाकून गायब होणे आणि समोरच्याच्या आशेला जिवंत ठेवणे, याला ‘ब्रेडक्रंब्स’ टाकणे म्हणतात.

७. घोस्टिंग (Ghosting)

कोणतेही कारण न सांगता, अचानक समोरच्या व्यक्तीशी सर्व डिजिटल आणि वैयक्तिक संपर्क तोडून टाकणे आणि गायब होणे, म्हणजेच घोस्टिंग. ब्रेकअपच्या भावनिक संभाषणांपेक्षा तरुण हा सोपा मार्ग निवडतात.

८. सॉफ्ट लाँचिंग (Soft Launching)

आपण कोणासोबत तरी नात्यात आहोत हे सोशल मीडियावर एकाच वेळी जाहीर न करता हळूहळू सुचवणे. उदा. इन्स्टाग्राम स्टोरीवर समोरच्या व्यक्तीचा फक्त हात किंवा पाठमोरा फोटो पोस्ट करणे, जेणेकरून सस्पेन्स कायम राहील.

९. स्लो डेटिंग (Slow Dating)

घाईघाईने नात्यात पडण्यापेक्षा किंवा शारीरिक आकर्षणामागे धावण्यापेक्षा एकमेकांना समजून घेण्यासाठी भरपूर वेळ घेणे. भावनिकदृष्ट्या सुरक्षित वाटल्याशिवाय नात्याचे पाऊल पुढे न टाकणे.

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१०. डी-इन्फ्लुएन्सिंग लव्ह (De-influencing Love)

सोशल मीडियावरील दिखाऊ आणि परफेक्ट ‘कपल गोल्स’च्या प्रभावापासून दूर राहणे. इंटरनेटवर जे दिसते तेच खरे प्रेम नाही, हे ओळखून नात्यातील वास्तव स्वीकारणे.

११. लव्ह बॉम्बिंग (Love Bombing)

नात्याच्या सुरुवातीलाच समोरच्या व्यक्तीवर अमाप प्रेम आणि कौतुकाचा वर्षाव करणे, जेणेकरून ती व्यक्ती पूर्णपणे तुमच्यावर मानसिकदृष्ट्या अवलंबून होईल. हा एक प्रकारचा भावनिक छळ Manipulation असतो.

१२. गॅसलाइटिंग (Gaslighting)

नात्यात स्वतःची चूक असूनही ती लपवण्यासाठी समोरच्या व्यक्तीलाच मानसिकदृष्ट्या दोषी ठरवणे. “तूच जास्त विचार करतोस, हा तुझा गैरसमज आहे” असे म्हणून समोरच्याचा आत्मविश्वास कमी करणे.

१३. मायक्रो-चीटिंग (Micro-Cheating)

थेट फसवणूक न करता छुपे छुपे डिजिटल फ्लर्टिंग करणे. आपल्या एक्सचा प्रोफाईल रोज तपासणे किंवा दुसऱ्या व्यक्तीशी रात्री उशिरापर्यंत गुप्त चॅटिंग करणे.

१४. झॉम्बीइंग (Zombieing)

ज्या व्यक्तीने तुम्हाला आधी ‘घोस्ट’ केले होते (सर्व संपर्क तोडून गायब झाली होती), तीच व्यक्ती काही महिन्यांनी अचानक ‘झॉम्बी’सारखी पुन्हा जिवंत होऊन “Hey! कशी/कसा आहेस?” असा मेसेज करून तुमच्या आयुष्यात परत येणे.

१५. पॉकेटिंग (Pocketing)

तुम्ही नात्यात आहात, पण तुमचा पार्टनर तुम्हाला त्याच्या मित्रांना, कुटुंबाला भेटवत नाही किंवा सोशल मीडियावर कुठेही तुमचा उल्लेख करत नाही. तुम्हाला जगापासून लपवून ठेवणे म्हणजे पॉकेटिंग.

१६. कुशनिंग (Cushioning)

मुख्य रिलेशनशिप सुरू असतानाही, जर हे नातं तुटलं तर आपल्याला धक्का बसू नये म्हणून आधीच २-३ ‘बॅकअप’ फ्रेंड्स तयार ठेवणे, जे गादीच्या सारखे दुःखाचा आघात कमी करतील.

१७. टॉकिंग स्टेज (Talking Stage): डेटिंग अधिकृतपणे सुरू करण्यापूर्वी तरुण या स्टेजमध्ये राहतात. यात एकमेकांची आवड-निवड, कमिटमेंटची तयारी आणि ‘रेड फ्लॅग्ज’ (Red Flags) चॅटिंगवर तपासले जातात.

जेन झीची ही नाती वरवर जरी गोंधळलेली, बिंधास्त किंवा अस्थिर वाटली, तरी त्यामागे एक स्पष्ट हेतू असतो ‘स्वतःचा आदर, मोकळेपणा आणि व्यक्तीस्वातंत्र्य.’ भावनिक गुंतवणुकीचे ओझे किंवा बंधने स्वीकारण्यापूर्वी ही पिढी स्वतःच्या करिअरला आणि मानसिक आरोग्याला प्राधान्य देते. नात्यांकडे पाहण्याचा हा एक अत्यंत प्रॅक्टिकल आणि नव्या युगाचा दृष्टिकोन आहे!

Web Title: Gen z relationship concepts lifestyle

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Published On: Jul 04, 2026 | 07:14 PM

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