Todays Gold-Silver Price: किंचीत घसरले सोन्याचे दर, चांदीही नरमली! खरेदीपूर्वी जाणून घ्या सविस्तर

Today's Gold Rate: सुरतमध्ये आज आज 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,46,940 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,60,300 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,20,230 रुपये आहे.

Updated On: Jan 26, 2026 | 08:43 AM
  • चेन्नईमध्ये 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,46,890 रुपये
  • चंदीगडमध्ये 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,47,040 रुपये
  • पुण्यात 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,46,890 रुपये
Gold Rate Today: भारतात 26 जानेवारी रोजी 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति ग्रॅमचा दर 16,025 रुपये, 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति ग्रॅमचा दर 14,689 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति ग्रॅमचा दर 12,018 रुपये आहे. भारतात 26 जानेवारी रोजी 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,46,890 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,60,250 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,20,180 रुपये आहे. भारतात 26 जानेवारी रोजी चांदीचा भाव प्रति ग्रॅम 334.90 रुपये आणि प्रति किलोग्रॅम 3,34,900 रुपये आहे.

भारतात 25 जानेवारी रोजी 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति ग्रॅमचा दर 16,026 रुपये, 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति ग्रॅमचा दर 14,690 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति ग्रॅमचा दर 12,019 रुपये होता. भारतात 25 जानेवारी रोजी 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,46,900 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,60,260 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,20,190 रुपये होता. भारतात 25 जानेवारी रोजी चांदीचा भाव प्रति ग्रॅम 335 रुपये आणि प्रति किलोग्रॅम 3,35,000 रुपये होता. (फोटो सौजन्य – Pinterest)

मुंबई, पुणे आणि चेन्नई या शहरांमध्ये आज 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,46,890 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,60,250 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,20,180 रुपये आहे. तसेच नागपूर शहरात 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,46,890 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,60,250 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,20,180 रुपये आहे.

दिल्ली आणि चंदीगड शहरात आज 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,47,040 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,60,400 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,20,330 रुपये आहे. नाशिक शहरात आज 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,46,920 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,60,280 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,20,210 रुपये आहे.

शहरं 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर
चेन्नई ₹1,46,890 ₹1,60,250 ₹1,20,180
बंगळुरु ₹1,46,890 ₹1,60,250 ₹1,20,180
पुणे ₹1,46,890 ₹1,60,250 ₹1,20,180
कोलकाता ₹1,46,890 ₹1,60,250 ₹1,20,180
केरळ ₹1,46,890 ₹1,60,250 ₹1,20,180
मुंबई ₹1,46,890 ₹1,60,250 ₹1,20,180
नागपूर ₹1,46,890 ₹1,60,250 ₹1,20,180
हैद्राबाद ₹1,46,890 ₹1,60,250 ₹1,20,180
नाशिक ₹1,46,920 ₹1,60,280 ₹1,20,210
सुरत ₹1,46,940 ₹1,60,300 ₹1,20,230
दिल्ली ₹1,47,040 ₹1,60,400 ₹1,20,330
लखनौ ₹1,47,040 ₹1,60,400 ₹1,20,330
जयपूर ₹1,47,040 ₹1,60,400 ₹1,20,330
चंदीगड ₹1,47,040 ₹1,60,400 ₹1,20,330

टीप: वरील सोन्याच्या दरात जीएसटी, टीसीएस आणि इतर कर समाविष्ट नाहीत. अचूक दरांसाठी तुमच्या स्थानिक ज्वेलर्सशी संपर्क साधा.

Jan 26, 2026 | 08:43 AM

