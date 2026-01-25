Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

In Trends:
  • Business »
  • What Is The Gold And Silver Rate In India At 25 January 2026 Gold And Silver Rate News In Marathi

Todays Gold-Silver Price: गुंतवणुकीसाठी योग्य वेळ? आत्ताच जाणून घ्या तुमच्या शहरातील सोन्या-चांदीचे भाव

Today's Gold Rate: चेन्नई, केरळ आणि बंगळुरुमध्ये 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,46,900 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,60,260 रुपये, 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,20,190 रुपये आहे.

Updated On: Jan 25, 2026 | 08:22 AM
Todays Gold-Silver Price: गुंतवणुकीसाठी योग्य वेळ? आत्ताच जाणून घ्या तुमच्या शहरातील सोन्या-चांदीचे भाव

Todays Gold-Silver Price: गुंतवणुकीसाठी योग्य वेळ? आत्ताच जाणून घ्या तुमच्या शहरातील सोन्या-चांदीचे भाव

Follow Us:
Follow Us:
  • नागपूरमध्ये 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,46,900 रुपये
  • नाशिकमध्ये 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,46,930 रुपये
  • सुरतमध्ये 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,46,950 रुपये
Gold Rate Today: भारतात 25 जानेवारी रोजी 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति ग्रॅमचा दर 16,026 रुपये, 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति ग्रॅमचा दर 14,690 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति ग्रॅमचा दर 12,019 रुपये आहे. भारतात 25 जानेवारी रोजी 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,46,900 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,60,260 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,20,190 रुपये आहे. भारतात 25 जानेवारी रोजी चांदीचा भाव प्रति ग्रॅम 335 रुपये आणि प्रति किलोग्रॅम 3,35,000 रुपये आहे.

PM Kisan Yojana: यंदाच्या अर्थसंकल्पात पीएम किसानचा निधी वाढणार? फेब्रुवारीत खात्यात येणार ‘इतका’ हप्ता

भारतात 24 जानेवारी रोजी 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति ग्रॅमचा दर 15,716 रुपये, 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति ग्रॅमचा दर 14,406 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति ग्रॅमचा दर 11,787 रुपये होता. भारतात 24 जानेवारी रोजी 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,44,060 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,57,160 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,17,870 रुपये होता. भारतात 24 जानेवारी रोजी चांदीचा भाव प्रति ग्रॅम 340.10 रुपये आणि प्रति किलोग्रॅम 3,40,100 रुपये होता.  (फोटो सौजन्य – Pinterest)

मुंबई आणि नागपूर शहरात आज 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,46,900 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,60,260 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,20,190 रुपये आहे. तसेच हैद्राबाद आणि कोलकाता या शहरांमध्ये आज 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,46,900 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,60,260 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,20,190 रुपये आहे.

Air Travel Expensive : नवी मुंबई ते दिल्ली तिकीटाचे दर 15000 रुपये, सलग सुट्ट्यांमुळे हवाई प्रवास महागला

नाशिक शहरात आज 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,46,930 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,60,290 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,20,220 रुपये आहे. दिल्ली आणि लखनौ शहरात आज 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,47,050 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,60,410 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,20,340 रुपये आहे. सुरत शहरात आज 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,46,950 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,60,310 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,20,240 रुपये आहे.

शहरं 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर
चेन्नई ₹1,46,900 ₹1,60,260 ₹1,20,190
बंगळुरु ₹1,46,900 ₹1,60,260 ₹1,20,190
पुणे ₹1,46,900 ₹1,60,260 ₹1,20,190
केरळ ₹1,46,900 ₹1,60,260 ₹1,20,190
कोलकाता ₹1,46,900 ₹1,60,260 ₹1,20,190
मुंबई ₹1,46,900 ₹1,60,260 ₹1,20,190
नागपूर ₹1,46,900 ₹1,60,260 ₹1,20,190
हैद्राबाद ₹1,46,900 ₹1,60,260 ₹1,20,190
दिल्ली ₹1,47,050 ₹1,60,410 ₹1,20,340
लखनौ ₹1,47,050 ₹1,60,410 ₹1,20,340
जयपूर ₹1,47,050 ₹1,60,410 ₹1,20,340
चंदीगड ₹1,47,050 ₹1,60,410 ₹1,20,340
नाशिक ₹1,46,930 ₹1,60,290 ₹1,20,220
सुरत ₹1,46,950 ₹1,60,310 ₹1,20,240

टीप: वरील सोन्याच्या दरात जीएसटी, टीसीएस आणि इतर कर समाविष्ट नाहीत. अचूक दरांसाठी तुमच्या स्थानिक ज्वेलर्सशी संपर्क साधा.

Web Title: What is the gold and silver rate in india at 25 january 2026 gold and silver rate news in marathi

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jan 25, 2026 | 08:22 AM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Todays Gold-Silver Price: 24 तासांत तब्बल 16 हजार रुपयांनी वाढले चांदीचे दर, तुमच्या शहरातील सोन्याचे भाव जाणून घ्या
1

Todays Gold-Silver Price: 24 तासांत तब्बल 16 हजार रुपयांनी वाढले चांदीचे दर, तुमच्या शहरातील सोन्याचे भाव जाणून घ्या

Union Budget 2026: सोने-चांदी स्वस्त होणार की आणखी महाग? अर्थमंत्र्यांच्या बजेटमध्ये होईल उघड 
2

Union Budget 2026: सोने-चांदी स्वस्त होणार की आणखी महाग? अर्थमंत्र्यांच्या बजेटमध्ये होईल उघड 

Todays Gold-Silver Price: सोन्याच्या भावात चढऊतार सुरुच! एका क्लिकवर जाणून घ्या तुमच्या शहरातील दर
3

Todays Gold-Silver Price: सोन्याच्या भावात चढऊतार सुरुच! एका क्लिकवर जाणून घ्या तुमच्या शहरातील दर

Today Gold-Silver Prices: विक्रमांनंतर सोने–चांदी घसरली; गुंतवणूकदारांनी केला नफा वसूल
4

Today Gold-Silver Prices: विक्रमांनंतर सोने–चांदी घसरली; गुंतवणूकदारांनी केला नफा वसूल

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Todays Gold-Silver Price: गुंतवणुकीसाठी योग्य वेळ? आत्ताच जाणून घ्या तुमच्या शहरातील सोन्या-चांदीचे भाव

Todays Gold-Silver Price: गुंतवणुकीसाठी योग्य वेळ? आत्ताच जाणून घ्या तुमच्या शहरातील सोन्या-चांदीचे भाव

Jan 25, 2026 | 08:22 AM
DC vs RCB : दिल्ली कॅपिटल्सने आरसीबीचा 7 विकेट्सने केला पराभव! वर्चस्व आणले संपुष्टात

DC vs RCB : दिल्ली कॅपिटल्सने आरसीबीचा 7 विकेट्सने केला पराभव! वर्चस्व आणले संपुष्टात

Jan 25, 2026 | 08:22 AM
Mumbai Crime: काळजाचा ठोका चुकवणारी घटना; आईने 15 वर्षीय मुलीची खलबत्याने ने निर्घृण हत्या

Mumbai Crime: काळजाचा ठोका चुकवणारी घटना; आईने 15 वर्षीय मुलीची खलबत्याने ने निर्घृण हत्या

Jan 25, 2026 | 08:17 AM
Maharashtra Politics : ‘अजित पवार लवकरच महाविकास आघाडीत येतील’; ‘या’ बड्या नेत्याचा दावा

Maharashtra Politics : ‘अजित पवार लवकरच महाविकास आघाडीत येतील’; ‘या’ बड्या नेत्याचा दावा

Jan 25, 2026 | 08:09 AM
रविवारच्या नाश्त्यासाठी १५ मिनिटांमध्ये तांदूळ रव्याचा वापर न करता पौष्टिक पालक इडली, नोट करून घ्या रेसिपी

रविवारच्या नाश्त्यासाठी १५ मिनिटांमध्ये तांदूळ रव्याचा वापर न करता पौष्टिक पालक इडली, नोट करून घ्या रेसिपी

Jan 25, 2026 | 08:00 AM
Vivo V70: लाँचपूर्वीच Leak झाली विवोच्या आगामी स्मार्टफोन सीरीजची किंमत, दमदार बॅटरीसह भारतात करणार एंट्री

Vivo V70: लाँचपूर्वीच Leak झाली विवोच्या आगामी स्मार्टफोन सीरीजची किंमत, दमदार बॅटरीसह भारतात करणार एंट्री

Jan 25, 2026 | 07:30 AM
Republic Day Parade : राजधानी दिल्लीत सायंकाळनंतर वाहतुकीत बदल; बॉर्डर केल्या जाणार सील

Republic Day Parade : राजधानी दिल्लीत सायंकाळनंतर वाहतुकीत बदल; बॉर्डर केल्या जाणार सील

Jan 25, 2026 | 07:15 AM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Kisan Sabha Protest : “शेतकऱ्यांचा प्रश्न मार्गी लावा”; नाशिकमधील हजारो आंदोलनकर्ते मुंबईकडे होणार रवाना

Kisan Sabha Protest : “शेतकऱ्यांचा प्रश्न मार्गी लावा”; नाशिकमधील हजारो आंदोलनकर्ते मुंबईकडे होणार रवाना

Jan 24, 2026 | 07:59 PM
Raigad ZP Election : जिल्हा परिषद निवडणूकीसाठी आमदार महेंद्र थोरवेंच्या हस्ते फुटला प्रचाराचा नारळ

Raigad ZP Election : जिल्हा परिषद निवडणूकीसाठी आमदार महेंद्र थोरवेंच्या हस्ते फुटला प्रचाराचा नारळ

Jan 24, 2026 | 07:50 PM
Pune : “जिथे अध्यात्म तिथे स्वच्छतेची आणि पर्यावरण रक्षणाची जबाबदारीही तितकीच मोठी”; निलेश लंके यांचं वक्तव्य

Pune : “जिथे अध्यात्म तिथे स्वच्छतेची आणि पर्यावरण रक्षणाची जबाबदारीही तितकीच मोठी”; निलेश लंके यांचं वक्तव्य

Jan 24, 2026 | 07:25 PM
Mira Bhayandar : मराठी अस्मितेचा मुद्दा पेटला, मनसे-मराठी एकीकरण समिती एकत्र, भाजप-शिवसेनेची पाठराखण

Mira Bhayandar : मराठी अस्मितेचा मुद्दा पेटला, मनसे-मराठी एकीकरण समिती एकत्र, भाजप-शिवसेनेची पाठराखण

Jan 24, 2026 | 04:00 PM
Amravati News : भातकुली तालुक्यातील निम्न पेढी सिंचन प्रकल्पाच्या कामावर गंभीर प्रश्न उपस्थित

Amravati News : भातकुली तालुक्यातील निम्न पेढी सिंचन प्रकल्पाच्या कामावर गंभीर प्रश्न उपस्थित

Jan 24, 2026 | 03:51 PM
Ahilyanagar Drugs : ड्रग्ज प्रकरणात अटक झालेल्या पोलिसामागे कोण? डॉ. सुजय विखे पाटील यांचा थेट सवाल

Ahilyanagar Drugs : ड्रग्ज प्रकरणात अटक झालेल्या पोलिसामागे कोण? डॉ. सुजय विखे पाटील यांचा थेट सवाल

Jan 24, 2026 | 03:42 PM
नालासोपाऱ्यात बेकायदेशीर गर्भपात केंद्र आणि औषध विक्री, 3 डॉक्टरांवर पालिकेने केला गुन्हा दाखल

नालासोपाऱ्यात बेकायदेशीर गर्भपात केंद्र आणि औषध विक्री, 3 डॉक्टरांवर पालिकेने केला गुन्हा दाखल

Jan 24, 2026 | 03:38 PM