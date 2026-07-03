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Flipkart-Amazon Sale: अवघे काही तास शिल्लक! स्मार्टफोनवर मिळणार धमाकेदार डिस्काऊंट… ही सुवर्णसंधी चुकवू नका

Updated On: Jul 03, 2026 | 03:11 PM IST
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सारांश

Flipkart-Amazon Sale 2026: नवीन स्मार्टफोन खरेदी करण्याचा विचार करत असाल, तर तुमच्यासाठी ही योग्य संधी ठरू शकते. फ्लिपकार्ट गोट सेल 2026 आणि ॲमेझॉन प्राईम डे सेलमध्ये अनेक प्रीमियम व बजेट स्मार्टफोन आकर्षक ऑफर्स आणि डिस्काऊंटसह उपलब्ध होणार आहेत.

Flipkart-Amazon Sale: अवघे काही तास शिल्लक! स्मार्टफोनवर मिळणार धमाकेदार डिस्काऊंट... ही सुवर्णसंधी चुकवू नका

Flipkart-Amazon Sale: अवघे काही तास शिल्लक! स्मार्टफोनवर मिळणार धमाकेदार डिस्काऊंट... ही सुवर्णसंधी चुकवू नका

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विस्तार
  • 4 जुलैपासून Flipkart GOAT Sale 2026 आणि Amazon Prime Day Sale सुरू होत असून स्मार्टफोनवर मोठ्या ऑफर्स मिळणार आहेत.
  • आयफोन 17, गॅलेक्सी एस 25, नथिंग फोन 4 ए, रिअलमी जीटी 7 आणि इतर लोकप्रिय स्मार्टफोन सवलतीच्या किमतीत उपलब्ध असतील.
  • प्राइस हिस्ट्री तपासणे, एक्सचेंज ऑफर्सचा वापर करणे आणि योग्य वेळी खरेदी करणे यामुळे आणखी बचत करता येऊ शकते.
नवीन स्मार्टफोन खरेदी करण्याचा विचार करताय का? तुमच्यासाठी एक आनंदाची बातमी आहे. ई कॉमर्स प्लॅटफॉर्म फ्लिपकार्ट आणि ॲमेझॉनवर नवीन सेलची घोषणा करण्यात आली आहे. 4 जुलैपासून फ्लिपकार्टवर GOAT सेल 2026 आणि ॲमेझॉनवर प्राईम डे सेल सुरु होणार आहे. या सेलमध्ये ग्राहकांना ऑफर्स आणि डिस्काऊंटसह स्मार्टफोन खरेदी करण्याची संधी मिळणार आहे. फ्लिपकार्टच्या ब्लॅक आणि प्लस मेंबर्सना 24 तास आधीच सेलमध्ये प्रवेश मिळणार आहे. जर तुम्ही दिर्घकाळापासून नवीन स्मार्टफोन खरेदी करण्याचा विचार करत असाल तर फ्लिपकार्ट आणि ॲमेझॉनवरील सेलमधील ऑफर्स तुमच्यासाठी फायद्याच्या ठरू शकतात.

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फ्लिपकार्ट सेलमध्ये या स्मार्टफोन्सवर मिळणार ऑफर्स

फ्लिपकार्ट सेलमध्ये आयफोन 17 प्रोवर मोठं डिस्काऊंट ऑफर केलं जाणार आहे. 1,34,900 रुपयांच्या किंमतीत लाँच करण्यात आलेला हा स्मार्टफोन आता सेलमध्ये 1,12,900 रुपयांत खरेदीसाठा उपलब्ध असणार आहे. आयफोन 17 देखील आता 82,900 रुपयांऐवजी 70,900 रुपयांच्या किंमतीत खरेदीसाठी उपलब्ध असणार आहे. या आयफोनच्या खरेदीवर एक्सचेंज ऑफर किंवा कॅशबॅक इत्यादी ऑफर्स उपलब्ध असणार की नाही, याबाबत कंपनीने अद्याप कोणतीही माहिती शेअर केली नाही. (फोटो सौजन्य: Flipkart, Amazon) 

गॅलेक्सी एस 25 सेलमध्ये केवळ 56,999 रुपयांत खरेदीसाठी उपलब्ध असणार आहे. तर गॅलेक्सी एस 25 प्लस 76,999 रुपयांत उपलब्ध असणार आहे. तसेच 1,69,999 रुपयांच्या किंमतीत लाँच झालेला ओप्पो फाईंड एक्स 9 अल्ट्रा 1,53,000 रुपयांत उपलब्ध असणार आहे. रिअलमी जी टी 7 च्या खरेदीवर देखील ग्राहकांना ऑफर्स मिळणार आहे. हा स्मार्टफोन 39,999 रुपयांऐवजी 27,999 रुपयांत खरेदी करू शकता. नथिंग फोन 4 ए ची किंमत सेलमध्ये 32,999 रुपये झाली आहे.

ॲमेझॉन सेलमध्ये ऑफर्स आणि डिस्काऊंटसह खरेदी करा हे स्मार्टफोन्स

फ्लिपकार्टप्रमाणेच ॲमेझॉनवर देखील 4 जुलै रोजी सेल सुरु होणार आहे. या सेलमध्ये सॅमसंग गॅलेक्सी एस 25 अल्ट्रा 84,999 रुपयांत खरेदीसाठी उपलब्ध असणार आहे. तर आयफोन 17 प्रोवर देखील आकर्षक ऑफर्स आणि डिस्काऊंट ऑफर केलं जाणार आहे. बजेट फ्रेंडली किंमतीत स्मार्टफोन पर्याय शोधणाऱ्यांसाठी देखील हा सेल फायद्याचा ठरू शकतो. सेलमध्ये सॅमसंग गॅलेक्सी एम 47 केवळ 22,999 रुपये, वनप्लस नॉर्ड सीई 6 लाईट केवळ 23,999 रुपयांत उपलब्ध असणार आहे. या सेलमध्ये आयक्यू 15 च्या खरेदीवर ग्राहकांना 5 हजारांहून अधिक बचत करण्याची संधी मिळणार आहे.

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ऑनलाईन शॉपिंग करताना अशी करा बचत

  • एखादे प्रोडक्ट सध्या सर्वात कमी किमतीत विक्रीसाठी उपलब्ध आहे का, हे पाहण्यासाठी प्राइस हिस्ट्री टूल्सचा वापर करा.
  • तुम्हाला जे प्रोडक्ट खरेदी करायचा आहे ते प्रोडक्ट इनकॉग्निटो मोडमध्ये किंवा व्हीपीएन चालू करून शोधा. यामुळे किमतीतील फरक दिसून येऊ शकतो.
  • जर तुम्ही तुमचे जुने डिव्हाइस नवीन डिव्हाइससाठी एक्सचेंज करू इच्छित असाल, तर ते तयार ठेवा. जर जुने डिव्हाइस चांगल्या स्थितीत असेल, तर तुम्हाला जास्त किंमत मिळू शकते.

Web Title: Amazon prime day sale and flipkart goat sale starts from 4th july 2026 here is offers list

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Published On: Jul 03, 2026 | 03:10 PM

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