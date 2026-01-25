Todays Gold-Silver Price: गुंतवणुकीसाठी योग्य वेळ? आत्ताच जाणून घ्या तुमच्या शहरातील सोन्या-चांदीचे भाव

PM Kisan Yojana: यंदाच्या अर्थसंकल्पात पीएम किसानचा निधी वाढणार? फेब्रुवारीत खात्यात येणार ‘इतका’ हप्ता
भारतात 24 जानेवारी रोजी 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति ग्रॅमचा दर 15,716 रुपये, 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति ग्रॅमचा दर 14,406 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति ग्रॅमचा दर 11,787 रुपये होता. भारतात 24 जानेवारी रोजी 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,44,060 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,57,160 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,17,870 रुपये होता. भारतात 24 जानेवारी रोजी चांदीचा भाव प्रति ग्रॅम 340.10 रुपये आणि प्रति किलोग्रॅम 3,40,100 रुपये होता. (फोटो सौजन्य – Pinterest)
मुंबई आणि नागपूर शहरात आज 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,46,900 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,60,260 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,20,190 रुपये आहे. तसेच हैद्राबाद आणि कोलकाता या शहरांमध्ये आज 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,46,900 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,60,260 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,20,190 रुपये आहे.
नाशिक शहरात आज 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,46,930 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,60,290 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,20,220 रुपये आहे. दिल्ली आणि लखनौ शहरात आज 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,47,050 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,60,410 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,20,340 रुपये आहे. सुरत शहरात आज 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,46,950 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,60,310 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,20,240 रुपये आहे.
|शहरं
|22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर
|24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर
|18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर
|चेन्नई
|₹1,46,900
|₹1,60,260
|₹1,20,190
|बंगळुरु
|₹1,46,900
|₹1,60,260
|₹1,20,190
|पुणे
|₹1,46,900
|₹1,60,260
|₹1,20,190
|केरळ
|₹1,46,900
|₹1,60,260
|₹1,20,190
|कोलकाता
|₹1,46,900
|₹1,60,260
|₹1,20,190
|मुंबई
|₹1,46,900
|₹1,60,260
|₹1,20,190
|नागपूर
|₹1,46,900
|₹1,60,260
|₹1,20,190
|हैद्राबाद
|₹1,46,900
|₹1,60,260
|₹1,20,190
|दिल्ली
|₹1,47,050
|₹1,60,410
|₹1,20,340
|लखनौ
|₹1,47,050
|₹1,60,410
|₹1,20,340
|जयपूर
|₹1,47,050
|₹1,60,410
|₹1,20,340
|चंदीगड
|₹1,47,050
|₹1,60,410
|₹1,20,340
|नाशिक
|₹1,46,930
|₹1,60,290
|₹1,20,220
|सुरत
|₹1,46,950
|₹1,60,310
|₹1,20,240