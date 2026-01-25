Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

Budget 2026: बजेटमध्ये साधारण किती सोन्याची गुंतवणूक करणे ठरेल योग्य? तज्ज्ञांचा सल्ला खरेदी करावी की नाही

जागतिक बाजारपेठेतील अनिश्चिततेच्या पार्श्वभूमीवर, आंतरराष्ट्रीय बाजारात चांदीने पहिल्यांदाच प्रति औंस १०० डॉलर्सचा ऐतिहासिक टप्पा ओलांडला आहे, तर सोने ५,००० डॉलर्सच्या जवळ पोहोचले आहे.

Updated On: Jan 25, 2026 | 08:07 PM
बजेटदरम्यान सोन्याची खरेदी करणे कितपत योग्य (फोटो सौजन्य - iStock)

  • बजेट आणि सोन्याचा परस्परसंबंध काय 
  • बजेटदरम्यान सोन्याची खरेदी करणे योग्य आहे की नाही 
  • काय सांगतात तज्ज्ञ
मौल्यवान धातूंच्या बाजारात सध्या मोठी तेजी सुरू आहे. शुक्रवारी आंतरराष्ट्रीय स्तरावरील चांदीच्या किमती ६.९% वाढून प्रति औंस १०२.८७ डॉलर्सच्या नवीन उच्चांकावर पोहोचल्या. २०२५ मध्ये दुप्पट झालेल्या चांदीच्या किमती २०२६ च्या सुरुवातीलाच ४०% पेक्षा जास्त वाढल्या आहेत. दरम्यान, सोने आतापर्यंतच्या सर्वोच्च पातळीवर आहे, गुंतवणूकदारांचे लक्ष ५,००० डॉलर्सच्या मानसिक पातळीकडे आहे.

देशांतर्गत बाजारातही किमती गगनाला भिडल्या आहेत. २३ जानेवारी, शुक्रवारी, एमसीएक्सवर चांदीच्या किमती ४% वाढून ३,३९,९२७ रुपये प्रति किलोग्रॅम या सर्वकालीन उच्चांकावर पोहोचल्या. सोन्याने प्रति १० ग्रॅम १,५९,२२६ रुपयांचा नवा विक्रमही गाठला. आज (रविवार, २५ जानेवारी) आठवड्याच्या सुट्टीमुळे बाजार बंद आहेत, परंतु किरकोळ बाजारात २४ कॅरेट सोन्याची किंमत प्रति १० ग्रॅम १,६०,४१० रुपयांवर स्थिर आहे.

Todays Gold-Silver Price: गुंतवणुकीसाठी योग्य वेळ? आत्ताच जाणून घ्या तुमच्या शहरातील सोन्या-चांदीचे भाव

वाढीमागील मुख्य कारणे

बाजारपेठेतील तज्ज्ञांच्या मते, या मोठ्या तेजीसाठी अनेक जागतिक आणि देशांतर्गत घटक जबाबदार आहेत:

  • भू-राजकीय तणाव: अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या दुसऱ्या कार्यकाळाच्या पहिल्या वर्षात व्यापार धोरणे आणि भू-राजकीय परिस्थितीबाबत वाढती अनिश्चितता गुंतवणूकदारांना सुरक्षित आश्रयस्थान शोधण्यास भाग पाडत आहे
  • पुरवठ्याची कमतरता: गेल्या पाच वर्षांपासून, चांदीच्या बाजारात मागणीपेक्षा पुरवठा कमी आहे. सौर पॅनेल आणि औद्योगिक क्षेत्रात चांदीचा वाढता वापर त्याच्या किमतींना चालना देत आहे
  • डॉलर आणि फेडरल रिझर्व्ह: यूएस फेडरल रिझर्व्हच्या स्वातंत्र्याबद्दलचे प्रश्न आणि डॉलरच्या तुलनेत इतर चलनांचे अवमूल्यन यामुळे सोने हा एक मजबूत पर्याय बनला आहे.
बजेट २०२६ आणि गुंतवणूकदार धोरण

अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण रविवार, १ फेब्रुवारी २०२६ रोजी सकाळी ११ वाजता केंद्रीय अर्थसंकल्प सादर करतील. इतिहासात पहिल्यांदाच रविवारी अर्थसंकल्प सादर केला जाईल आणि शेअर बाजार (एनएसई/बीएसई) देखील या दिवशी खुले राहतील. तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे की मौल्यवान धातू बजेटपूर्वी आणि नंतर तेजीत राहू शकतात. गेल्या अर्थसंकल्पात (जुलै २०२४) सरकारने आयात शुल्क १५% वरून ६% पर्यंत कमी केले, ज्यामुळे तस्करीला आळा बसला. यावेळीही बाजार शुल्क रचना आणि राजकोषीय निर्देशकांवर बारकाईने लक्ष ठेवेल.

Gold Rate 2026: २०२६ मध्ये सोने ३०% महागणार? वर्ल्ड गोल्ड कौन्सिलचा मोठा अंदाज

तांत्रिक दृष्टीकोन: आता खरेदी करणे योग्य आहे का?

एनरिच मनीचे सीईओ पोनमुडी आर यांच्या मते, ₹१,५४,०००-₹१,५५,००० हे सध्या सोन्यासाठी एक मजबूत आधार क्षेत्र आहे. जर ते ₹१,६०,००० ची पातळी ओलांडले तर ते ₹१,६५,००० पर्यंत जाऊ शकते. चांदीसाठी, ₹३,१०,०००-₹३,२०,००० ची पातळी ही खरेदीची चांगली संधी असू शकते, पुढील लक्ष्य ₹३,६०,००० ते ₹३,८०,००० असण्याची शक्यता आहे.

Published On: Jan 25, 2026 | 08:07 PM

Topics:  

