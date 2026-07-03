Flipkart-Amazon Sale: अवघे काही तास शिल्लक! स्मार्टफोनवर मिळणार धमाकेदार डिस्काऊंट... ही सुवर्णसंधी चुकवू नका

5,000mAh बॅटरी अन् Snapdragon प्रोसेसर… Samsung ने लाँच केला नवा स्मार्टफोन; जाणून घ्या किंमत आणि फीचर्स
फ्लिपकार्ट सेलमध्ये आयफोन 17 प्रोवर मोठं डिस्काऊंट ऑफर केलं जाणार आहे. 1,34,900 रुपयांच्या किंमतीत लाँच करण्यात आलेला हा स्मार्टफोन आता सेलमध्ये 1,12,900 रुपयांत खरेदीसाठा उपलब्ध असणार आहे. आयफोन 17 देखील आता 82,900 रुपयांऐवजी 70,900 रुपयांच्या किंमतीत खरेदीसाठी उपलब्ध असणार आहे. या आयफोनच्या खरेदीवर एक्सचेंज ऑफर किंवा कॅशबॅक इत्यादी ऑफर्स उपलब्ध असणार की नाही, याबाबत कंपनीने अद्याप कोणतीही माहिती शेअर केली नाही. (फोटो सौजन्य: Flipkart, Amazon)
गॅलेक्सी एस 25 सेलमध्ये केवळ 56,999 रुपयांत खरेदीसाठी उपलब्ध असणार आहे. तर गॅलेक्सी एस 25 प्लस 76,999 रुपयांत उपलब्ध असणार आहे. तसेच 1,69,999 रुपयांच्या किंमतीत लाँच झालेला ओप्पो फाईंड एक्स 9 अल्ट्रा 1,53,000 रुपयांत उपलब्ध असणार आहे. रिअलमी जी टी 7 च्या खरेदीवर देखील ग्राहकांना ऑफर्स मिळणार आहे. हा स्मार्टफोन 39,999 रुपयांऐवजी 27,999 रुपयांत खरेदी करू शकता. नथिंग फोन 4 ए ची किंमत सेलमध्ये 32,999 रुपये झाली आहे.
फ्लिपकार्टप्रमाणेच ॲमेझॉनवर देखील 4 जुलै रोजी सेल सुरु होणार आहे. या सेलमध्ये सॅमसंग गॅलेक्सी एस 25 अल्ट्रा 84,999 रुपयांत खरेदीसाठी उपलब्ध असणार आहे. तर आयफोन 17 प्रोवर देखील आकर्षक ऑफर्स आणि डिस्काऊंट ऑफर केलं जाणार आहे. बजेट फ्रेंडली किंमतीत स्मार्टफोन पर्याय शोधणाऱ्यांसाठी देखील हा सेल फायद्याचा ठरू शकतो. सेलमध्ये सॅमसंग गॅलेक्सी एम 47 केवळ 22,999 रुपये, वनप्लस नॉर्ड सीई 6 लाईट केवळ 23,999 रुपयांत उपलब्ध असणार आहे. या सेलमध्ये आयक्यू 15 च्या खरेदीवर ग्राहकांना 5 हजारांहून अधिक बचत करण्याची संधी मिळणार आहे.
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