Todays Gold-Silver Price: किंचीत घसरले सोन्याचे दर, चांदीही नरमली! खरेदीपूर्वी जाणून घ्या सविस्तर

भारतात 25 जानेवारी रोजी 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति ग्रॅमचा दर 16,026 रुपये, 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति ग्रॅमचा दर 14,690 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति ग्रॅमचा दर 12,019 रुपये होता. भारतात 25 जानेवारी रोजी 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,46,900 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,60,260 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,20,190 रुपये होता. भारतात 25 जानेवारी रोजी चांदीचा भाव प्रति ग्रॅम 335 रुपये आणि प्रति किलोग्रॅम 3,35,000 रुपये होता. (फोटो सौजन्य – Pinterest)
मुंबई, पुणे आणि चेन्नई या शहरांमध्ये आज 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,46,890 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,60,250 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,20,180 रुपये आहे. तसेच नागपूर शहरात 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,46,890 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,60,250 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,20,180 रुपये आहे.
दिल्ली आणि चंदीगड शहरात आज 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,47,040 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,60,400 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,20,330 रुपये आहे. नाशिक शहरात आज 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,46,920 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,60,280 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,20,210 रुपये आहे.
|शहरं
|22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर
|24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर
|18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर
|चेन्नई
|₹1,46,890
|₹1,60,250
|₹1,20,180
|बंगळुरु
|₹1,46,890
|₹1,60,250
|₹1,20,180
|पुणे
|₹1,46,890
|₹1,60,250
|₹1,20,180
|कोलकाता
|₹1,46,890
|₹1,60,250
|₹1,20,180
|केरळ
|₹1,46,890
|₹1,60,250
|₹1,20,180
|मुंबई
|₹1,46,890
|₹1,60,250
|₹1,20,180
|नागपूर
|₹1,46,890
|₹1,60,250
|₹1,20,180
|हैद्राबाद
|₹1,46,890
|₹1,60,250
|₹1,20,180
|नाशिक
|₹1,46,920
|₹1,60,280
|₹1,20,210
|सुरत
|₹1,46,940
|₹1,60,300
|₹1,20,230
|दिल्ली
|₹1,47,040
|₹1,60,400
|₹1,20,330
|लखनौ
|₹1,47,040
|₹1,60,400
|₹1,20,330
|जयपूर
|₹1,47,040
|₹1,60,400
|₹1,20,330
|चंदीगड
|₹1,47,040
|₹1,60,400
|₹1,20,330