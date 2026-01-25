Budget 2026: बजेटमध्ये साधारण किती सोन्याची गुंतवणूक करणे ठरेल योग्य? तज्ज्ञांचा सल्ला खरेदी करावी की नाही

देशांतर्गत बाजारातही किमती गगनाला भिडल्या आहेत. २३ जानेवारी, शुक्रवारी, एमसीएक्सवर चांदीच्या किमती ४% वाढून ३,३९,९२७ रुपये प्रति किलोग्रॅम या सर्वकालीन उच्चांकावर पोहोचल्या. सोन्याने प्रति १० ग्रॅम १,५९,२२६ रुपयांचा नवा विक्रमही गाठला. आज (रविवार, २५ जानेवारी) आठवड्याच्या सुट्टीमुळे बाजार बंद आहेत, परंतु किरकोळ बाजारात २४ कॅरेट सोन्याची किंमत प्रति १० ग्रॅम १,६०,४१० रुपयांवर स्थिर आहे.
Todays Gold-Silver Price: गुंतवणुकीसाठी योग्य वेळ? आत्ताच जाणून घ्या तुमच्या शहरातील सोन्या-चांदीचे भाव
वाढीमागील मुख्य कारणे
बाजारपेठेतील तज्ज्ञांच्या मते, या मोठ्या तेजीसाठी अनेक जागतिक आणि देशांतर्गत घटक जबाबदार आहेत:
अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण रविवार, १ फेब्रुवारी २०२६ रोजी सकाळी ११ वाजता केंद्रीय अर्थसंकल्प सादर करतील. इतिहासात पहिल्यांदाच रविवारी अर्थसंकल्प सादर केला जाईल आणि शेअर बाजार (एनएसई/बीएसई) देखील या दिवशी खुले राहतील. तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे की मौल्यवान धातू बजेटपूर्वी आणि नंतर तेजीत राहू शकतात. गेल्या अर्थसंकल्पात (जुलै २०२४) सरकारने आयात शुल्क १५% वरून ६% पर्यंत कमी केले, ज्यामुळे तस्करीला आळा बसला. यावेळीही बाजार शुल्क रचना आणि राजकोषीय निर्देशकांवर बारकाईने लक्ष ठेवेल.
Gold Rate 2026: २०२६ मध्ये सोने ३०% महागणार? वर्ल्ड गोल्ड कौन्सिलचा मोठा अंदाज
तांत्रिक दृष्टीकोन: आता खरेदी करणे योग्य आहे का?
एनरिच मनीचे सीईओ पोनमुडी आर यांच्या मते, ₹१,५४,०००-₹१,५५,००० हे सध्या सोन्यासाठी एक मजबूत आधार क्षेत्र आहे. जर ते ₹१,६०,००० ची पातळी ओलांडले तर ते ₹१,६५,००० पर्यंत जाऊ शकते. चांदीसाठी, ₹३,१०,०००-₹३,२०,००० ची पातळी ही खरेदीची चांगली संधी असू शकते, पुढील लक्ष्य ₹३,६०,००० ते ₹३,८०,००० असण्याची शक्यता आहे.