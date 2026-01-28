Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

पोषक तत्वांनी समृद्ध असलेल्या बारीक मेथीपासून बनवा झणझणीत भाजी, लहान मुलांसह मोठेऊसुद्धा खातील आवडीने

आपल्यातील अनेकांना बारीक मेथीची भाजी खायला अजिबात आवडत नाही. पण या पद्धतीने बनवलेली मेथीची भाजी लहान मुलं बोट चाटून खातील. चला तर जाणून घेऊया बारीक मेथीची भाजी बनवण्याची सोपी रेसिपी.

Updated On: Jan 28, 2026 | 08:00 AM
पोषक तत्वांनी समृद्ध असलेल्या बारीक मेथीपासून बनवा झणझणीत भाजी, लहान मुलांसह मोठेऊसुद्धा खातील आवडीने

पोषक तत्वांनी समृद्ध असलेल्या बारीक मेथीपासून बनवा झणझणीत भाजी, लहान मुलांसह मोठेऊसुद्धा खातील आवडीने

सकाळी उठल्यानंतर प्रत्येकाला कामाला जाण्याची खूप जास्त घाई असते. घाईच्या दिवशी सकाळच्या डब्यासाठी नेमकी काय भाजी बनवावी बऱ्याचदा सुचत नाही. कायमच कडधान्य खाऊन कंटाळा आल्यानंतर काहींना काही वेगळी भाजी खाण्याची सगळ्यांचं खूप जास्त इच्छा होते. अशावेळी तुम्ही सोप्या पद्धतीमध्ये बारीक मेथीची भाजी बनवू शकता. या पद्धतीने बनवलेली बारीक मेथीची भाजी लहान मुलांसह मोठेसुद्धा खूप जास्त आवडीने खातील. आपल्यातील अनेकांना मेथीची भाजी खायला अजिबात आवडत नाही. पण हिरव्या पालेभाज्यांमध्ये खूप जास्त पोषक घटक आढळून येतात. त्यामुळे हिरव्या पालेभाज्यांचे आहारात नेहमीच सेवन करावे. हिरव्या पालेभाज्या शरीरसोबतच त्वचा आणि केसांची गुणवत्ता सुधारण्यासाठी मदत करतात. चला तर जाणून घेऊया बारीक मेथीची भाजी बनवण्याची सोपी रेसिपी.(फोटो सौजन्य – istock)

साहित्य:

  • बारीक मेथी
  • ओल्या खोबऱ्याचा किस
  • मीठ
  • हिरवी मिरची
  • लसूण
  • बटाटा
  • जिरं
  • कढीपत्त्याची पाने
  • कांदा
  • हळद
कृती:

  • बारीक मेथीची भाजी बनवण्यासाठी सर्वप्रथम, मेथीची भाजी तीन वेळा पाण्याने स्वच्छ धुवून घ्या. त्यानंतर भाजी चिरून घ्या.
  • कढईमध्ये तेल गरम करून त्यात मोहरी, जिरं, कढीपत्त्याची पाने, हिरवी मिरची आणि बारीक केलेला लसूण घालून खमंग भाजा.
  • त्यानंतर त्यात बारीक चिरलेला कांदा घालून चवीनुसार मीठ घाला. कांदा भाजल्यानंतर त्यात हळद आणि बारीक केलेले बटाटे घालून एक वाफ येण्यासाठी ठेवा.
  • बटाटे अर्धवट शिजल्यानंतर त्यात बारीक चिरलेली मेथी घालून झाकण मारून शिजण्यासाठी ठेवा. भाजी पूर्णपणे शिजल्यानंतर त्यात ओल्या खोबऱ्याचा किस घालून भाजीमधील पाणी पूर्णपणे आटवून घ्या.
  • तयार आहे सोप्या पद्धतीमध्ये बनवलेली बारीक मेथीची चविष्ट भाजी. या पद्धतीने बनवलेली मेथीची भाजी लहान मुलांसह मोठेसुद्धा आवडीने खातील.

Published On: Jan 28, 2026 | 08:00 AM

Jan 28, 2026 | 08:00 AM
